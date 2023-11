Discrepancias políticas en el Ayuntamiento de Salobreña tras la moción de censura fallida y la "pérdida de confianza" del equipo de Gobierno

Salobreña continúa en el candelero político tras la moción de censura frustrada que varios grupos de la oposición y uno de los que formaban el equipo de Gobierno, tenían pensada presentar al actual alcalde y líder del PSOE de la Villa, Javier Ortega, y que, tras unos desencuentros y la decisión en el último momento del concejal de Vox, Manuel Martín, de no avalar dicho acuerdo, daban carpetazo a la unión del PP, dos de los tres representantes de Convergencia Andaluza, Más Salobreña y Ciudadanos. La posibilidad de buscar una alternativa para realizar un cambio de Gobierno, tan solo cinco meses después de su constitución, seguía en el aire hasta que el anuncio este pasado sábado de un nuevo acuerdo entre el PSOE, Convergencia Andaluza, Izquierda Unida y Ciudadanos, afianzaba al equipo de Gobierno, quitando cualquier posibilidad de nuevos acuerdos entre la oposición.

Un acuerdo que, junto a las declaraciones del secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, este mismo lunes tras una visita al Ayuntamiento, no ha gustado a los grupos de la oposición. El propio alcalde de la Villa, Javier Ortega, lamentaba la "tensión" vivida en los últimos días y aseguraba que "no pocos inversores han levantado el pie del acelerador en su apuesta firme que tenían por Salobreña", alegando que habían tenido que "reconducir la situación" fortaleciendo el equipo de Gobierno "hasta alcanzar los once integrantes junto a la segunda fuerza política de la localidad", en referencia a CA, y sacando a Más Salobreña por "falta de confianza".

En este sentido, los representantes de Más Salobreña, Pedro Ruiz de la Rica y Juan Collado, han asegurado en rueda de prensa que la decisión del partido de apoyar el intento de moción de censura del PP se basa en unas negociaciones secretas, de las que tuvieron conocimiento en septiembre, entre el PSOE y Convergencia Andaluza, para destituirlos.

Ruiz de la Chica ha lamentado que, pese a que los miembros de su partido ingresaron en el Ayuntamiento renunciando al salario por la situación que atraviesa el Consistorio que acumula una deuda cercana a los tres millones de euros, los cuatro nuevos concejales que se unen al equipo de Gobierno pasarán a percibir una remuneración, lo que a juicio del andalucista plantea cuestionamientos sobre las verdaderas motivaciones detrás de la decisión del PSOE y sus implicaciones para el bienestar del pueblo de Salobreña.

Al hilo, ha alegado que dicha decisión ha sido madurada en el tiempo y se fundamenta en diferencias en la visión y enfoque de ambos partidos en relación con la gestión municipal y los asuntos clave para la comunidad de Salobreña. Además, ha preguntado como es posible que Ortega se escude en una "falta de confianza" para hacer un cambio en el Gobierno si "de los cuatro concejales que entran, tres firman la moción de censura".

Por su parte, Juan Collado ha revelado que desde el Área de Urbanismo se iniciaron conversaciones con nuevos inversores, destacando un proyecto para la creación de un ascensor-mirador que uniría el Casco Antiguo con la playa, o el desbloqueo de negociaciones para dos proyectos hoteleros.

Collado ha asegurado que la moción de censura presentada por el PP se basaba en la búsqueda de una nueva dirección para la localidad, con el objetivo de abordar los desafíos actuales de manera más efectiva, ya que se facilitarían las comunicaciones con la Junta de Andalucía, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Diputación de Granada.

La moción frustrada por un voto

Después de unos días de silencio tras conocerse que la moción de censura no prosperaba, los populares han lamentado que Vox "haya decidido pactar" con el PSOE el presente y el futuro del municipio "pese a la parálisis y la incapacidad manifiesta" del actual alcalde, Javier Ortega, del PSOE.

El portavoz del PP de Salobreña, Rafael Bosch, ha lamentado a través de una nota de prensa "el engaño" de la formación de Santiago Abascal a sabiendas que tanto el portavoz de Vox, Manuel Martín, como la coordinadora local, Mercedes Heredia, "han sido conocedores de las negociaciones existentes que se produjeron entre diferentes fuerzas políticas y que se iniciaron únicamente, una vez que ambos líderes, ratificaron su participación tras ser aprobada en la asamblea realizada el 10 de noviembre".

Según el portavoz popular, Martín habría engañado "al resto de fuerzas y también al pueblo de Salobreña y tendrá que explicar a todos los vecinos por qué ha dejado la alcaldía en manos de un socialismo a la deriva". Bosch ha insistido en que durante las negociaciones el edil de Vox "ha sido conocedor de la oferta tanto mía como del PP de aceptar otros candidatos".

Todo ello "ofreciendo por mi parte incluso la entrega de acta o dimisión para que entrara el siguiente en la lista en caso de ser una condición por parte de alguno", ha afirmado Bosch, quien ha reseñado "que el inicio de la negociación implicaba la no implicación de ninguna forma en los procesos urbanísticos de La Caleta, ya que éstos se encuentran en los tribunales y será el juez quien decida su destino".

Además, Bosch ha incidido que el concejal de Vox "tendrá que explicar la deuda que mantiene con el pueblo de Salobreña por la adquisición de los derechos de aprovechamiento de las parcelas 151,152 y 154 del TH1 (Suelo hotelero) por un importe aproximado de 170.000€ más los intereses y que pasada más de unadécada, a día de hoy, aún no ha pagado".

Nuevos concejales y áreas municipales

En mitad de la polémica, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha firmado el decreto en el que se redistribuyen las delegaciones municipales. En el caso de Convergencia Andaluza, María Rodríguez Alonso será la segunda teniente de alcalde y llevará las concejalías de Bienestar Social, Mayores, Atención al Ciudadano, Relaciones Institucionales, y Captación y Desarrollo de Inversiones y Subvenciones Públicas, a la vez que será consejera de la empresa pública Eprodesa y ejercerá la presidencia del Consejo de Administración de Radio Salobreña.

Nelson Ligero estará el frente de las concejalías de Lobres, Fiestas, Transporte Urbano y Movilidad, y Embellecimiento; y Mariola Martínez hará lo propio con Medio Ambiente, Agricultura, Economía Azul y Ciclo Integral del Agua, así como con la nueva centrada en las zonas residenciales de Monte de los Almendros, Costa Aguilera y Alfamar.

Otra de las nuevas incorporaciones al equipo de gobierno es Plácido Leyva, de Ciudadanos, que se hará cargo de Deportes, Formación y Empleo y Mercados y Mercadillos. Su compañera de partido Carmen González se suma como coordinadora de todas las áreas.

Algunas de estas concejalías estaban a cargo de los ediles salientes de Más Salobreña, mientras que PSOE e IU han tenido que ceder algunas a los nuevos socios, como por ejemplo Lobres, Medio Ambiente o Bienestar Social. No obstante, los socialistas se hacen con Urbanismo y Obras, que estarán a cargo de Juan Francisco Gutiérrez y Casco Antiguo, que dirigirá Antonio Rodríguez Molina.