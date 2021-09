"Hemos priorizado a la personas y a los que lo pasan peor”

Ha pasado un mes muy complicado y con la amenaza del cierre de su municipio, la socialista Antonia Antequera analiza justo antes de que termine el verano sus seis años al mando del consistorio de Gualchos-Castell de Ferro, un municipio en clara progresión y que se ha visto condicionado en esta última etapa por la pandemia y sus consecuencias.

–El pasado mes cumplió seis años al mando del Ayuntamiento de Gualchos- Castell de Ferro. ¿Se han cumplido hasta el momento todos sus propósitos iniciales?

–Todavía hay proyectos que quedan pendientes, el municipio evoluciona , y eso por mucho que queramos no se puede negar. Pero es cierto que esta segunda etapa ha sido bastante más complicada por todo lo que la pandemia ha conllevado, y ha roto un poco los ritmos que teníamos y las prioridades marcadas del equipo de Gobierno. Pero teniendo en cuenta que lo primero son los vecinos y los sectores más afectados por la crisis, entendemos que tenemos que seguir apostando por el desarrollo del municipio y en esa línea estamos trabajando.

–Si le parece nos centramos en este segundo mandato, en el que nos encontramos ya en su ecuador y que podría resumirse con la palabra pandemia. ¿Cómo lo calificaría?

–Ha ido pasando por varias etapas. Al principio era un desconocimiento y una situación que nunca habíamos vivido. Los primeros meses fueron muy duros para todos. Vimos que había que trabajar de otra manera, que no se podía programar a largo plazo y soy de las que piensan que hay que ir afrontando las situaciones conforme se van presentando y dándole soluciones a cada problema específicamente. Hay que pensar que esta situación todavía tiene recorrido y por ello hemos adaptado la forma de trabajar, priorizando siempre a las personas y a los sectores que peor lo han pasado, y en ese sentido el año pasado se hizo una modificación presupuestaria para ayudar a todos esos negocios que habían estado cerrados.

–¿Qué le preocupa ahora mismo sobre la pandemia en el punto en el que estamos? Hay que recordar que algunos municipios como Castell han llegado a pasar en algunos momentos esa tasa 1000.

–Hemos vivido varios momentos críticos en el municipio. Es verdad que al principio nos estuvimos escapando de esas altas tasas, pero hemos estado seis días con cierre total de los negocios, casi un mes de cierre perimetral en este 2021, y más recientemente con el brote que se declaró en la residencia Virgen del Carmen. Nos preocupa la salud de nuestros vecinos ya que vemos como a quien le afecta gravemente esta enfermedad, se queda con secuelas, o en algunos caso, incluso han fallecido. Pero también nos preocupa el tema económico, hay muchas familias que dependen de sectores que se han visto afectados directa o indirectamente por la pandemia.

–¿Hay algo de lo que se arrepienta en estos dos años o que hubiera hecho de otra manera?

–Con el tema de la pandemia creo que siempre he estado al frente con responsabilidad. De hecho llegamos a intentar que ninguna persona se viese afectada y sin recursos en su casa, sobre todo personas mayores que vivían solas. Hemos buscado ayudar con una red de voluntarios, a los que hay que siempre agradecer su trabajo de forma altruista No, no me arrepiento de la actuación durante este tiempo, creo que he estado siempre al frente del ayuntamiento en coordinación con el centro de Salud, Guardia Civil, y todos los sectores, y sigo estando dispuesta a escuchar a todo el que lo necesite. Mi despacho está abierto para el que quiera hablar conmigo.

–Es de suponer que gobernar con mayoría absoluta le da cierta tranquilidad a la hora de trabajar y de presentar propuestas, se trabaja más cómodo.

–Es diferente. En la primera legislatura estábamos en minoría, tuve que consensuar muchísimas cosas, a veces con el Partido Popular, otras con Ciudadanos, y todo fue saliendo adelante. En esta nueva etapa he intentado hacerlo igual, consensuar los presupuestos y relajarme en esa mayoría absoluta, intento hablar las cosas y razonarlas y creo que en ese sentido se pueden ver que los proyectos se razonan y van saliendo, no solo con la mayoría del PSOE, sino que, con apoyo de los otros partidos, y aunque es verdad que ya en esta situación muchas veces ellos prefieran abstenerse, creo que no se está yendo en contra del interés general que es al final lo que nos mueve a todos. Con respecto a la pandemia, tanto los representantes del PP como de Ciudadanos han estado siempre con la mano tendida a lo que necesitara el equipo de gobierno y, desde aquí me gustaría también agradecérselo.

–En estos dos años y por la pandemia, supongo que algunas cosas pendientes se habrán quedado por el camino o retrasado.

