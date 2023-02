Diputación pide una reunión a la Junta para intentar desbloquear la situación de Rules

Regantes, empresarios y sociedad civil continúa a la espera de que se realicen las conducciones de la Presa de Rules, una situación que, si parecía que estaba llegando a su fin, los últimos cruces de declaraciones de los representantes políticos institucionales, hacen temer la realización de los desglosados. El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha realizado una visita a la Costa para reunirse con representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (Aecost) y de la Mancomunidad de Municipios para recabar apoyos en su solicitud de que la Junta de Andalucía se comprometa con las obras de las conducciones de Rules y financie el 20% de las obras del desglosado número 9, y anuncia que próximamente se hará pública la declaración de impacto del espigón de Playa Granada, algo que se ha demorado en el tiempo.

Entrena ha indica que pese a que la presa de Rules lleva construida 20 años, solo en los últimos tiempos se han visto avances. "Hay 105 millones de euros disponibles”, ha apuntado el presidente, que ha hablado de la necesidad de ser ágiles en la puesta en marcha de los proyectos "porque son fondos europeos y si no los invertimos aquí se van a otros territorios".

En relación a la declaraciones de la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía Carmen Crespo, en la Feria Fruit Logística de Berlín, sobre que la Junta de Andalucía estaría dispuesta a "arrimar el hombro en todas las infraestructuras" en el caso que se lo pidieran desde el Gobierno central, algo que aseguró que no se había producido, Entrena ha indicado que no es el momento de "enredarse en disputas de partidos, necesitamos una respuesta inmediata" y ha puesto sobre la mesa las inversiones realizadas por el Ejecutivo autonómico en Málaga y Almería en materia de agua. "La Costa Tropical necesita esos 11 millones de euros para que las máquinas empiecen a trabajar, y una vez que empiecen ya no van a parar".

Al hilo, el responsable de la institución provincial ha recordado que Moreno Bonilla ha anunciado en varias ocasiones en Granada que está dispuesto a financiar el cien por cien de las conducciones de Rules. "No queremos el 100%, solo el 20% que se necesita ahora para que las obras empiecen ya".

Y asegura que ha solicitado un encuentro con el presidente de la Junta para abordar la posibilidad de que la institución autonómica se haga cargo del 20% de los tramos comunes a toda la Costa: un 10% de los regantes y un 10% de la Mancomunidad de Municipios para las obras de abastecimiento.

Por otra parte, Entrena puntualiza que ha pedido a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que "actúe con rapidez y saque a licitación la redacción de los 9 desglosados que faltan". El desarrollo de una provincia depende de que haya administraciones que fomenten la actividad y que haya empresarios "que tengan ideas y muevan la economía de los territorios".

Además, han mantenido una reunión en la Mancomunidad con la presidenta, María José Sánchez, la vicepresidenta, Flor Almón, la vocal de Agricultura, Rocío Palacios, la diputada de Medio Ambiente y Protección Animal, María del Carmen Fernández, y el diputado de Deportes, Manuel Guirado, con quienes ha debatido las distintas acciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses para promocionar el turismo de la Costa. La Diputación ha realizado una potente inversión en la promoción de la Costa en los países nórdicos para desestacionalizar el turismo. La presidenta de la Mancomunidad ha hecho referencia también a los proyectos de importancia parala comarca como las conducciones de Rules, los espigones o el ferrocarril. "El apoyo de la Diputación nos ha permitido seguir avanzando, como con el Plan de Turismo de la Costa Tropical, que ha difundido nuestra marca en un momento muy necesario", y ha hecho referencia a los distintos planes y programas que tienen en marcha los municipios de la Costa con el respaldo de la Diputación en materia de pruebasdeportivas o de cultura, como es el caso de la Caña Flamenca. Por su parte, Flor Armón ha destacado la necesidad de que la Junta "asuma, cuanto antes y por el interés de todos, su responsabilidad" y contribuya económicamente a que una infraestructura tan importante demandada por la Comarca de la Costa se haga cuanto antes.