Bomberos de Almuñécar: "El derrumbe ha sido devastador, y la climatología no ayudaba, pero sabíamos a donde íbamos"

Tras días de intenso trabajo, largas jornadas sin fin, sin tiempo para pararse a pensar realmente lo que están viviendo y salir de casa, en algunos casos, sin despedirse de la familia, los cuatro bomberos de Almuñécar que se desplazaron hasta la zona cero del seísmo de 7,8 de magnitud en la escala Ritcher que ha devastado la frontera entre Turquía y Siria, vuelven a casa con la seguridad de haber revisado a conciencia cada palmo de Elbistan.

A su alrededor, desolación. Y unas temperaturas adversas de hasta quince grados bajo cero que no se lo han puesto nada fácil. Han participado en unas 80 actuaciones en las que era imprescindible tener mucho cuidado, una gran parte de los edificios se encontraban colapsados, y otros tantos en muy malas condiciones, por lo que cualquier réplica podía poner en peligro sus propias vidas.

"Al llegar el lunes al trabajo y ver lo que había pasado, nos reunimos y no tuvimos ninguna duda de que teníamos que ir a Turquía para ayudar en todo lo posible y cuanto antes. Nos fuimos casi sin pensarlo, de hecho fuimos los primeros de España en llegar a la zona afectada, junto a unos compañeros de Huelva, y nada más llegar empezamos a trabajar", explica el jefe de Bomberos de Almuñécar, José Luis Varela, quien asegura que pese a todo se trata de una experiencia "gratificante" que les ha permitido ayudar a muchas personas que lo necesitaban.

Aunque han visto cosas muy desagradables, por la magnitud del desastre, valoran de forma positiva la experiencia de poder ayudar a otras personas. "Lo mejor es quedarse con lo bueno, porque aquello es un desastre y una situación muy mala de verdad", lamenta Varela.

Esta expedición sexitana se trasladó hasta Turquía junto al Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón (GERCCMA), que ha movilizado a diversos bomberos de Andalucía, entre ellos, José Luis Varela, Ismael Martín, José Antonio Cabrera y David Cabrera, junto a Maya y Zeus, de la Unidad Canina de Rescate del Ayuntamiento.

El jefe de la Unidad Canina de Rescate Método Arcón, David Cabrera, reseña que una vez en tierra, coincidieron con otra unidad de España con la que compartieron un viaje de 10 horas por unas carreteras destrozadas, "había carreteras cortadas, 40 o 50 centímetros de nieve, el primer día con todo lo que ello conlleva: ayuda humanitaria entrando y saliendo y mucho trabajo por delante". Jornadas de 12 horas de trabajo casi sin descanso, y un par de horas para reponerse antes de volver a empezar la faena.

"Hemos realizado unas 80 búsquedas, el problema que teníamos es que éramos conscientes de que cada día que pasaba, quedaban menos posibilidades para encontrar a alguien con vida. Una vez que pasan las 72 horas es difícil y más todavía si las condiciones climatológicas son tan adversas", señala Cabrera.

El Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón se funda en 2010 después de que varios de sus miembros participasen en las misiones de los terremotos de Haití y Chile, y comprobar que la forma más rápida y efectiva para intervenir en este tipo de siniestros es mediante el instrumento de una ONG dedicada a la búsqueda de personas sepultadas con vida bajo cualquier elemento. "Sabemos que tenemos una herramienta que es de las mejores del mundo, he participado en el terremoto de México, en la explosión de Beirut, y sin duda alguna, el terremoto de Turquía es lo peor que he visto. Nosotros trabajamos todo el año, y estamos preparados para activarnos en cualquier momento de necesidad. Nos gustaría que no hiciese falta nuestra activación, sería una buena señal", añade el jefe de la Unidad Canina.

Este grupo de bomberos tienen un sentimiento de responsabilidad civil que está por encima de todo. "Tenemos que agradecer el apoyo y la comprensión de la familia. En cuestión de una hora dijimos que nos íbamos, sin dar casi explicaciones, lo que prima es la responsabilidad y saber que tenemos la mejor herramienta del planeta y tenemos que ir a ayudar a quien lo necesite".

La solidaridad del pueblo turco

Este grupo de bomberos solo tienen palabras de agradecimiento para los habitantes de Turquía, y en concreto para los de la provincia de Kahramanmaraş, al sur del país. Pese a todo lo vivido, y que muchos de ellos permanecían a la espera de saber si se localizaba a alguien con vida, no dudaban en estar pendientes todo lo posible de estos héroes sin capa. "Se han portado con nosotros de una forma extraordinaria, no nos perdían de vista en ningún momento, si tenían una botella de agua y veían que los perros estaban sin agua, corriendo te la daban para que el pedro bebiese. Si tenían comida y tu llevabas 10 horas sin comer, porque ellos se enteraban, te ofrecían lo poco que tenían", cuenta emocionado Cabrera.

"El derrumbe ha sido devastador, y la climatología no ayudaba, así que sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Hay otros compañeros que han tenido más suerte porque en las ciudades en las que han estado trabajando estaban a 7 u 8 grados. El tipo de derrumbe también nos dice mucho, aunque dentro puede haber huecos y es cierto que la esperanza nunca la pierdes, y aunque nuestra motivación es máxima, van pasando los días y eres consciente de que cada vez es más complicado".

Los cuatro, junto con Maya y Zeus, regresaron el sábado a Almuñécar, y ya se han incorporado a sus puestos de trabajo. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, acompañado por representantes municipales, les ha recibido para agradecerle el trabajo desinteresado que realizan, así como su gran labor humanitaria. "Como representante del Ayuntamiento me siento orgulloso de poder disponer de un Cuerpo de Bomberos en Almuñécar preparado y unas instalaciones de las mejores de la provincia, y si además podemos ayudar en catástrofes que ocurren en el mundo, como ha sido en este caso, aportando nuestro granito de arena, es un motivo para que no solamente estemos orgulloso en la Corporación, sino del pueblo de Almuñécar y La Herradura".