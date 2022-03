Discrepancias en la Costa de Granada: Vox se desvincula del comunicado de Salobreña sobre la Policía Local

Veinticuatro horas después de que el Ayuntamiento de Salobreña hiciese público un comunicado en el que se aseguraba que, tras una reunión con carácter de urgencia realizada por la Junta de Portavoces para valorar la seguridad del municipio, así como la agresión a un menor este fin de semana, mostraban su respaldo absoluto al concejal de Fiestas, entre otras cuestiones, el portavoz del Vox en la Villa, Manuel Martín Montero, se desmarca del comunicado sobre la situación de la Policía Local, y señala que "es inadmisible que el Ayuntamiento trasmita manifestaciones que no hemos hecho".

Martín Montero asegura que el comunicado remitido desde el Consistorio de la Villa "pone en boca de todos palabras que no hemos dicho", e incluso que, pese a que se mostraba un "apoyo absoluto" al concejal de Fiestas tras la petición de dimisión por parte del Sindicato Independiente de la Policía Local de Salobreña, "hay tres grupos municipales que no se han posicionado al respecto, por lo que no se pueden hacer públicas declaraciones en nuestro nombre que no hemos hecho".

Y concluye que es "inadmisible que el Ayuntamiento de convierta en portavoz de todos con un comunicado en cuyo contenido hay afirmaciones que no hemos realizado".

El Sindicato pide soluciones

Desde el SIPLG denunciaron, a través de un comunicado al que tuvo acceso Granada Hoy, la escasa dotación de efectivos con la que la institución cuenta y que ha derivado en la falta de operativos suficientes para atender a todas las demandas de la población. Hechos que se suman a la celebración de grandes fiestas en el municipio sin contar con dispositivos de seguridad acodes a los aforos, y poniendo el foco en la pelea sucedida el pasado fin de semana en las inmediaciones del recinto ferial que terminó con el traslado al Hospital de Motril de un menor tras recibir una puñalada en el costado.

En relación a la oferta de empleo público para el ejercicio 2022 en la que se van a convocar 4 plazas vacantes de la Policía Local, que hasta ahora se han venido cubriendo con comisiones de servicio, señalan que "esperan con paciencia" a que se hagan realidad, y matizan que en los últimos años solo se han convocado seis comisiones de servicio. "Todos los agentes han abandonado el municipio con deudas y con resignación por no cumplir lo acordado", aseguran.

Además, inciden en que, pese a las declaraciones del Consistorio en las que alegan que se ha mostrado la necesidad de modificar el turno de 24 horas, desde el sindicato se propuso quitar dicho servicio por la falta de efectivos, algo que aún no han contemplado.