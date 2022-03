El Ayuntamiento de Torrenueva avisa de que el puente colgante no está terminado ante la conducta temeraria de varias personas

La expectación por ver y cruzar el puente colgante de Torrenueva Costa es evidente desde que se anunciase hace ya algunos meses su construcción. Pese a tener una valla metálica impidiendo el paso a las inmediaciones durante su construcción, no era raro ver a algunos intrépidos que hacían caso omiso del acceso restringido y aprovechaban momentos de despiste o cuando estaba vacío para pasar de un lado a otro del peñón, siempre rodeando el puente. Pero ahora la cosa ha ido a más.

Desde el Ayuntamiento de Torrenueva avisan que la instalación del que será el primer puente mirador peatonal sobre el mar de toda Andalucía, aún no está concluida. Una advertencia que llega tras comprobar que hay personas que ya han cruzado la pasarela, con el peligro que ello conlleva.

Y comparten una fotografía donde se muestra a dos personas transitando por el mismo. Motivo por el que recuerdan que "no sólo no está permitido el paso, sino que están poniendo su vida en riesgo", por lo que piden "sensatez" a la ciudadanía.

Una vez que se inaugure este nuevo paseo sobre el mar, que está previsto para antes de verano, no estará abierto las veinticuatro horas del día. Para asegurar la seguridad de los viandantes, el Consistorio torreño estudia habilitar un horario para su tránsito. Según explicó hace algunas fechas a Granada Hoy el alcalde, Plácido Lara, "estamos barajando que en verano esté abierto hasta las 23:30 o 00:00 y en invierno hasta las 18:30 o 19 horas, todo el día no puede estar abierto, no queremos que alguien que no esté en sus plenas facultades tenga un accidente o intente tirarse, lo vigilaremos".

Por el momento piden precaución y prudencia y recuerdan que la instalación no está terminada, por lo que podría suponer un peligro para los temerarios.