Bomberos de Almuñécar en Turquía: "Aún no hemos conseguido localizar a nadie con vida, las bajas temperaturas juegan en contra"

"No hemos parado en ningún momento y estamos trabajando a más de diez grados bajo cero, es dificil encontrar gente con vida en estas circunstancias pero no perdemos el ánimo", apunta David Cabrera, uno de los cuatro bomberos de Almuñécar que se han desplazado hasta la zona cero del seísmo de 7,8 de magnitud en la escala Ritcher que ha devastado la frontera entre Turquía y Siria. Todo a su alrededor es desolador, y las condiciones climatológicas juegan en contra, pero no pierden la esperanza de encontrar, entre tanta destrucción, a gente con vida.

Cabrera forma parte de la expedición del Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón (GERCCMA), que ha movilizado a diversos bomberos de Andalucía, entre los que se encuentran los sexitanos José Luis Varela, Ismael Martín, José Antonio Cabrera y el propio David, junto a Maya y Zeus de la Unidad Canina de Rescate del Ayuntamiento de Almuñécar, y Golum y Kruger de la oenegé GERCCMA. Todos ellos para prestar ayuda en esta tragedia humanitaria que se ha saldado ya con innumerables vidas.

Tras conocer la tragedia no se lo pensaron dos veces y decidieron organizarse rápidamente para llegar a Turquía cuanto antes. Cada minuto es importante. El martes a mediodía ya estaban en Estambul, y poco después en el aeropuerto de Adana, por lo que no han sufrido colapso en el aeropuerto. "Sobre las 14:30-15 horas ya estabamos en una de las zonas afectadas intentando ayudar con una serie de trabajos. Estamos en el epicentro del terremoto y hemos trabajado prácticamente toda la noche", cuenta Cabrera a Granada Hoy en uno de los pocos momentos que tienen disponibles. Han ido a trabajar y no hay tiempo que perder, anoche terminaron sobre las 6 de la mañana y se han vuelto a incorporar en las labores de búsqueda a las 10, donde permanecerán "hasta la hora que podamos seguir trabajando".

Se encuentran entre Elbistan y Adana, dos ciudades donde el terremoto ha hecho mucho daño. "Todavía no hemos conseguido localizar a personas con vida, los perros están trabajando bastante bien sobre el terreno, pero tenemos el hándicap de la temperatura, lo que minimiza el poder encontrar personas con vida".

Al hilo, explica que pese a todo, se encuentran bien de ánimos. "Sabíamos a donde veníamos y lo que nos ibamos a encontrar por el grado de catástrofe, aunque es verdad que la climatología es muy adversa y nos puede dificultar los trabajos".

El Grupo de Especialistas en Rescate Canino en Catástrofes Método Arcón, según explican desde la propia oenegé, se fundó en Septiembre de 2010 tras participar algunos de sus miembros en las misiones de los terremotos de Haiti y Chile y comprobar que la forma más rápido y efectiva de intervenir en este tipo de siniestros era mediante el instrumento de una ONG dedicada a la búsqueda de personas sepultadas con vida bajo cualquier elemento. De hecho, todos los guías son bomberos profesionales de diferentes servicios.

"Nuestro trabajo consiste en la localización de personas con vida bajo los escombros, somos la Unidad Canina de Rescate del Ayuntamiento de Almuñécar Método Arcón, el mejor sistema para la localización de personas sepultadas", explica.

Estos bomberos sexitanos trabajan a destajo entre los escombros de la ciudad, en principio tienen fecha de vuelta para este fin de semana, por lo que trabajan intensamente para ayudar todo lo posible en la zona.