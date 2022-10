Buceo, paella y mucha solidaridad para ayudar al pequeño Oliver

Madrid, Córdoba, Granada, Málaga, Motril… no hay distancia suficiente cuando se trata de una buena causa. Multitud de personas de distintos puntos de la geografía española se han reunido en La Herradura para colaborar en la recaudación de fondos para el pequeño Oliver. Una llamada, un mensaje por redes sociales o un vistazo a la noticia de un periódico han sido más que suficiente para dejarlo todo aparcado y acudir a la jornada de buceo solidario y posterior ‘comilona’ organizada por Buceo España en el municipio sexitano.

Un oasis de solidaridad y esperanza en mitad de la vorágine de sensaciones que la familia del pequeño tiene desde hace dos semanas. David Romero, el tío de Oliver, movilizó desde el primer día a toda la gente que estaba a su alcance, y el boca en boca hizo el resto. Por eso, cuando anunció que realizaban la jornada solidaria, el aluvión de interesados en participar y colaborar, fue en aumento.

Desde primera hora de la mañana un gran grupo se sumergía en la playa de Punta de la Mona (La Herradura), el tiempo acompañaba con buena temperatura y el mar prácticamente "hecho un plato". Posteriormente, se trasladaban a la plaza principal donde más gente se unía para colaborar por la causa.

El tío de Oliver explica a Granada Hoy que la familia del pequeño está mucho más tranquila de saber que están en España, "solo podemos agradecer la implicación de tantísima gente, el hospital y los médicos se están portando de lujo y están súper atentos para que al pequeño no le falte de nada. Y Alejandro y Lena (los padres) también están más tranquilos porque ya hay unos plazos marcados para llevar a cabo las intervenciones y todo está avanzando".

Este viernes el menor se enfrentó a su primera intervención para tratar la hidrocefalia –acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro que provoca un aumento de la tensión intercraneal-, le han implantado una válvula de derivación ventricular peritoneal para drenar el líquido. "Ahora está mejor porque al quitarle el líquido no le duele tanto el cuello y está mejor. Al final es un niño pequeño y mientras no tenga dolor, él está medio bien", añade.

"Ahora mismo está con una sonda para darle de comer, ha perdido la función de deglutir y lo que interesa ahora mismo es que coma y esté fuerte para la operación, ya que dicen que será compleja y de más de 12 horas. Pero Oliver ahora mismo está bien, enfadado con el mundo porque todo el mundo le toca y él no quiere que le toquen", relata Romero bromeando.

Han parado su mundo por completo. "Mi hermano tenía su trabajo de instructor de buceo en México y Lena trabaja de forma online, pero todo ha quedado en un segundo plano porque la prioridad es Oliver. Están en contacto con varios oenegés y asociaciones que quieren ayudar con el alojamiento, porque como es lógico se van a quedar allí el tiempo que haga falta y tienen que turnarse en el hospital para que no esté solo en ningún momento".

Una segunda oportunidad

El pasado 13 de octubre todo cambió para Lena y Alejandro. Su hijo Oliver, de dos años y medio, estuvo varios días sin ganas de comer, con dificultad para moverse y cabizbajo, tras realizarle diversas pruebas en el hospital le dieron la mala noticia: un tumor cerebral e hidrocefalia. En ese momento comenzaron una gran odisea para volver a España, ya que se encontraban en Playa del Carmen (México) por motivos laborales, y todo jugaba en su contra.

"Cuando todo pasó e hicimos el primer video para pedir ayuda, no esperábamos ni de broma alcanzar esta repercusión. No tenemos palabras para agradecer a todos los que se han implicado con nosotros desde el primer momento, y a todos los medios de comunicación que le habéis dado una segunda oportunidad a Oliver para vivir. Si no se hubiese compartido tanto y no hubiese llegado a tanta gente, no sé si estaríamos en este punto", agradece el tío del pequeño.

La jornada solidaria ha sido todo un éxito. Motivo por el que plantean realizarla una vez al año y recaudar fondos para alguna oenegé que lo necesite.

El viernes los neurocirujanos del Hospital de Sant Joan de Déu, donde se encuentra ingresado desde el pasado miércoles tras llegar desde Cancún en un avión medicalizado para ser tratado de un tumor cerebral, le realizaron la primera intervención. La operación, que completó sin complicaciones, ha servido para implantarle a Oliver una "una válvula de derivación ventricular peritoneal", para drenar el líquido acumulado en el cerebro y así poder tratar la hidrocefalia y reducir la tensión intracraneal.

Tras la segunda intervención para extirpar total o parcialmente el tumor y la biopsia del mismo, que está prevista que se le realice a final de semana, se podrá diseñar el tratamiento oncológico más adecuado.