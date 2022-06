Diferencias entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Motril por la equiparación salarial

Las diferencias existentes entre las peticiones realizas por los representantes del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPG) de Motril y el equipo de Gobierno han quedado patentes una vez más, al tener opiniones muy divergentes sobre las distintas reivindicaciones formuladas. Mientras que desde el sindicato aseguran que no dejarán de manifestarse para defender sus derechos y conseguir la equiparación salarial, desde el Ayuntamiento señalan que se han reunido con los representantes policiales y están trabajando para solucionar las distintas demandas.

Unas negociaciones que por el momento no van en la misma dirección. El cuerpo policial está cansado del "agravio comparativo" que sufre desde hace dos décadas con otras fuerzas y cuerpos de seguridad de España. Motivo por el que se han plantado y, montados en motos, patinetes y algún que otro coche, se han paseado por las principales calles del centro de Motril para dejar bien claro que quieren una valoración de puestos, equiparación salarial y que ser escuchados por los representantes municipales.

El representante del Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLG) de Motril, Daniel Ortega, explica que en la actualidad se encuentran "muy por debajo de la brecha salarial", se trata de una demanda que "una parte del equipo de Gobierno nos prometió una serie de mejoras laborales y sociales, y no se ha cumplido". Y lamenta la imagen que se está dando, "es casi imposible ver en España a un Policía Local manifestándose, es algo inédito, pero estamos cansados de promesas".

En relación a las reuniones mantenidas en las últimas fechas con los responsables municipales, Ortega expone que le hicieron ver todas sus propuestas y una serie de propuestas para terminar con la situación a la que se enfrentan desde hace varios años y se encontraron con una negativa. "Nos ofrecieron una serie de cosas que no eran suficientes, no eran más que promesas y está vez estaban reflejadas en un papel, pero sin una cantidad concreta, a última hora de la tarde volvimos a reunirnos y les solicitamos la mitad de lo que demandábamos en un primer momento, y tampoco quisieron firmar el acuerdo".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, indica que el equipo de Gobierno es consciente de que tanto el cuerpo de la Policía Local, como Bomberos y otros servicios del Ayuntamiento necesita una revisión de las retribuciones salariales, "hay que ir equiparándolos con el resto de compañeros de otros municipios", motivo por el que "llegamos a un compromiso con ellos de hacer una valoración de puestos de trabajo y empezar a aplicar a lo largo de esta legislatura". Además de acordarse una mejora de las condiciones laborales, "vimos que no solo estábamos hablando del área de Seguridad Ciudadana, eran más trabajadores del Ayuntamiento, y que los organigramas están obsoletos, por lo que se decidió junto a los representantes sindicales contratar a una empresa externa para que hiciera una nueva valoración de los puestos de trabajo".

García Chamorro añade que se llegó a un acuerdo para que los trabajadores del área de Seguridad Ciudadana fueran los primeros en valorarse. "La empresa empieza a trabajar este mes de junio, tiene un plazo para ejecutar el contrato y hacer la valoración de todos los trabajadores del Ayuntamiento de nueve meses".

Además, apostilla entender el "nerviosismo" del cuerpo policial, "queda un año para terminar la legislatura, el año que viene hay elecciones y no saben cuál va a ser la conformación del futuro Ayuntamiento, por lo que entiendo que cunda cierto nerviosismo y que quieran tener algo atado".

La responsable municipal mantiene que tras unas reuniones con el jefe de la Policía Local y los inspectores se plantearon una serie de cuestiones técnicas a la que no podían dar respuesta sin consultar en primera instancia con los técnicos municipales. Tras dicha reunión, se concertó una segunda con la presencia de sindicatos y técnicos municipales para estudiar y avalar las distintas demandas, "esto no es una empresa privada, tenemos que seguir un reglamento que está perfectamente estipulado y nos tenemos que someter a lo que digan los Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio". "Los PGE ponen un tope a las subidas salariales en conjunto y si el Ayuntamiento lo incumple la Subdelegación del Gobierno lo impugna, y podemos empezar a tener problemas".

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, recuerda que desde el inicio la legislatura "hemos reconocido el trabajo de la Policía Local, así como la necesidad de contar con más efectivos y por supuesto, la diferencia salarial con respecto a otros municipios, siendo conscientes no solo de la situación de los agentes policiales sino de todo el área de Seguridad Ciudadana y de todo el conjunto de trabajadores municipales", y hace hincapié en que se está cumpliendo con el compromiso de realizar una valoración de puestos de trabajo.

"Recordamos que aún no ha terminado esta legislatura, que la voluntad política está y que lo único que no hemos hecho es saltarnos la legalidad vigente firmando ningún acuerdo que no tuviéramos las garantías oportunas, por parte de que quien vela por ello, de que era factible llevarlo a cabo", explica Escámez.

Desde el sindicato policial son optimistas y esperan continuar con las negociaciones, "creemos que se tiene que abrir un periodo de diálogo, de acercamiento de posturas, y no de promesas sin cosas plasmadas en documentos, no podemos seguir 20 años después con una media de 500 euros peor pagados que el resto de policías".