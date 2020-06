Granada, a expensas de conocer qué pasa con la Operación Paso del Estrecho 2020

La Operación Paso del Estrecho (OPE) 2020 pende de un hilo. La tarde de este lunes, el Reino de Marruecos anunció que quedaba suspendida la OPE, el dispositivo conjunto con España y otros países europeos que cada verano permite a más de tres millones de marroquíes volver a su país por vacaciones, una cifra de la que casi 80.000, según datos de 2019, escogían para ello la costa granadina y se convertían en pasajeros de la OPE en el Puerto de Motril. Sin embargo, aún no hay respuesta oficial por parte del Gobierno español, según aseguró este martes la Subdelegación del Gobierno en Granada a Granada Hoy, desde donde indicaron que se encuentran a expensas de instrucciones del Ministerio de Exteriores para saber qué ocurre finalmente. Y es que la OPE no sólo afecta a la provincia a nivel de pasajeros, sino también en cuanto a los refuerzos policiales que se derivan a la Costa.

"Ha habido reuniones y contactos desde el Ministerio, pero aún no hay instrucciones de que se anule", indicaron desde Subdelegación. Y es que, de momento, el único que se ha pronunciado de forma oficial al respecto ha sido el Gobierno marroquí. Como ya se conoció el lunes, el ministro de Exteriores del país africano, Naser Burita, anunció que la Operación Marhaba –conocida en España como OPE– no se organizaría. "Es obvio que la Operación Marhaba tal y como es conocida no tendrá lugar este año", indicó el ministro marroquí, que sí que aclaró que, pese a ello, los emigrantes marroquíes podrían volver a su país de origen cuando estén abiertas las fronteras, pero sin que aún haya fecha.

Por lo general, cada año la OPE empieza a prepararse en abril, algo para lo que ya se había trabajado en el Puerto de Motril ante la posibilidad de que se llevase a cabo. En concreto, la dársena granadina había sido considerada como uno de los "Puertos Seguros" del país, lo que garantiza que puede haber desplazamiento de visitantes extranjeros sin problemas de seguridad a tenor del coronavirus.

"Una de las cosas que más nos afectaba era el no recibir pasajeros extranjeros en nuestro puerto, pero al final desde AECOST, la Cámara de Comercio y la Autoridad Portuaria de Motril, cuando hemos demostrado que el Puerto de Motril es totalmente seguro y se ha conseguido que desde el Gobierno central de marcha atrás y sí permita recibir pasajeros extranjeros, así que hay que felicitarnos todos", indicó a este diario el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST), Jerónimo Salcedo, que además aseguró que realmente el impacto económico de la OPE para la Costa Tropical "es mínimo".

"Lo que sí se resentirían más son las navieras en este caso. Es cierto que si las navieras no tienen negocio en nuestra zona se podrían retirar, pero tampoco dependen solo de esta época", indicó el presidente de AECOST. Por este motivo, desde el Ayuntamiento de Motril, así como ya había hecho la propia Junta de Andalucía, también se había pedido que se anulase este año la OPE, con el fin de extremar precauciones tras la pandemia.

Sin embargo, una de las cuestiones que más incógnitas arroja de la posible suspensión de la OPE es en materia policial. En concreto, cada año destinan hasta la Costa de Granada una veintena de efectivos en comisión de servicio que, junto a los agentes en prácticas –el año pasado fueron 40 alumnos en prácticas y 20 agentes en comisión de servicio–, componían el refuerzo veraniego para Motril.

Sin embargo, dadas las circunstancias, este refuerzo policial se encuentra en la cuerda floja al encontrarse supeditado a la OPE, pese a que se prevé que Motril aumente aún más que en otros casos su afluencia de visitantes, ante el previsible incremento del turismo nacional a tenor del coronavirus.

En concreto, ya hay muchos propietarios de segundas residencias que se encuentran en la Costa granadina, pese a que aún no han llegado los refuerzos policiales que, para esta época, ya suelen estar en la zona. Y es que el operativo policial de la OPE arrancaba cada año el 15 de junio.

"De momento no hay ningún plan, estamos trabajando básicamente a hechos consumados. Ahora ya han empezado a concederse vacaciones y en Motril empieza a haber un aumento de población mientras se da una merma de efectivos", indicaron desde el Sindicato Unificado de la Policía Nacional (SUP). Ante esta situación, desde el sindicato solicitan que "se mantenga a los compañeros que actualmente están en Motril en comisión de servicio". En concreto, se trata de cinco agentes en comisión de servicio que están a expensas de conocer si tendrán que volver al lugar donde tienen su plaza o se mantendrán como refuerzo en una zona en la que hace años que desde los sindicatos se denuncia la falta de efectivos policiales.