La Junta establece cerca de 70 puntos de evacuación en caso de un maremoto en la Costa de Granada

La Costa de Granada no tiene en su historia ninguna tragedia asociada a un maremoto, como sí tiene por ejemplo la ciudad de Cádiz, que en 1755 fue arrasada por un tsunami. Pero, que no haya pasado antes, no quiere decir que no se dé en el futuro, de ahí que la Junta de Andalucía haya puesto en marcha un Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos, un documento pionero en España que evalúa los riesgos potenciales y traza medidas preventivas y de seguridad para la población ante un fenómeno costero y que incluye las principales zonas del litoral granadino, como La Herradura o Salobreña, que se verían afectadas por una hipotética entrada del mar en la Costa.

En total, en la Costa Tropical el plan andaluz recoge 66 puntos de encuentro, considerados lugares de refugio, repartidos principalmente entre los términos municipales de Almuñécar, Motril y Salobreña, aunque también incluye otras localidades como Albuñol, Gualchos, Lújar, Polopos, Rubite, Sorvilán y Torrenueva

Ahora, los ayuntamientos costeros tienen que validar sobre el terreno el mapa de puntos seguros corroborando parámetros como la altitud y la situación de los viales elegidos como rutas para alejarse de la costa. Igualmente deben actualizar sus planes municipales de emergencias para dar cabida a esta planificación y ser aplicada en caso de evacuación de las zonas costeras. La cartografía dibuja sobre las capas del satélite las zonas que quedarían anegadas en caso de oleaje extremo.

Los puntos de encuentro propuestos se han definido cumpliendo con dos criterios fundamentales: se encuentran en zonas no inundables y son áreas amplias y sin edificios cercanos, algo fundamental para permitir la concentración de personas en caso de emergencia. Las vías de evacuación igualmente cumplen con criterios de amplitud y son los recorridos más eficientes para llegar a cada uno de los 81 puntos de refugio.

De acuerdo a la metodología que se incluye en el Plan de la Junta, sería la falla del Mar de Alborán la que, en caso de activarse, más afectaría a la Costa de Granada, aunque el propio informe reconoce que "no existe un solo escenario que pueda ser considerado en cierto sentido como el más desfavorable" para la costa mediterránea en su conjunto, por lo que toda la zona de Alborán se encontraría en un situación similar.

En caso de activarse, según las previsiones de la Junta que se reflejan en su informe, afectaría principalmente a la zona comprendida entre Motril y Almuñécar, precisamente la que el documento recoge como las de mayor incidencia.

Así, Almuñécar cuenta con un total de 19 puntos de encuentro, que abarcan un inmenso territorio que se extiende desde La Herradura (casi rozando con Cerro Gordo) hasta la Playa del Calabajío.

De hecho, La Herradura quedaría casi sepultada bajo el agua en caso de producirse un maremoto, pues la zona afectada, según los planos incluidos en el Plan de la Junta, abarcaría desde la desembocadura del Río Jate hasta el entorno de La Playilla. En total, algo más de dos kilómetros de costa atravesados por varios núcleos de población que tendrían que buscar un plan de escape en caso de una inundación.

La situación de La Herradura contrasta notablemente con otras zonas costeras de Almuñécar, como la Punta de la Mora, que apenas se vería afectada. Aunque esto se debería a la preminencia de las montañas, que actuarían como 'barrera' en caso de una subida del nivel del mar.

Ya en la propia Almuñécar, más cercana al nivel del mar, volvemos a encontrar otro de los puntos calientes del Plan de Emergencias de la Junta, que también prevé que gran parte de las playas sexitanas queden bajo el agua. Concretamente, las previsiones apuntan a un territorio estimado entre el Rincón de Chinas y Puerta del Mar, con los Peñones de San Cristóbal como una especie de 'rompeolas' natural. En total, unos tres kilómetros para los que la Junta de Andalucía ha dispuesto cuatro puntos de encuentro, ubicadas en las principales avenidas del municipio (Mediterráneo, Juan Carlos I y Europa) y cerca de la desembocadura de Río Verde.

