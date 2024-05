Subdelegación no descarta que el desglosa 3 de Rules pueda incluirse en los fondos Next Generation

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha indicado que no se descarta que el desglosado 3 de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules pueda financiarse con fondos Next Generation o en otros similares una vez que se concluya la farragosa tramitación administrativa en la que se encuentra inmerso, aunque incide en que lo importante es que primero "culmine cuanto antes".

Hace pocas fechas se reunió la comisión de seguimiento del convenio para la ejecución y financiación de las obras del primer desglosado de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules -el número 9-, que ejecuta ACUAES, para analizar el estado de las obras, que comenzaron el pasado mes de enero, en las que se van a invertir 66,5 millones de euros y que estarán finalizadas en junio de 2026. En dicha reunión, el subdelegado explicó que continuaba el procedimiento administrativo, es decir, "tras la redacción del documento ambiental del proyecto por parte de Acuaes y su posterior traslado a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO, se inició el trámite ambiental, previo a la información pública del proyecto".

El procedimiento administrativo continúa su cauce y alarga los tiempos, motivo por el que surge cierto malestar entre los vecinos de la Costa que ven como con el paso de los días se pierde la posibilidad de optar a la partida presupuestaria de los fondos Next Generation para financiar parte de este tramo de la obra. Una situación que desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo llevan tiempo avisando.

En este sentido, el presidente del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha pedido al Gobierno central que de explicaciones de por qué tras dos décadas de espera "y a sabiendas de que contaba con fondos europeos para su ejecución, no ha hecho los deberes en tiempo y forma para que el desglosado 3 de Rules sea una realidad".

Rodríguez ha indicado que "no es de recibo que se ponga en juego el presente y el futuro de la Costa Tropical por la incapacidad manifiesta de un Gobierno que está demostrando día a día que ni está ni se le espera. Granada no es una prioridad para Pedro Sánchez. No hay excusas para justificar esta dejadez tan grande".

Rodríguez además ha añadido que "es un día triste para los vecinos de la costa granadina, para Granada y, muy en especial, para los vecinos y agricultores de Almuñécar y el Valle del Río Verde que iban a beneficiarse de este desglosado"; y le ha pedido al Gobierno un calendario de plazos y la mayor celeridad para asegurar su ejecución dando respuesta a una necesidad de primer orden para la Costa Tropical.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha hecho hincapié en que las canalizaciones de Rules "son un compromiso del Gobierno de España que lo está impulsando desde 2018 tras años de abandono cuando gobernaba el PP. De hecho se está ejecutando ya el proyecto central, el desglosado 9 con una inversión de 66 millones de euros".

En relación al desglosado 3, Montilla ha asegurado que está en marcha y que "no era de los proyectos financiados con los fondos Next Generación, como sabe la Comunidad General de Regantes", también ha incidido en que la tramitación de dicho proyecto no ha estado paralizada, "se culminó el proyecto en la fecha prevista: un año después de su encargo".

Posteriormente, según prosigue, se remitió a la Junta de Andalucía para su contraste con la planificación ideológica de las Cuencas Mediterráneas y actualmente, el proyecto se encuentra en tramitación ambiental.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha recalcado que al igual que ocurrió con el 9 -actualmente en construcción, el desglosado 3 comenzará a ejecutarse "en cuanto esté culminada esta tramitación administrativa, y así va a ocurrir con el resto de canalizaciones".

En relación al resto de desglosados, está previsto que el consejo de administración de Acuaes del próximo 31 de mayo, adjudique el contrato para su actualización.

"Creo que este Gobierno ha demostrado que se puede confiar en su compromiso con Rules y con la Costa Tropical, no son palabras, ahí están las máquinas. Se está ejecutando ya el desglosado 9 y se hará igual con todos los demás", ha manifestado el responsable del Gobierno en Granada, quien ha añadido que esperan que "los resultados de las elecciones europeas nos permitan poder seguir contando en el futuro con estos fondos europeos para desarrollar estos proyectos".

El pasado diciembre se anunció que tras dos décadas de espera, reivindicaciones y muchas reuniones, las máquinas comenzarían a trabajar en el primer desglosado de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules a principio de año. El Gobierno anunció el inicio del desglosado 9, el primero de los 11 tramos que componen el proyecto, y que permitirá asegurar el suministro de agua a una población de 350.000 habitantes y a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo.

Entonando un mea culpa por el retraso en el inicio de las canalizaciones, el pasado mes de abril comenzaron las obras sobre el terreno del primero de los desglosado -el 9-. En ese momento, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández recalcó que el Gobierno de España garantizaba la continuidad de los trabajos para dotar de conducciones al sistema Béznar-Rules, que asegurará agua a más de 350.000 habitantes de la costa de Granada y al sector agrícola, además de fechar en agosto de 2026 el final de esta primera parte las canalizaciones.