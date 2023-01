Cs ficha a un exconcejal del PP para su candidatura en Salobreña

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Salobreña y candidato a la Alcaldía de esta localidad de la costa de Granada, Plácido Leyva, ha anunciado este lunes la incorporación al equipo naranja del empresario José Casares, que fue edil salobreñero con el PP, de cara a las próximas elecciones de mayo.

"Con el fichaje de Casares damos una muestra más de lo que será una lista que va más allá de los colores políticos, donde nuestro objetivo principal es trabajar juntos, unidos y centrados en todo lo que mejore nuestro municipio", ha dicho el concejal de la formación naranja.

Leyva ha resaltado que Casares fue el "número dos del PP" en los anteriores comicios municipales, "que estaba repleta de talento y experiencia", según ha informado Cs en una nota de prensa.

"Sin embargo, en el ecuador de la presente legislatura y como resultado de notables discrepancias con la ejecutiva provincial de los populares, la ejecutiva local decidió dimitir en bloque y los concejales electos dejamos el acta", ha explicado el nuevo fichaje de Cs, quien no obstante, según ha proseguido la nota de la formación naranja, ha asegurado que no ha vuelto "para confrontar, sino todo lo contrario, para aportar lo mejor para Salobreña".

"Vuelvo a la política por la misma razón que por la que me interesé la primera vez, que no es otra que luchar contra el evidente abandono y la lamentable dejadez que existe en nuestro pueblo. Y lo hago de la mano de Cs, no solo porque comparto sus principios de libertad, progreso e igualdad, sino especialmente por el impecable trabajo que han realizado sus dos concejales en nuestro pueblo".

"Para mí sería un orgullo formar parte de la formación política que más y de manera más responsable ha trabajado por los salobreñeros y salobreñeras en estos años tan complicados", ha añadido Casares.

Por su parte, la coordinadora provincial del partido liberal, Concha Insúa, ha querido dar personalmente la bienvenida a esta incorporación, que se suma "a las muchas otras que se están produciendo estas semanas en nuestra provincia".

"Plácido está confeccionando en Salobreña una lista absolutamente ganadora y llena de talento y experiencia, gracias a la cual Salobreña tendrá por fin el Gobierno municipal que se merece", ha dicho, para concluir que "afortunadamente, Salobreña es solo un ejemplo más de lo que está ocurriendo en el resto de Granada".

"Aunque muchos se quieren empeñar en que Cs no se presente a las próximas elecciones, están muy equivocados y se van a estampar con un muro de realidad. Seguimos creciendo, dando la bienvenida al talento y tanto nuestro proyecto como nuestro equipo se va fortaleciendo cada día más y más".