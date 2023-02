La Junta está dispuesta a apoyar económicamente Rules siempre y cuando el Gobierno central se lo pida

La Junta de Andalucía está dispuesta a colaborar económicamente la realización de las conducciones de la Presa de Rules, siempre y cuando el Gobierno central se lo pida y se sienten a negociarlo. Algo que por el momento no ha sucedido.

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Andalucía Carmen Crespo, en declaraciones a Onda Cero Motril, realizadas en la Feria Fruit Logística de Berlín, ha indicado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho que están dispuestos a "arrimar el hombro en todas las infraestructuras, y con el dinero lo que nos pidan", aunque asegura que , hasta el momento, el Estado no les ha llamado "en ninguna ocasión". Y añade que en la última reunión mantenida, en la que se trató el tema de Rules, "en ningún momento el secretario de Estado ha hablado de ello", y asegura que si se produce esa llamada "estarán a su disposición".

No obstante, la responsable de Agricultura en la Junta de Andalucía ha indicado en la Feria de Berlín que todo el mundo sabe de quien es la competencia de realizar dichas infraestructuras, destacando que los fondos que se aportan al proyecto hasta el momento -80% de la financiación de la obra- son europeos, por lo que no habría problema para que el 20% restante fuesen del Estado, igual que ocurre en otros proyectos donde la aportación es un 100% estatal.

De todas formas, Carmen Crespo ha puntualizado que están dispuestos a apoyar en lo que les pida el Estado, pero "no nos ha llamado en ningún momento". Y ha añadido que la competencia de instar a la Junta de Andalucía debe de venir del organismo nacional y no desde las asociaciones o territorios, "ellos no son los que negocian ni tienen competencias".

Y ha pedido que el Gobierno ponga en marcha los once desglosados para la realización del proyecto íntegro.