Centrados y PSOE alejan posturas por la situación de "inestabilidad" en el gobierno de Molvízar

Algo más de 15 minutos. Eso es lo que ha durado el primer Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Molvízar después de que la alianza política entre Centrados y PP se fracturase al no permitir estos últimos la alternancia política pactada tras la moción de censura al PSOE. Una sesión plenaria en la que las distintas asperezas entre los partidos eran palpables y en la que el único punto del día que se aprobó fue el Real Decreto del Gobierno relativo a las plusvalías. Hace cuatro meses -en noviembre- que no se celebraba un Pleno.

Una situación de inestabilidad que para el portavoz de la coalición electoral de Centrados en Granada en el Ayuntamiento de Molvízar, Fermín García, en parte es culpa también de los socialistas al rechazar la propuesta de moción de censura que habían puesto sobre la mesa para quitar de la alcaldía a Fausti Béjar (PP). "La alcaldía legalmente es inamovible, socialmente es un fraude. No se ha cumplido con el acuerdo que había con Centrados, pero legalmente no se puede hacer nada. Le ofrecimos al PSOE hacer una moción de censura, con el consiguiente esfuerzo por nuestra parte, ya que tendríamos que dimitir prácticamente todos los concejales para poder formalizarlo, pero no lo han aceptado, con lo cual son cómplices del desgobierno que se realice a partir de ahora en este Ayuntamiento".

García asegura que la propuesta nació con la intención de darle estabilidad al Consistorio molviceño y "aprobar un presupuesto" y "darle una dinámica al Ayuntamiento", en este sentido, hace referencia a este último Pleno celebrado en el que queda patente la "paralización" que sufre esta administración. Inactividad que el portavoz de la coalición achaca en cierta medida al PSOE por "permitir esa parálisis" que ha tenido "la oportunidad de cambiar".

Por su parte, la portavoz socialista -y exalcaldesa- Irene Justo, asegura que tienen muy claro que "está situación la han creado ellos y son ellos los que tienen que salir. Nosotros estamos al margen de sus conflictos, solo nos preocupa la gestión de nuestro municipio, que se lleve a cabo lo mejor posible y que las políticas municipales lleguen a todos los vecinos por igual y no solo para los que simpatizan más con unas siglas. Estamos para fiscalizar al Gobierno, no para ser los títeres de su lucha interna".

Justo incide en que están acostumbrados a estar en la oposición y "no van a jugar con nosotros", "se trabaja bien si se hacen las cosas como las hemos hecho, con cariño, corazón y sobre todo con la ayuda del voluntariado que se volcó con nosotros a más no poder para trabajar a favor del pueblo".

En relación a la inestabilidad política entre PP y Centrados, señala que "es algo que ellos solos se han buscado" y que, incluso hay vecinos que "me han dicho que en las próximas elecciones se van a presentar, porque aquí cualquier persona puede gobernar con poner un cartel en su balcón", haciendo referencia a una pancarta que apareció en el municipio el Día de Andalucía, sobre un establecimiento de alguien cercano a Centrados, en el que se leía "Tu alcaldesa de verdad".

Trabajo de fiscalización

El portavoz de la coalición electoral de Centrados en Molvízar, Fermín García, manifiesta que de cara a futuros trámites en el Consistorio, "salvo que sea algo de interés público y no notorio, o el PP hace propuestas donde tenga cabida los programas de los distintos partidos políticos o se iniciará un bloqueo institucional y el Ayuntamiento solo quedará para firmar y ejecutar el gasto corriente".

Por otro lado, Irene Justo indica que sus puertas están siempre abiertas para escuchar las demandas de todos los vecinos del municipio, "venimos a la política, no para quedarnos en un sillón sentados y ver como se presenta el año hasta las próximas elecciones, espero sinceramente que los próximos Plenos sean más movidos, porque será que están haciendo algo". Y recuerda que siguen esperando a que les contesten varias preguntas registradas.

Justo pone de manifiesto que, entre las cuestiones planteadas se encuentra la contratación de otra persona administrativa para asegurar que la ventanilla de Registro no quede desatendida, "nos quejamos de la falta de personal en la administración, en su momento no nos aprobaron los presupuestos en los que figuraba la contratación de un auxiliar administrativo, una media jornada de técnico de turismo y otra de biblioteca, y al entrar ellos se aprobó, pero aún no han metido a nadie".

Proyectos paralizados

Pero las distintas plazas administrativas no son las únicas demandas que se han realizado en los últimos meses y que, por el momento, no se han visto cumplidas. La socialista Irene Justo explica que por la Ley de Haciendas Locales los municipios de menos de 5.000 habitantes no tienen la obligatoriedad de tener una biblioteca. Algo con lo que, si contaban, ya que con anterioridad el PSOE la puso en funcionamiento hace alrededor de 24 años en un edificio que actualmente está en desuso. Tras eso se trasladó el material a dos habitaciones en la Casa de la Cultura, se solicitó una subvención para volver a catalogar los libros que se consiguió y finalmente se volvió a cerrar. Una vez iniciado el mandato de Justo, solicitaron una ayuda a través del Plan AIRE para generar algo de empleo más profesionalizado, con el que se contrató a un bibliotecólogo que estuvo seis meses trabajando hasta que se finalizó la ayuda.

"No es obligatorio que haya una biblioteca, pero como personas que necesitamos cultivar nuestra mente y cuerpo, ya que gimnasio si tenemos, creo que la biblioteca también tendría que estar en funcionamiento", reseña.

Justo critica que el Gobierno municipal quería "poner a Molvízar en el punto del mapa turístico y ni siquiera son capaces de contratar a una persona específica que se dedique a ello". Además, lamenta que se hayan perdido varias subvenciones por errores de tiempo o forma. "Teníamos una subvención para una escuela taller, no sabemos exactamente en cuanto estaba valorado, pero haciendo una comparativa con Torrenueva Costa, que se lo han concedido, son casi 300.000 euros para empleo, aprendizaje y empleo", asegura.

Y sentencia que, hasta la fecha, el actual Gobierno, lo único que ha conseguido realizar es "poner cuatro bancos en el pueblo, quitar un terraplén y liberar concejales, no podemos olvidar que el grupo de Centrados tiene a dos concejales liberados que cobran en total, lo mismo que la alcaldesa, unos 25.000 euros al año".