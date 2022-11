La Mancomunidad de la Costa ejecuta las obras para la recarga del acuífero de Almuñécar para final de año

La situación en el campo sexitano es de extrema urgencia. Algunos agricultores están perdiendo sus cosechas por la falta de agua, y las plantaciones comienzan a secarse por los altos índices de salinidad en el acuífero de Río Verde. Motivo por el que la Mancomunidad de Municipio ha comenzado los trabajos necesarios para realizar la recarga, que estarán listos antes de final de año.

Labores que la delegada de Agricultura del ente mancomunado, Rocío Palacios, ha visitado para conocer los distintos avances que mantiene Aguas y Servicios, la empresa adjudicataria trabaja en los terrenos en los que se realizará la derivación de las tuberías, y que cuenta con un presupuestado de 70.000 euros.

Palacios explica que tras la reunión que mantuvieron con el Ayuntamiento de Almuñécar para tratar la recarga del acuífero, "ordenamos la ejecución de las obras, con nuestro equipo técnico trabajado intensamente para redactar el proyecto y poder iniciar los trabajos por sistema de emergencia".

Y asegura que, pese a que han adelantado la actuación, "algunos equipos vendrán a primeros de año por el retraso de suministro que hay actualmente", pero están trabajando para en cuanto el material que se demore esté disponible, se puedan modificar las tareas para dejarla terminada definitivamente. Aunque se muestra optimista y convencida de que todo estará listo para iniciar la recarga antes de que finalice el año.

Con este trabajo, la Mancomunidad "demuestra ser una administración consciente del grave problema existente por la sequía en nuestros campos, que lleva años trabajando para ayudar a los agricultores de toda la comarca. Y desde el 2019 estamos haciendo lo imposible para dar soluciones a los regantes de Río Verde, Seco y Jate, que son los que viven la peor situación de falta de agua para regar sus cultivos y sobrevivir dignamente", reseña la responsable de Agricultura del ente mancomunado.

Asimismo, insiste en reiterar la petición a la Junta de Andalucía para que "firme un convenio con la Mancomunidad para llevar a cabo la aportación de 1Hm3 de agua potable que se concedió a Almuñécar". El principal problema, según Palacios, es quién asumirá el coste de esa recarga. "Hablamos de una cantidad de dinero que es irrisoria para la Junta –unos 370.000 euros-, pero la Mancomunidad no es ninguna ridiculez, y no es competente en regadíos ni en preservación de los acuíferos".

Reseña que el Gobierno autonómico "tiene que demostrar su voluntad de ayuda al campo de Almuñécar", haciendo referencia al borrador de Presupuestos de la Junta de Andalucía 2023 lamenta que "no hay ni un céntimo para las inversiones que necesita esta comarca, además no hay ni un céntimo para una de las grandes necesidades que tenemos: las privaciones de las canalizaciones de Rules. Sabemos que las canalizaciones van a llegar, el desglosado 9 comienza en 2023, el 3 se está redactando, por ello no entendemos que, si el Gobierno de España está andando, la Junta de Andalucía esté de perfil y no haya contemplado en el presupuesto nada para la derivación de las canalizaciones".

Al hilo, indica que se puede dar la situación de que se realicen las obras del desglosado 3, "el Gobierno de España cumpla con su competencia y lleve esas tuberías geográficamente al valle de Río Verde y nos encontremos con otra barrera, que las competencias de la Junta no se hayan desarrollado. Estamos presionando al Gobierno para que realice esas conducciones, que se desarrollen todos los desglosados necesarios y que ponga dinero encima de la mesa, pero no entendemos que otros responsables políticos como Carlos Rojas o Juan José Ruiz Joya, consienten que su partido no contemple ningún céntimo en el desarrollo de las canalizaciones en baja, y más cuando son fundamentales para el desarrollo de la agricultura de nuestra comarca".

Y lamenta que la Junta está realizando importantes inversiones en materia de agua en provincias limítrofes como Almería, Jaén o Málaga, olvidando a la Costa de Granada. "Consideramos que tienen que hacer lo mismo en la provincia de Granada y en nuestra costa, porque aquí la situación es tan urgente y grave como en esas provincias, para ayudar a los agricultores de Almuñécar que están en una situación límite. Además, exigimos que no cargue sobre los almuñequeros el coste de una obra de emergencia y de la recarga".