Salobreña sería otro de los municipios más afectado en caso de un hipotético maremoto. De acuerdo al Plan elaborado por la Junta de Andalucía, la zona incluida entre la Playa de la Caletilla y la desembocadura del Río Guadalfeo, lo que se traduce en unos cinco kilómetros para los que se han dispuesto tres puntos de reunión: en la carretera de la Caleta (cerca de la Biblioteca), en calle Cristo y Avenida del Mediterráneo.

Ya en Motril, Playa Granada sería la zona más afectada, pues, como tantas otras de la Costa granadina, desaparecería bajo el agua en caso de producirse un tsunami. De hecho, la desembocadura del Guadalfeo es el punto de inicio de la zona afectada según los cálculos de la Junta, que la extiende hasta la Rambla del Puntalón, en el término municipal motrileño, rozando con Torrenueva, otra zona que también se vería afectada, aunque en menor medida. Parece claro que las catástrofes naturales no entienden de fronteras.

Para cubrir este área, el Plan de la Junta ha dispuesto cinco puntos de reunión. El primero de ellos, encima del club de golf de Los Moriscos y el resto en las principales vías de acceso y salida de Playa Granada: Camino de la Vía, Rambla de las Brujas y en la N-347 y la GR-16.

Los maremotos no entienden de fronteras ni tampoco de turismo, de ahí que además de los principales focos turísticos de la Costa, también se viesen afectados otros lugares del litoral, como la mencionada Torrenueva, para la que existiría un único punto de reunión, en la confluencia entre la Carretera de Almería y la Rambla de Villanueva.

En Carchuna contarán con tres puntos de evacuación, ubicados alrededor de la Carretera de Almería, mientras que Calahonda tiene dos: uno también en la incorporación a la mencionada vía y otro al final del Camino del Puntal.

Dudas sobre los maremotos

El servicio de Emergencias del 112 Andalucía, en su Guía didactica, incluye una serie de consejos y pistas para ayudar a la población a enfrentar este tipo de situaciones.

Para empezar, establece las distinciones entre un tsunami y un maremoto. Así, define un tsunami como una ola o serie de olas marinas que se produce cuando una gran masa de agua es desplazada bruscamente por una alteración del fondo marino. Mientras que un maremoto es una onda de agua poco profunda causada por las interacciones gravitacionales entre el Sol, la Luna y la Tierra.

La causa más habitual del tsunami es un terremoto bajo el fondo del mar (aunque no todos generan tsunamis), pero también puede ser provocado por deslizamientos, erupciones volcánicas o, incluso, por la caída de un meteorito. No siempre que se registra un terremoto en el mar se produce un tsunami.

Cuanto más cerca esté el epicentro de la costa, menos tiempo tardará el tsunami en alcanzar la orilla y, por tanto, habrá un mayor peligro para la población ya que se dispone de menos tiempo para evacuar la zona. De ahí la importancia de que la población conozca las rutas para alcanzar los refugios.

El servicio de Emergencias también tiene un apartado sobre qué hacer con los más pequeños en caso de producirse un maremoto. Así, el documento explica que es necesario ofrecerles apoyo y seguridad tras un proceso traumático como este, al tiempo que explicarle lo ocurrido y resolver cualquier duda que pudiesen tener. Ante todo, insiste el documento, hay que mantener la calma para lograr que ellos también la mantengan.

La Guía del servicio 112 establece una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de producirse un maremoto. Se dice, por ejemplo, que es fundamental tener preparado un botiquín y productos de primera necesidad para sobrevivir en caso de una catástrofe; además, es recomendable buscar lugares elevados y alejarse de los cauces de agua, aunque estén secos, para prevenir males mayores.

También, en caso de el maremoto se produzca estando dentro del mar, es imprescindible alejarse 100 metros o más de la costa (los maremotos solo son dañinos cerca de la playa) y, en caso de ser arrastrados por las olas, agarrarse a una tabla o cualquier objeto que flote.