Costa de Granada: Castell de Ferro inicia las obras de mejora de su paseo marítimo

El Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro inició las obras de remodelación y rehabilitación del paseo marítimo, con las que mejorarán el abastecimiento y saneamiento de la zona, con un presupuesto aproximado que ronda los 180.000 euros.

Unas obras que estaban proyectadas iniciarse tras el verano de 2020, pero que la pandemia hizo que se retrasasen hasta ahora.

La alcaldesa de Gualchos-Castell de Ferro, Antonia Antequera, explicó a Granada Hoy que la primera fase de las obras se hace con cargo municipal y que posteriormente comenzarán con cargo a planes de obras y servicios y con un PFEA ordinario.

Se trata de una de una actuación necesaria en la que se "cambiarán todas las tuberías, tanto abastecimientos como saneamientos", indicó Antequera quien puntualizó que la idea principal era la de remodelar la pavimentación del paseo marítimo, pero "hubiese sido un error hacer una cosa sin la otra".

En este sentido, la responsable municipal recordó que llevaban varios años queriendo acometer este proyecto, ya que "el paseo marítimo tenía más de 40 años y necesitaba un arreglo", pero no era posible comenzar debido a que necesitaban la autorización de Medio Ambiente, algo que consiguieron el pasado abril y que no se comenzaron hasta hace unos semanas para no entorpecer la actividad de los comercios de la zona en temporada alta, debido a que implica el cierre del paso desde la Rambla Hileros hasta el emisario que hay en el edificio El Mesón, a la altura del cuartel de la Guardia Civil.

"Se ha cerrado el paso por la zona del paseo por la que se podía circular, ya que esta primera fase es un cambio de todas las tuberías, tanto abastecimiento como saneamiento y durante la realización de la obra no es posible mantener abierta la circulación", añadió Antequera.

Y reseñó que, "si todo va según los plazos establecidos y no surge ningún contratiempo, la primera fase estará lista para diciembre y el total de la obra para verano".