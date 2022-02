Discrepancias entre el PP y Centrados por el gobierno de Molvízar: ultimátum de 48 horas para que dimita al alcaldesa

Centrados por Granada se encuentra a la espera de que el PP cumpla el pacto alcanzado entre ambas formaciones en Molvízar en noviembre de 2020, después de acercar posturas y presentar una moción de censura contra el PSOE, repartiéndose la alcaldía.

Acuerdo que no han cumplido los populares ya que tenían que haber dejado la alcaldía del 1 al 4 de febrero para que esta hubiera sido ocupada por la candidata de Centrados en Molvízar, Aurora Béjar, algo que por el momento no ha ocurrido. "La flamante alcaldesa sacada del museo de cera, no acaba de caer en la cuenta de que, para representar a un pueblo, lo primero es ser leal a unas ideas, compromiso y acuerdo", denuncia la formación en sus redes sociales.

Centrados en Molvízar continúa su misiva señalando que "la señora alcaldesa usurpadora del sillón, alardea de encabezar un pueblo que en una mayoría no ha votado su decisión autoritaria y dictatorial. Lo más importante para un político es hacer al pueblo creer en ello, predicando con el ejemplo de la honestidad que en este momento brilla por su ausencia. Todo ello, solo basado en intereses partidistas y personales". Además, los vecinos del municipio han recibido por distintos medios el acuerdo alcanzado en el que se dejaba clara la cogobernancia.

Desde la formación han remitido un burofax a la Dirección Provincial del PP, así como a los integrantes del pacto alcanzado el pasado 14 de octubre de 2020, dando un plazo de 48 horas de cortesía para que se echen a un lado y permitan el relevo de la candidata Aurora Béjar.

Por el momento desde la formación popular no se han manifestado sobre el acuerdo alcanzado y que daría la alcaldía la candidata de Centrados en Molvízar desde febrero de este año hasta mayor de 2023.

Faustina Béjar (PP) fue elegida el 30 de octubre de 2020 alcaldesa del municipio granadino de Molvízar tras triunfar la moción de censura presentada por los concejales del Partido Popular y la formación Centrados en Granada, tras contar con los votos a favor de 8 concejales (4 PP y 4 Centrados en Granada), y con los tres encontra del PSOE.