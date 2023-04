La Costa pide en el Parlamento de Andalucía soluciones para paliar la falta de recursos ante la sequía

La falta de precipitaciones preocupa desde hace tiempo a los vecinos de la Costa que miran implorantes al cielo en busca de un milagro. Las previsiones no son nada halagüeñas, no se divisan futuras tormentas por el momento y haría falta lluvia en abundancia para poder revertir, o al menos capear, la situación. El desolador panorama no es exclusivo de la Costa, pero los vecinos siguen sin entender como se da pie a esta situación contando a pocos kilómetros con la Presa de Rules y el embalse de Béznar.

Aún quedan varios meses para la llegada de la época estival, pero los responsables municipales ya están avisando de la que se viene encima de seguir la cosa como hasta ahora: cortes de agua, falta de suministros y ruina para el sector agrícola.

La delegada de Agricultura de la Mancomunidad de Municipios, Rocío Palacios, ha comparecido en el Parlamento de Andalucía para exponer las preocupaciones de toda una comarca que pide actuaciones y medidas que se aseguran el abastecimiento a la población, incluso en época estival, cuando aumenta considerablemente su población, y se establezca un orden de prioridad que se establezca para uso agrario, industrial, turístico y otros usos no urbanos en actividades económicas.

Palacios ha explicado que durante las dos últimas legislaturas en ente mancomunado ha llevado a cabo inversiones en infraestructuras para no tener que usar aguas subterráneas y abastecer a la población a través de tuberías, depósitos y bombeo desde la ETAP de Molvízar. "Somos municipios de litoral, y cuando llega la época turística – de junio a finales de septiembre- las necesidades de abastecimiento son mayores". Y ha asegurado que mientras que no haya problemas serios de falta de recursos en el sistema Béznar-Rules "el agua para abastecimiento de la Costa Tropical, está asegurada. Nuestro principal problema es la falta de infraestructuras".

Por zonas de abastecimiento -tres en total-, la delegada de Agricultura ha señalado que en el caso de Motril, Torrenueva Costa y Carchuna Calahonda, el problema es la falta de infraestructuras. El agua proviene del canal de la cota 100, el principal problema viene de la capacidad de la ETAP de Motril, actualmente puede llegar a tratar hasta 270 litros por segundo, siempre que las condiciones sean las más adecuadas, algo que no siempre ocurre.

"La capacidad de producción de agua para consumo humano, se puede complementar con los pozos de la Rambla de las Brujas, aunque habría que conectarlos a las redes, para evitar interferencias con la ETAP. También, están los pozos de Torrenueva, pero presentan problemas puntuales de nitratos. Otro problema añadido es la capacidad insuficiente de almacenamiento para Motril núcleo y zona Varadero-Playa. No se dispone de reservas ni siquiera para un día punta en período estival. La capacidad de almacenamiento, sobre todo en Motril, debe ampliarse a muy corto plazo. Necesitamos que se construyan nuevos depósitos para almacenar agua y poder garantizar el abastecimiento de la principal población en número de habitantes", ha indicado.

Abastecimiento de Molvízar

La responsable de Agricultura ha señalado que en el caso de los caudales procedentes de la ETAP de Molvízar - abastece a Almuñécar, Lobres, Ítrabo, Molvízar y puntualmente Salobreña- el principal hándicap se presenta con el abastecimiento a Almuñécar, que en otras ocasiones ha requerido el uso de agua de varios pozos que en la actualidad no deben utilizarse debido a su salinidad, y a la elevación de ciertos valores paramétricos de sustancias químicas.

Algo que podría solucionarse con la puesta en marcha de la ETAP de los Palmares y con el refuerzo de infraestructuras de transporte de agua potable a Almuñécar, aunque para eso sería necesaria la ejecución y puesta en marcha de una nueva conducción de abastecimiento para Almuñécar y La Herradura.

En la actualidad, Almuñécar y La Herradura se abastecen a través, de una tubería submarina, que transporta el agua desde la ETAP-Molvízar, donde se tratan los recursos superficiales recibidos de la captación del Río Guadalfeo. Esta planta de tratamiento recibe un caudal de agua bruta de 150 litros/segundo, excepto en los meses de julio y agosto, que recibe 200 litros/segundo.

En este sentido, Palacios ha explicado que al ser la única tubería de abastecimiento disponible, en caso de avería se encontrarían con un grave problema de abastecimiento para el Municipio Turístico en el que están el 25% de las camas hoteleras de la provincia.

