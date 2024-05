COAG Granada lamenta el "retraso injustificable" de la revisión del proyecto del desglosado 3 de Rules

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG de Granada, considera "inaceptable e injustificable" el retraso en el que se encuentra el desglosado 3 del sistema de presas Béznar-Rules debido a una revisión de su proyecto medio ambiental que se está extendiendo en el tiempo de forma persistente e "incomprensible", y anuncia nuevas movilizaciones de agricultores y regantes.

El responsable de subtropicales de COAG Granada, Juan Camacho, incide en que no entienden "cómo hemos podido llegar a esta situación. Se trata de un tramo con una dotación económica ya concedida, con una evaluación medio ambiental aprobada y con un compromiso por parte del ministerio de Medio Ambiente de estar finalizado en octubre de 2023. Seis meses después no solo no se ha acabado sino que se ha quedado sin la dotación presupuestaria ya asignada por encontrarse sometida a una revisión medio ambiental sin fundamento alguno".

Camacho explica que el pasado mes de abril comenzaron las obras del primero de los desglosado, el número 9, sin embargo, el desglosado número 3, perteneciente al margen derecho del pantano, que es el más afectado por la sequía, se encuentra paralizado y en fase de trámite de evaluación ambiental, pendiente de un informe favorable por parte de medio ambiente por un detalle técnico, aunque sin impacto sobre el entorno, que resultó en una parálisis ‘forzada’ del proyecto y la situación actual de no retorno para acceder a los fondos europeos Next Generation adjudicados con anterioridad.

"Los agricultores de la zona nos sentimos totalmente estafados. No entendemos qué intereses puede haber detrás de este sinfín de trabas y problemas para que la obra salga adelante. Nos parece una falta total y absoluta de empatía y de compromiso por parte del Gobierno central y del ministerio de Medio Ambiente con los vecinos de la zona y con el sector agrario, en particular. Es indignante ver a diario un embalse en perfectas condiciones de aprovechamiento y presenciar a la vez cómo los agricultores perdemos las cosechas por falta de agua y nos vamos a la ruina", concluye Camacho.

Manifestación multitudinaria

Agricultores y regantes de la zona se encuentran ya impulsando una ronda de contactos para convocar movilizaciones multitudinarias de forma inminente, coincidiendo con las elecciones europeas. "Nos obligan a salir a la calle para reclamar lo que es justo. Si al menos hubiera algo de lógica detrás de esta forma de comportarse de las administraciones. No sabemos qué interés pueden ocultar, aunque sospechamos que puede estar enfocado con el norte de África. Por eso hay que movilizarse, porque, de lo contrario, la agricultura de esta zona está condenada a desaparecer", asegura Juan Camacho.

La reivindicación principal de las movilizaciones se centra en la Declaración de ‘emergencia’ de la obra para que se inicie de forma apremiante, "es la única solución posible ante la negligencia cometida. No vamos a aceptar medias tintas", concluye el responsable de Subtropicales de COAG Granada.