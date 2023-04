Crimen de Los Yesos: Castell de Ferro se une para pedir justicia para Carmen

Varios centenares de personas se han concentrado en Castell de Ferro para pedir justicia para Carmen Jiménez, vecina del municipio que fue asesinada hace justo un año junto a su pareja en un cortijo de Los Yesos, y que el caso no caiga en el olvido.

"Los cuatro asesinos hace un año se presentaron en la vivienda donde ambos vivían, tras retenerlos durante varias horas le arrebataron la vida sin posibilidad de defenderse, de forma vil y cobarde. Tras los hechos, se deshicieron de los cuerpos, limpiando a conciencia el lugar del crimen y escondiendo las armas utilizadas", explica Marisa Jiménez, hermana de la víctima, quien incide que conocen por la investigación judicial que previamente habían "robado" y "extorsionado" a los finados "al menos en dos ocasiones".

Además, señala que dos días antes de los hechos, José Acosta -la otra víctima- puso en conocimiento de las autoridades las amenazas y extorsiones que estaba sufriendo, por lo que dicen no entender porque no se tomaron cartas en el asunto antes de que sucedieran los hechos, algo que, según inciden, habría permitido a la pareja continuar con vida.

Durante la concentración han pedido "justicia" para Carmen, "no podemos hacer que vuelva mi hermana, pero si evitar futuras pérdidas, ya que los niños juegan libremente en los parques, hay personas que salen a andar, pasear tranquilamente por el pueblo. Personas que están en su vivienda y en cualquier momento pueden entrar en su vivienda a robar, extorsionar o quitar la vida. No queremos que se vuelva acometer tales atrocidades como esta. Queremos que la justicia se aplique con rigor a los asesinos. No nos olvidamos ni nos olvidaremos nunca de Carmen. No queremos que se pueda repetir un episodio tan cruel en nuestra localidad".

El 21 de abril de 2022 Carmen y José aparecieron con signos de violencia en las inmediaciones de la casa que compartían en Los Yesos. Anteriormente habían sido amenazados, y él torturado, por dinero. Tras acabar con la vida de ambos, los presuntos autores limpiaron la zona y buscaron una zona para deshacerse de los cuerpos.

Los detenidos permanecen en prisión a la espera de que finalice la investigación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Motril.