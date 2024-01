La Diputación de Granada realizará inversión cercana a 200.000 euros para evitar más desprendimientos en Lújar

Tras la tormenta llega el momento de valorar daños y reparar los desperfectos. Los vecinos de Lújar, en la costa de Granada, amanecen con la vista puesta en la montaña tras el susto que se llevaron a primera hora de la tarde de este viernes, cuando varias piedras de gran tamaño se desprendieron de una colina del conocido como 'Tajo de las señoritas', arrasando con todo a su paso y causando importantes destrozos en varias viviendas. Con la luz del día y una vez recompuestos del susto, operarios y técnicos de la Diputación de Granada se afanan por arreglar las calles, recoger las distintas piedras y cascotes dispersos por el suelo, así como anunciar una inversión que rondará los 200.000 euros y que permitirá la colocación de una malla para evitar futuros desprendimientos.

Durante una visita a la zona afectada, el presidente de la Diputación provincial, Francis Rodríguez, ha anunciado dicha inversión para contener la ladera y evitar nuevos desprendimientos, "hemos acudido a la llamada del alcalde, que está preocupado, con razón, después de lo sucedido, con un desprendimiento de la ladera que ha dejado algunos daños materiales importantes. Gracias a Dios no ha habido daños personales, pero es cierto que, viendo in situ la zona, es para preocuparse".

Algunas de las piedras desprendidas han entrado en una vivienda, que no estaba habitada en este momento. "No venimos a lamentar los hechos, sino a buscar una solución que evite que vuelva a repetirse un accidente como el de ayer", ha subrayado Rodríguez. "Los ingenieros jefes de los diferentes servicios que nos acompañan en la visita, tanto los de emergencias como los de obras, inciden en que procede declarar la emergencia para acometer una obra, poner una malla que repare o pueda frenar que el día de mañana pueda producirse otro desprendimiento en la sierra", ha añadido.

Rodríguez ha indicado que dichos trabajos podrían estimarse en cerca de 200.000 euros, "que realmente es asumible para evitar una catástrofe o un problema mayor". Además, ha asegurado que "desde este mismo lunes declararan la emergencia desde a Diputación provincial para ayudar al alcalde de un pueblo pequeño -de unos 500 habitantes- que no tiene medio y no tiene capacidad ni para financiar ni poder decretar la propia urgencia".

"La Diputación de Granada, dentro de sus funciones, tiene que proteger a los pueblos más pequeños. A lo largo del día vendrán diferentes máquinas para limpiar todas las calles, no solo para retirar el escombro, sino para dejar el pueblo en condiciones óptimas". En cuanto a los vecinos que viven en esta parte de la ladera, "no se podrán quedar a dormir aquí estos días, basándonos en los informes de los técnicos, hasta que no se fije la malla que va a ir justo en el vial que colinda con la sierra".

De hecho, este mismo viernes dos familias tuvieron que salir de sus viviendas para alojarse en casa de familiares debido a los destrozos.

A primera hora de la tarde del viernes, el centro coordinador de Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso de un vecino que alertaba acerca de un desprendimiento de piedras en la carretera GR-5207, hasta el lugar se desplazaron sanitarios, agentes de la Guardia Civil y efectivos de Bomberos.

Varias piedras de gran tamaño rodaron colina abajo para acabar impactando con varias viviendas de la zona norte del pueblo. Una de ellas, llegó a atravesar la venta de una segunda planta de una casa, y tras rebotar con una pared, hundió una habitación entera, cediendo posteriormente el suelo de esta, para acabar en la primera planta.

Mariluz Ruiz López, una de las vecinas afectadas, explicó a Granada Hoy horas después del suceso que era una vivienda familiar que estaban enseñando para vender. "La suerte es que mi abuela ya no está viva, porque si no le habría pillado en su cuarto, y no quiero ni pensar en lo que habría ocurrido. Eso y que no había nadie dentro de la casa, porque ya veis como ha quedado todo, no sé como vamos a arreglar esto ahora".

Al hilo, explicó que se había enterado de que unas grandes rocas habían caído sobre la casa familiar porque un vecino, al que le habían caído algunas piedras, le llamó corriendo. "Ha sido un susto tremendo. En el pueblo vive mucha gente mayor, y menos mal que en ese momento no pasaba tampoco nadie por la calle".

Por su parte, el alcalde de Lújar, José Antonio González, remarcó que se trataba de una "situación desagradable que nos hemos encontrado y en la que no sabemos muy bien que hacer". Además, explicó que con los desprendimientos varios sedimentos de la piedra entraron en uno de los corrales de un vecino y fallecieron dos perros.

Los técnicos han recomendado que los vecinos de la zona afectada no se queden en sus viviendas hasta que se asegure la ladera.