Abastecimiento Contraviesa

Pese a que el problema por la falta de agua se ha centralizado sobre todo en la zona de Almuñécar y La Herradura, varios municipios de la Costa oriental están empezando a sufrir por la escasez de lluvia en sus cultivos, con la salinización de algunos pozos y, en los casos más extremos, ya anuncian que se pueden dar cortes puntuales este elemento líquido tan preciado. En esta parte de la provincia se abastece de agua a Albondón, Albuñol, Polopos, Rubite, Sorvilán, Lújar, Gualchos-Castell y Alta Contraviesa.

Ha indicado que aunque Castell de Ferro puede abastecerse desde el Guadalfeo, tiene que completar sus recursos con los caudales de la Balsa de la Contraviesa. En el caso de Lújar y Gualchos, disponen de manantiales propios para dicho fin, aunque en los dos últimos años han sido insuficientes para abastecerse por lo que han tenido que ser apoyados por la balsa de la Contraviesa.

Dicha infraestructura se encuentra en estos momentos con el 93% de sus reservas, aunque han incidido en que los metros cúbicos disponibles duran muy poco, de hecho, tras comprobar la dinámica de otros años se conoce que en pleno verano disponen de reservas para dos meses y medio, por lo que si se corta el caudal antes del verano, podrían soportar como mucho hasta principios de septiembre con reservas mínimas. Hace una semana se redujo el caudal de 60 litros segundo a 40 litros segundo.

Al hilo, Palacios ha informado que en un mes la Mancomunidad realizará un estudio para ver si es necesario aprobar un decreto de sequía y reducir el caudal de suministro en alta de la Contraviesa, lo que podría significar que "este verano podríamos necesitar tomar medidas urgentes para reducir el abastecimiento de la población y hacerlo por horas, porque en esa zona si se reduce el caudal vamos a tener problemas de abastecimiento".

A petición de la Mancomunidad, la Junta de Andalucía ya ha licitado el proyecto de una nueva ETAP en La Mamola, para poder tratar agua procedente del Guadalfeo (regulada) que permitiría desenganchar de la balsa de la Contraviesa, los núcleos costeros de estos municipios, que son los que más consumen.

La preocupación de la Costa

La preocupación por la falta de agua no es tema baladí. La Plataforma por las Infraestructuras, regantes y responsables políticos llevan tiempo reclamando las conducciones de Rules para solucionar de una vez por todas el problema. "Es irónico que en la Costa tenemos dos grandes presas -Béznar y Rules-, pero no podemos usar esa agua para regadío porque no tenemos las infraestructuras. Llevamos 18 años esperando a que los distintos gobiernos se decidan a poner en marcha esa infraestructura necesaria y vital para el desarrollo de la comarca", ha lamentado Palacios.

La Costa Tropical cuenta con dos tipos de agricultura: en el lado oriental con una agricultura intensiva bajo plástico, con un gran volumen de producción desde Motril al límite con Almería, que genera muchos puestos de trabajo al estar especializados en los productos hortofrutícolas. Por el otro lado, la agricultura de subtropicales.

"A día de hoy ya hay una hectárea perdida de cultivos de subtropicales en Almuñécar y La Herradura. Hay agricultores que han tenido que dejar de regar sus fincas y perder los frutos que llevan cuidando desde hace 20 y 30 años, este verano se perderá el 60% de las 36 hectáreas de subtropicales de la margen derecha del Guadalfeo. Esto supone la ruina para cientos de familias, la perdida de empleos y tendrá un fuerte impacto económico, no solo en la Costa Tropical sino en toda la provincia de Granada", ha reseñado.

Reunión entre Junta de Andalucía y Gobierno de España

El próximo 24 abril hay programada una reunión entre la Junta de Andalucía y Gobierno central para intentar desbloquear la financiación para las canalizaciones de Rules tras cancelarse la inicialmente programada hace apenas una semana. Desde la Mancomunidad de Municipios han incidido en que esperan que la reunión sea fructífera y permita ejecutar y financiar una obra "muy necesaria", al igual que se realiza en otras provincias andaluzas.

"Nos alegramos enormemente de que se ayude a paliar la sed de los agricultores de otras provincias, pero exigimos el mismo tratamiento para los de nuestra comarca, que no ha recibido ninguna ayuda por Decreto de Sequía porque no somos una cuenca deficitaria. Es cierto que tenemos agua, pero no podemos usarla porque no tenemos las infraestructuras para llevarlas a nuestros campos", ha especificado Palacios.