–Algunos plazos se han retrasado. Por ejemplo, teníamos intención el año pasado después de verano de empezar la renovación del pavimento del paseo marítimo, que es una obra bastante complicada ya que vamos a cambiar tanto saneamiento como abastecimiento desde la Rambla Hileros hasta el emisario que hay en el edificio El Mesón, esa obra que tendría que haber empezado el verano pasado se supone que va a empezar este año. Ya hemos adjudicado la primera fase de saneamiento y abastecimiento y empezará los primeros días de septiembre, pero los plazos han tenido que alargarse y adaptarse a la disponibilidad que hemos tenido, tanto de personal como por la priorización de otras medidas.

–¿Destacaría alguna obra importante de este periodo que se haya impulsado?

–Una de las obras de las que me siento más orgullosa de haber podido impulsar, que se inició al final de la legislatura pasada y que se ha ejecutado al principio de esta, es la construcción de una acera desde el barrio de las Margaritas hasta la carretera de Gualchos. Un tramo que era muy peligroso al tratarse de una carretera provincial que, es la que sube de Castell a Gualchos pasando por el Romeral, en el que había 200 metros que casi los peatones iban andando por la vía de los vehículos y ahí hemos conseguido que Diputación de Granada hiciera una expropiación a las parcelas lindantes y sacar una acera que nos garantiza que la gente de esa zona pueda bajar a la playa con total seguridad.

–¿Qué espera de la segunda mitad de la legislatura?

–En esta segunda mitad de la legislatura queremos avanzar obras importantes como esta primera fase del paseo marítimo, también estamos trabajando en varios proyectos muy ilusionantes de Patrimonio, como puede ser la primera fase de rehabilitación de la torre de Cambriles , en la que se pretende consolidar esta atalaya costera y analizar los posibles restos existentes en la zona. O la actuación que estamos realizando en la mina de Gualchos, y queremos seguir con otros proyectos como son la creación de un nuevo espacio en el Romeral, en una parcela que el ayuntamiento le solicitó a Visogsa que volviera a ser de titularidad municipal, puesto que no podían seguir construyendo más viviendas, y donde ya hemos comenzado a construir un almacén municipal, con un plazo de ejecución de tres meses y una inversión de en torno a los 180.000 euros. También, a través de un PFEA especial se ha solicitado un aula de talleres donde crearemos un hogar del pensionista, y está previsto hacerse varias pistas deportivas y una zona de anfiteatro.

–¿Existe alguna asignatura pendiente que quiera abordar antes de que acabe su mandato?

–Siempre hay proyectos pendientes. Por ejemplo, tenemos pendiente la creación de un pabellón tanto deportivo como cultural en la zona de Castell de Ferro, un proyecto que creo que ahora mismo no es la prioridad, pero sobre el que sí estamos avanzando. Y en Gualchos se está trabajando para dotar de más espacios públicos con la creación de una sala multifunciones.

-Hace pocos días lanzaron una campaña de apoyo al comercio y la hostelería del municipio.

–Si. A través de una subvención de Diputación hemos planteado varias acciones dentro de un plan de reactivación del comercio del municipio. Queremos que los vecinos sepan todo lo que los distintos establecimientos ofrecen.

-¿En qué situación se encuentra la municipalidad del Castillo?

–Es una de las grandes asignaturas pendientes de este municipio. Desde hace seis años que llevo en la Alcaldía, hemos intentado buscar diferentes medidas de solución. El problema principal es que se encuentra en un terreno de titularidad privada sobre el que hay un embargo importante. Y eso impide una cesión gratuita al Ayuntamiento, ya que el Consistorio nunca podría adquirir un terreno con una carga, Intervención nunca lo permitiría, además hablamos de una suma muy elevada de dinero. Ahora mismo estamos trabajando desde hace varios meses con un equipo nuevo, buscando nuevas soluciones y en breve tendremos una reunión con Cultura para plantear opciones de intervención urgente y ver qué solución podemos darle a la titularidad.

–Parece que este verano estáis destinados a estar en plena alerta.

–Desafortunadamente estamos siendo actualidad en las últimas semanas, primero con el brote en la Residencia Virgen del Carmen, que afortunadamente ha tenido un buen desenlace y con unos datos en los últimos días que nos sitúa como una de las poblaciones con la incidencia más baja de la costa, ya que estamos por debajo de los 50 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, hace unos días se vivieron unas horas críticas con un incendio forestal que afectó principalmente a unas 60 hectáreas de matorral, pero que en el momento se temió por su cercanía con varios invernaderos de la zona y con el núcleo urbano del Romeral. Hubo momentos en los que no sabíamos si desalojar a los vecinos, porque se complicó mucho por vientos de hasta 52 km/h, pero afortunadamente, y gracias a la gran cantidad de medios que intervinieron, no hay que lamentar una desgracia mayor.