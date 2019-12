El Gran Hotel Cortijo de Andalucía en Almuñécar podrá inaugurarse tras 12 años parado

El Ayuntamiento de Almuñécar ha celebrado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada que desbloquea el proyecto del Gran Hotel Cortijo de Andalucía, la cual acata con el objetivo final de que este complejo hotelero de lujo pueda echar a andar.

El Ayuntamiento sexitano no tendrá que abonar reclamación patrimonial porque la licencia, otorgada en 2005 pero considerada "nula de pleno derecho" en el 2018 por el Consultivo, "sigue en vigor".

El equipo de gobierno local, de PP, Más Almuñécar y Ciudadanos, ha acatado la sentencia del Contencioso-Administrativo, fechada el 2 de diciembre, "como no puede ser de otra manera".

La sentencia falla a favor de Complejo Residencial Salud Natura S.A., situado en el Cercado de la Santa Cruz, al norte del centro urbano de la localidad sexitana, según ha explicado el concejal de Urbanismo de Almuñécar, Javier García.

El edil de Urbanismo ha explicado que el Ayuntamiento llevó la licencia a revisión de oficio porque había una sentencia en ese sentido. El Pleno dio luz verde a una resolución, el 15 de junio de 2018, en el que anulaba la licencia, después de que el Consejo Consultivo hubiese emitido su resolución desfavorable. Al tiempo, le daba una opción a la promotora para acudir a la vía del Contencioso y resolver, "como así ha ocurrido".

"Ahora tenemos una sentencia que dice que la licencia es legal y que sigue vigente, y además remarca que la reclamación patrimonial que pedía de seis millones de euros no ha lugar porque la licencia sigue en vigor. Desde el equipo de gobierno, no tenemos ninguna intención de que las cosas se tiren o no haya negocios en Almuñécar", ha afirmado García.

En su día, el Ayuntamiento autorizó el proyecto para levantar el hotel de lujo y la Junta de Andalucía recurrió. Cinco años más tarde, se le otorgó licencia de obras al complejo hotelero, pero "el Gobierno andaluz volvió a recurrir la decisión del Consistorio", ha indicado esta misma nota de prensa municipal.

En el año 2007 una sentencia judicial obligó a paralizar las obras, que "estaban muy avanzadas" en ese momento. El Ayuntamiento decidió desbloquear la licencia, pero el informe desfavorable del Consultivo hizo que se anulara de nuevo hace año y medio.