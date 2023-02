'Aquí, ahora y así', el lema de la popular Luisa García Chamorro para seguir trabajando por Motril

Con agradecimiento, ilusión y ganas de trabajar en lo que está por llegar al ritmo de Santi Balmes, Renaldo & Clara con su ‘Aquí, ahora y así’. Así se ha presentado la alcaldesa de Motril y candidata por el Partido Popular a la alcaldía en los próximos comicios de mayo, Luisa García Chamorro, bajo el respaldo de un nutrido grupo de populares de la provincia, simpatizantes, así como representantes de asociaciones y del tejido empresarial de la ciudad.

"La historia de una ciudad se escribe con el alma de la gente, y Motril está llena de ejemplos de cómo el coraje, las ganas y la ilusión que le ponemos a las cosas en las que creemos han sido siempre capaces de marcar nuestro pasado, presente y futuro. Pienso en todo el camino que hemos recorrido desde que tengo el honor de ser la alcaldesa de Motril, y no siento que haya sido largo ni difícil, ha sido un camino apasionante y gratificante. La vida es corta y lo único que podemos hacer es hacerla lo mas ancha posible. En estos cuatro años hemos adoptado esa premisa: caminar sin que nada nos detenga, en los días de alegría, más rápido los días de buenas noticias, caminar sin reparo de lunes a lunes y hacerlo de la misma forma cuando no todo funciona de la misma forma, no nos detuvimos en las adversidades, no nos detuvo una pandemia ni nadie que no vinera a sumar", ha explicado García Chamorro durante su discurso.

Al hilo, ha señalado emocionada que la ciudad es "presente con mayúscula" gracias al esfuerzo realizado, pero "va a ser futuro porque tiene mucho futuro por delante". Además, ha asegurado que nunca dejará de ser su asignatura pendiente, "en la que sigo aprendiendo cada día" en una legislatura que quiere revalidar "porque considero que estoy preparada para ello, hemos pasado demasiadas décadas pasando por alto la importancia que ha tenido Motril a lo largo de los siglos. Aquí, ahora y así. Despegar y adquirir la entidad propia que nos meremos".

La popular ha relatado las infraestructuras que se han realizado en estos tres años y medio gracias a inversiones propias y de otras administraciones, ha destacado el "cambio radical" que ha experimentado la ciudad a nivel económico con la puesta a 0 de la deuda municipal, la bajada de la presión fiscal, o la reducción a 40 días del pago a proveedores. "Hemos conseguido la cuadratura del círculo: multiplicar la inversión, ejecutando inversiones por valor de 21 millones de euros hasta la fecha", cifra que aumentará hasta los 30 millones con los proyectos que están actualmente en ejecución.

García Chamorro también ha tenido palabras de agradecimiento para el presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, "por el apoyo incondicional, aun cuando el viento venia de frente", y al que ha deseado toda la suerte del mundo en su carrera hacia la Diputación provincial. "Granada necesita un dirigente como tú y todos los que estamos aquí te vamos a ayudar para que consigas tu sueño".

Por otra parte, ha destacado el trabajo y compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, por "cumplir con Motril tras más de 15 años" con proyectos como la Ronda Sur, así como otras realizadas desde el propio consistorio como la rehabilitación del Mercado Municipal, el Parque de los Pueblos de América, la Senda Litoral o la recién inaugurada comisaría de la Policía Local. "Aunque a nivel personal me quedo con la rehabilitación de la Fábrica del Pilar, que con perdón de las personas de Granada aquí presentes, va a ser nuestra pequeña Alhambra".

El presidente provincial del PP, Francisco Rodríguez, ha señalado que Motril quiere a García Chamorro tras demostrar una "gestión brillante en estos cuatro años y tienes que seguir haciéndolo. Motril está en un momento dulce, puedes estar contenta e ilusionada de saber que has sido una alcaldesa que has cambiado la ciudad", quien ha enumerado una serie de enclaves de la ciudad que han sido recientemente remodelados, "Motril va a seguir avanzando porque en el PP somos así: trabajo, trabajo y trabajo".

Por su parte, el diputado popular en el Congreso, Carlos Rojas, ha resaltado que la actual alcaldesa de Motril "cuenta con un equipo entregado por su ciudad que hace del servicio público su día a día, intenta que las cosas cambien para que tengamos una ciudad de la que sentirnos orgullosos, algo que han conseguido. Ahora es el momento de examinarse antes los ciudadanos y darles un mensaje claro, estamos con Luisa al frente para seguir transformando la ciudad, seguir completando las grandes infraestructuras que son un ejemplo hoy en España, para seguir trabajando con una gestión que es modelo, nos podemos sentir muy orgullosos de la gestión de Luisa y de todo su equipo, al igual que lo sentimos con el gobierno de Juanma Moreno".

Rojas, algo más crítico, ha afeado la situación en la que se encuentran los espigones de la Costa Tropical o las canalizaciones de la Presa de Rules. "Tenemos que lanzar un mensaje claro en las municipales de no a Sánchez, Motril sigue esperando un espigón que iban a hacer en Playa Granada y no han puesto ni un solo ladrillo en 5 años, lo mismo con las conducciones de Rules, ni un solo ladrillo".

"Motril necesita gente que sume, que tenga ganas de remangarse las mangas, de gastar zapatillas, y de avanzar. Motril se ha dado cuenta que esta comenzando a pasar algo que nos vuelve a poner en el mapa como ciudad abierta, cosmopolita… el motrileña se ha vuelto a ilusionar y no se da por abandonado.Este es solo el principio de un futuro tan prometedor como queramos, y os necesitamos. Somos una gran ciudad, nunca lo olvidéis, caminemos juntos", ha concluido la popular Luisa García Chamorro.