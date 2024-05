La Junta pide explicaciones al Gobierno de España sobre la financiación de las obras de Rules

La Junta de Andalucía insta al Gobierno de España a que dé explicaciones sobre la forma en la que se financiarán las obras de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules, al quedar "fuera del marco" de los fondos Next Generation.

Una petición que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), ha realizado tras la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, a preguntas de los periodistas. Sobre el asunto, ha subrayado que las conexiones "suscita mucho interés en la provincia de Granada" porque se trata de una gran reserva hídrica de interés general del Estado, que no cuenta con las canalizaciones suficientes para cumplir su principal cometido, que es llevar agua" a zonas que la necesitan.

Fernández-Pacheco ha indicado que, "después de una negociación no exenta de complicaciones, se alcanzó un acuerdo a través del cual el Gobierno de España iba a financiar el 80% de esa actuación con fondos 'Next Generation'", y "así lo informó en varias ocasiones el propio delegado del Gobierno de España en Andalucía". "A los agricultores", ha proseguido, "se les pedía la cofinanciación del 20% restante, y la Junta de Andalucía decidió adelantar esos recursos para que los agricultores no se vieran abocados a que la obra no se pudiera ejecutar", además de agregar que el proyecto, que se adjudicó "en 2022", no está "terminado" aún, por lo que esa obra se ha quedado "fuera del marco 'Next Generation'".

Sobre la financiación, ha incidido en que "aquellos que aseguraron que había 105 millones de euros reservados en el marco de los 'Next Generation' para acometer las obras de Rules tendrán que explicar ahora si eso lo van a financiar con otro tipo de fondos europeos, con fondos propios, o es que no lo van a financiar". Por otro lado, ha remarcado que "hay que dar una respuesta sí o sí a agricultores que representan hasta 2.000 hectáreas de cultivos en la zona de Almuñécar y de La Herradura, que ahora mismo se encuentran en una situación de incertidumbre después de estas últimas noticias".

La pérdida de la financiación ha sentado como un jarro de agua fría en la Costa Tropical. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, ha calificado de "vergüenza", que las obras y los proyectos de canalizaciones de Béznar y Rules se hayan perdido "por la dejadez de funciones del gobierno de España del PSOE, que ha perdido los fondos europeos Next Generation porque en vez de estar a lo importante está en otras cosas".

Más crítico, Ruiz Joya ha aseverado que "el Gobierno parece más interesado en Cataluña, el País Vasco o en crear conflictos internacionales que en trabajar en los proyectos de Granada y concretamente en los Desglosados 3 y 4 que son los que traen el agua de la presa de Béznar-Rules a Almuñécar y La Herradura".

Y ha resaltado que no llegue el agua a esta zona de la Costa por el desglosado 3 "atenta de lleno contra nuestra economía. Pero que esto se produzca porque el Gobierno socialista no ha sido capaz de redactar todos los proyectos medioambientales necesarios para proceder a obtener las subvenciones de los fondos de recuperación Next Generation de la Unión Europea, es mucho más doloroso y muestra mucho más la dejadez de este gobierno y de este PSOE".

Por lo que lamenta que la Costa Tropical haya "perdido una oportunidad histórica de tener en su mano la financiación" para finalizar todo el proyecto constructivo de Rules.

Algo en lo que ha coincidido el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, quien incide en que "no es de recibo que se ponga en juego el presente y el futuro de la Costa Tropical por la incapacidad manifiesta de un Gobierno que está demostrando día a día que ni está ni se le espera. Granada no es una prioridad para Pedro Sánchez. No hay excusas para justificar esta dejadez tan grande".

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco ha reiterado "el compromiso que tiene la Junta de Andalucía" con este proyecto, y ha advertido de que el acuerdo que se alcanzó en su momento "ahora parece que salta por los aires si no existen los fondos 'Next Generation', pues ese 20% que tenían que poner los agricultores como requisito de los fondos decae".

El consejero portavoz ha señalado así que la Junta está "a la espera de que el Gobierno de España aclare si va a haber conducciones de Rules en los plazos comprometidos, que era antes del 2026, si no lo va a haber y de qué manera lo va a financiar", tras lo que ha concluido manifestando que por parte del Ejecutivo andaluz están "encantados de colaborar en beneficio de los agricultores siempre", pero es "el Gobierno de España el que tiene que dar las explicaciones" que la Junta va a "seguir exigiendo".

Por otro lado, hace unos días y tras conocerse el retraso en la tramitación del desglosado, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, hizo hincapié en que las canalizaciones de Rules "son un compromiso del Gobierno de España que lo está impulsando desde 2018 tras años de abandono cuando gobernaba el PP. De hecho se está ejecutando ya el proyecto central, el desglosado 9 con una inversión de 66 millones de euros".

En relación al desglosado 3, Montilla aseguró que está en marcha y que "no era de los proyectos financiados con los fondos Next Generación, como sabe la Comunidad General de Regantes", también incidió en que la tramitación de dicho proyecto no ha estado paralizada, "se culminó el proyecto en la fecha prevista: un año después de su encargo".

Posteriormente, según prosigue, se remitió a la Junta de Andalucía para su contraste con la planificación ideológica de las Cuencas Mediterráneas y actualmente, el proyecto se encuentra en tramitación ambiental.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, recalcó que al igual que ocurrió con el 9 -actualmente en construcción, el desglosado 3 comenzará a ejecutarse "en cuanto esté culminada esta tramitación administrativa, y así va a ocurrir con el resto de canalizaciones".

En relación al resto de desglosados, está previsto que el consejo de administración de Acuaes del próximo 31 de mayo, adjudique el contrato para su actualización.

"Creo que este Gobierno ha demostrado que se puede confiar en su compromiso con Rules y con la Costa Tropical, no son palabras, ahí están las máquinas. Se está ejecutando ya el desglosado 9 y se hará igual con todos los demás", manifestó el responsable del Gobierno en Granada.