Califican de “escandalosa” la nueva reducción de cuotas impuesta al sector pesquero

La bajada de cuotas pesqueras aprobadas por Bruselas para el próximo año en el Mediterráneo y que afecta, entre otras, a la flota pesquera de Motril ha sentado como "un jarro de agua fría para el sector" al que no le salen los números.

Una situación que la formación de Centrado en Motril denuncia y muestra su "disconformidad absoluta y máxima preocupación" con el nuevo recorte de días de pesca.

La portavoz de la formación, Ángeles López, ha pedido al gobierno de la nación que pelee y defienda al sector de la pesca, "clave del sustento de muchas familias que viven de forma directa e indirecta en nuestra ciudad y provincia". Además ha manifestado que "no podemos quedarnos de manos cruzadas, tenemos que unirnos todas las instituciones y formaciones políticas y luchar ante este nuevo atropello a este sector tan importante y necesario para el desarrollo socioeconómico de la provincia de Granada".

López ha manifestado que "ya hace un gran esfuerzo el sector pesquero que de forma responsable se adapta a todas las medidas impuestas para garantizar la sostenibilidad de los caladeros". Además ha añadido que "los primeros interesados en garantizar la sostenibilidad de los caladeros son los propios pescadores, por su presente y sobre todo por su futuro".

Por su parte, el portavoz de sector primario de la formación, Ignacio López, ha afirmado que "si ya es muy difícil, por no decir casi imposible vivir con menos de 150 días de pesca al año, más complicado va a ser ahora dejando al sector con el recorte que ha acordado Europa de tan solo 120 días". Además ha reseñado que "a todo esto hay que añadir las condiciones adversas con las que se encuentra el sector a diario, debido a posibles averías de los barcos o inclemencias meteorológicas que hacen más difícil aún sostener el día a día del sector".

López Cano ha explicado que "tampoco se tiene en consideración la derivada económica de un sector vulnerable que diversifica la costa y es fundamental para los intereses de Motril y la provincia de Granada".

La presidenta de Centrados en Motril ha afirmado que "ahora no es el momento de reducción de cuotas, es el momento de apoyar y actualizar los datos con los que se cuentan para que sean reales y no tomar estas decisiones tan decisivas desde los despachos y de espaldas al sector". "Es el momento de contar con el sector y con las Cofradías de Pescadores y de estar a su lado no en su contra".

Recortes para 2024

Entre las medidas acordadas por la Comisión Europea se se establece un recorte del 5% de la cantidad de gamba roja. En cuanto a los días de faena, se establece una bajada del 9,5% en las jornadas de pesca de la flota de arrastre del Mediterráneo. Con esta nueva imposición para 2024, en tan solo cuatro años se alcanzará un recorte acumulado del 40% de los días de pesca de esta flota como se había propuesto Bruselas.

Estas reducciones continuas impuestas al arrastre del Mediterráneo afectan tanto a armadores y tripulantes de los barcos como a las numerosas industrias relacionadas con este sector. "Se trata de una flota multiespecie cuya actividad es básica para la economía de un gran número de personas que, directa o indirectamente, tienen la pesca de arrastre como sustento de sus familias", ha explicado.