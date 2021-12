Lemos: “Gracias a las políticas de Cs en la Junta y el Ayuntamiento, Motril deja por fin de vivir de espaldas al mar”

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Motril y teniente alcalde de la ciudad, José Lemos, ha realizado esta mañana un balance sobre "la importancia de las políticas liberales para el desarrollo socioeconómico de Motril", destacando especialmente la "apuesta decisiva por el litoral motrileño", al que ha calificado como "una fuente inagotable de oportunidades reales aún por explotar".

Para ello, ha valorado "muy positivamente" la partida de 453.629 euros destinada a esta área en los Presupuestos municipales aprobados para 2022, un aumento de más del 70% con respecto al año anterior. "La confianza que tenemos en Cs por nuestro litoral es absoluta, tal y como hemos demostrado tanto desde la Consejería naranja de Turismo en la Junta de Andalucía como desde esta concejalía a nivel municipal", ha expresado Lemos.

"El hecho de que Desarrollo Litoral se haya convertido en un área con entidad y presupuesto propios dentro del Ayuntamiento refleja el peso específico que estamos otorgando al futuro de nuestra costa. Por fin Motril deja de vivir de espaldas al mar, porque somos muy conscientes de que invertir en la zona litoral es invertir en lo que será la gran locomotora de la economía motrileña", ha señalado el portavoz de la formación naranja, tras asegurar que "numerosos inversores ya han visto las posibilidades que ofrece la costa de Motril, y de hecho, se están haciendo ya importantes inversiones en ella". "Nosotros como administración pública, estamos obligados a creer y apostar por el litoral motrileño", ha añadido.

Finalmente, Lemos ha destacado que con el incremento presupuestario se invertirá fundamentalmente en mejorar los servicios e infraestructuras que se prestan en las playas, dando continuidad a la "fundamental" Senda Litoral de Motril, "un proyecto que hoy es una realidad gracias a la llegada de Cs a las instituciones".

"Quiero dar las gracias a la inestimable ayuda de la Junta de Andalucía, y en concreto a la Consejería de Turismo, por financiar buena parte del proyecto. Durante el próximo año, gracias ahora también al presupuesto municipal, seguiremos ampliando su recorrido hasta alcanzar la Playa de Poniente", ha explicado. "Para esto llegó Cs a las instituciones, para hacer realidad lo que otros no eran capaces o no les interesaba hacer. Nuestro espíritu liberal y reformista está sentando muy bien a Motril y al resto de Andalucía, y confiamos en que los motrileños sabrán apreciar el trabajo que estamos realizando, que no busca otra cosa que su bienestar social y económico", ha concluido.