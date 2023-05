La Costa disfruta de las Cruces a ritmo de sevillanas, bulerías, Bad Bunny y La Plazuela

Del archiconocido 'a bailar, a bailar y a bailar' de Cantores de Híspalis a 'Tití me preguntó' de Bad Bunny o al 'Péiname Juana' de La Plazuela, la Costa vive estos días inmersa en un hervidero de música, fiesta y muchas sevillanas en sus tradicionales Cruces, los ritmos se entremezclan en cofradías, asociaciones de vecinos, bares e itinerantes con el único objetivo de pasarlo bien en compañía. Vecinos y visitantes disfrutan de 'un puente largo' al ritmo de bulerías, rumbas o sevillanas, pero sin olvidar la música más actual, todo tiene cabida estos días y con los establecimientos hoteleros y hosteleros del litoral preparados para la antesala del verano.

Las Cruces de 2022 ya supusieron la vuelta a la normalidad y la celebración de grandes eventos, pero un año más, los vecinos de la Costa muestran las ganas que tenían de salir a la calle y celebrar esta festividad. El tinto, rebujito y la cerveza son muy demandadas para intentar calmar la sed entre baile y baile, aunque también las bebidas energéticas y los abanicos pese a que el calor está dando una pequeña tregua estos días.

Los trajes de flamenca también se dejan ver por las calles de Motril. La pequeña Aitana se dirige con sus padres -Marina y Juan-, con un vestido verde aguamarina y lunares blancos, a las Cruces. "Es el primer año que se viste de gitana, el año pasado nos fuimos de viaje por estas fechas y ella nació en plena pandemia, así que está muy ilusionada", explica su madre mientras le tira un poco del vestido que se le sube en el carro. "Primero vamos a tomar algo en el bar con amigos, seguramente acabemos en La Gamba, y después iremos a la Cruz de las Explanadas para terminar el día, ya con niños la cosa cambia un poco y ayer aprovechamos que se quedó un rato por la noche con los abuelos para ver a Los Rebujitos".

De hecho, Motril ha preparado un extenso programa de actividades para disfrutar de la festividad que va desde actuaciones de la Escuela de Baile Mercedes Martín, Escuela de Baile Virgen de las Angustias o 'Son de Caña' para amenizar el mediodía en la Plaza de España, donde está situada la Cruz municipal; sesiones de DJ por las tardes, lo más aclamado por los jóvenes; y las actuaciones nocturnas de Alfredo Rodríguez, Los Rebujitos, Siempre Así, La Tentación y Carlos Capinett.

El centro neurálgico de estas fiestas es sin duda la Plaza de España, allí se han encontrado María, Ainara, Lucía, Carla, Carmen y Paula para disfrutar de la festividad. "Ellas tres son de Málaga", dice Paula señalando a las tres primeras amigas, "somos amigas de la Universidad en Granada y nos hemos bajado para enseñarles nuestras Cruces y bailar, mañana nos volvemos para disfrutar de las de Granada, son diferentes".

Al hilo, Carla señala que esta fiesta "es muy nuestra", "de pequeñas nos íbamos de ruta para ver todas las Cruces con la familia, subirte a los tablaos y bailar sevillanas y ahora nos gusta más venir para ver a los DJs, es una gran fiesta al aire libre", aunque reconoce que también le gusta bailar alguna sevillana que otra, mientras Ainara y Lucía reconocen que prefieren la música más actual.

El gran ambiente es más que evidente, muchos han bajado a sus segundas residencias para disfrutar del buen tiempo en la playa y de paso visitar las Cruces, como Inmaculada Benítez, vecina de Linares que ha aprovechado el puente para tener un "fin de semana largo" y tras un rato de playa y comer algo en algún chiringuito, disfrutan de las Cruces.

Aún quedan un par de días por delante, y el rimo no baja. 'Ya no quiero estar más en el lao' de la pena. Me he llenao' de refrán y sentencia. Las modas de Madrid a Graná no nos llegan. Lo que es puro en la tierra se queda' vuelve a sonar La Plazuela y las manos se alzan, algún abanico abierto se cierra para llegar más lejos en el horizonte y es inevitable no cantar, casi gritar, al ritmo de los de 'Graná', o sacar el móvil para grabar un vídeo para inmortalizar en redes sociales el momento.