Regantes y empresarios de la Costa de Granada reivindican las grandes infraestructuras en el Parlamento de Andalucía

La Plataforma por las Infraestructuras de la Costa Tropical de Granada dejó claro hace varios meses cual era la hoja de ruta a seguir para reivindicar las grandes demandas de una comarca que está cansada de seguir esperando, promesa tras promesa, una serie de obras vitales para el desarrollo de gran parte de la provincia. Acciones que les han llevado a reclamar a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Congreso de los Diputados de Madrid, a convocar una manifestación multitudinaria por las principales calles de Granada, y ahora a trasladarse hasta el Parlamento de Andalucía para dejar bien claro que no piensan cesar en su empeño y que las distintas instituciones, empresas y sociedad civil van "todos a una" para mostrar que están más unidos que nunca por el desarrollo de su futuro.

Las canalizaciones de la presa de Rules, la realización de los distintos espigones en el litoral granadino y la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril, además de una solución de urgencia para que los agricultores de la Costa en general, pero de Almuñécar y La Herradura, en particular, no se vean abocados a la pérdida de las cosechas por la falta de agua para el campo, son las principales reivindicaciones por las que un grupo de una veintena de empresarios han salido en un convoy fletado por la Plataforma a primera hora de la mañana desde Motril, Almuñécar y La Herradura con dirección a la capital andaluza. El objetivo está claro: el respaldo de los distintos grupos políticos ya no es suficiente, es el momento de que los grandes poryectos se materialicen y se hagan realidad.

"Hemos venido al máximo órgano que hay en Andalucía a pedir unas obras de emergencia porque nuestras plantaciones se secan, vamos muy tarde con la canalización de la presa de Rules", señala el presidente de los empresarios de la Costa Tropical (AECOST), Jerónimo Salcedo, a la vez que explica que la intención de esta visita es la de entregar personalmente, tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, como al vicepresidente, Juan Marín, el manifiesto de intenciones de la plataforma para que "vean la urgencia que tenemos en la costa con las canalizaciones de Rules, la defensa del litoral y la conexión ferroviaria".

Salcedo incide en la necesidad de actuar con rapidez para que las plantaciones no se sequen, pero "la solución final pasa por la canalización de la presa de Rules y para ello es necesario que se sienten a tres bandas a negociar como va a ser esa financiación, que parte pone el Gobierno central que es el que tiene las competencias, que parte la Junta de Andalucía y que parte la Comunidad General de Regantes".

Un movimiento que tendrían, para los representantes de la Plataforma tiene que hacerse ahora que hay dinero procedente de los fondos Next Generation, "hay buenas relaciones entre la Consejería de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica", por lo que, "está todo a favor".

"Hasta que estás infraestructuras no estén hechas o afianzadas con un peso, la Plataforma seguirá reivindicado, porque hay que seguir explicando la urgencia y la necesidad que estas grandes obras tienen para toda la provincia de Granada en su conjunto, ya que sin ellas el desarrollo económico es nulo, dependemos de la agricultura, el turismo y de la logística que entra por nuestro Puerto", reseña Salcedo.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, reseña que han registrado el manifiesto de la Plataforma en el Parlamento de Andalucía ya que no se puede olvidar que "es un problema que afecta a Motril, a la Costa Tropical y al fin y al cabo a toda la provincia".

Para Rodríguez es "impensable" que el de Motril sea el único puerto de España de interés del Estado que no está conectado con su ferrocarril, lo que perjudica directamente a la economía de la comarca en comparación con el resto de provincias que, si cuentan con estas conexiones, "es algo que clama al cielo".

Junto a los empresarios se han desplazado hasta la capital andaluza el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, y la alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, para mostrar su apoyo. "Hoy a la Junta de Andalucía más que pedirle que nos de las infraestructuras es pedirle su apoyo para que el Gobierno central, que es el que tiene las competencias, realice dichas actuaciones. Que la Junta de Andalucía se implique y vaya de nuestra mano a conseguir esos objetivos, para nosotros es un lujo", reseña Herrera, quien señala que, pese a que en el manifiesto se incide en la necesidad de que se realice una recarga urgente del acuífero, que según la Ley de Agua es competencia de Junta, es la Mancomunidad quien tiene que acometer la financiación de dicha recarga, aunque "lo importante es que nos pongamos de acuerdo entre todos y consigamos el objetivo".