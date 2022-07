La falta de efectivos deja a Motril sin patrullas de la Policía Local en el turno de noche

La mayor población de la Costa Tropical, el término municipal de Motril, que engloba también a Carchuna y Calahonda, entre otros, se quedó en la noche del lunes sin agentes de la Policía Local para patrullar sus calles, habiendo tan solo un subinspector en las oficinas policiales, sin poder dejarlas al contar, entre otras cosas con un armero que debe de estar siempre custodiado.

Una situación que el Sindicato Independiente de la Policía Local (SIPLG) de Motril advirtió a Granada Hoy hace pocas fechas que podía darse de no tomar las medidas necesarias a tiempo, debido entre otros motivos a la merma en el número de agentes, la negativa a realizar horas extras, las vacaciones veraniegas o las posibles bajas laborales.

Se trata de algo que, pese a lo insólito de la situación, no pilla desprevenidos a los agentes policiales de Motril. A las jubilaciones se suman los cambios de destino o las vacaciones, el área a cubrir es extensa, durante el verano la población flotante aumenta, sobrepasando incluso los 110.000 habitantes y crece el número de eventos que se realizan, por lo que no pueden llegar a todos lados ni ofrecer el servicio que realmente haría falta. En el turno de noche, pese a que por ser verano tendría que existir un refuerzo, se está realizando con dos agentes que, por distintos motivos personales, a lo largo del lunes tuvieron que presentar una baja laboral, por lo que el turno de noche se quedó sin agentes.

El representante del SIPLG, Daniel Ortega, explica a este periódico que la situación vivida anoche es el resultado de la falta de compromiso institucional con el cuerpo policial, que ha derivado en una situación "insostenible" y de "crispación" entre los propios agentes que soportan grandes "cargas de presión y estrés" que están revertiendo directamente en la salud.

"En época estival un 25% de los agentes está de vacaciones cada mes, un 10% se encuentra en trabajos administrativos, otro 10% sólo trabajan de lunes a viernes durante el verano, casi un 20% de la plantilla se encuentra en segunda actividad, por lo que no pueden realizar funciones en la calle, ya hablamos que más de la mitad de la plantilla no puede hacer noches. Si esto se traslada al número de agentes que hay ahora mismo, la ratio indica que por ser verano tendríamos que estar por encima de los 135 agentes, y ese trabajo ahora mismo lo están supliendo unos 40 y los turnos ordinarios se han quedado reducidos a 3 o 4 agentes como máximo", indica Ortega, quien recuerda que como trabajadores tienes además derechos laborales.

En este sentido, apunta que están sufriendo un momento de estrés muy alto "por la carga de trabajo, por la lucha por nuestros derechos negados hace 20 años y que ahora nos los están minando más aún porque nos prometen, nos citan para un día y al día siguiente nos mienten. Nos vuelven a citar diciendo que es un error y volvemos a ver que nos mienten. Hay compañeros que tienen una carga laboral y de estrés altísimo que acaban enfermando".

Según la ratio, tendría que haber 1,8 policías por cada 1.000 habitantes en el caso de localidades no costeras. Motril tiene censadas unas 60.000 personas, por lo que se elevaría entre 108-110 policías, además la Ley Reguladora del Régimen Local indica que aquellos municipios que tengan entidades locales cercanas dependientes de ellos, como en este caso con Carchuna, Calahonda, Puntalón, La Garnatilla, tienen que tener un 10% más, por lo que se elevaría a los 121 agentes. Y al tratarse de época estival y ser un municipio costero habría que sumarle un 5% más, por lo que deberían contar con 130 agentes y en la actualidad son 87 y cuatro agentes en prácticas que no puede ejercer todas las funciones.

Ortega señala que la plantilla se encuentra unida y que espera que nadie ponga en duda las bajas de los agentes que la noche del lunes no pudieron prestar servicio ya que "están firmadas por un facultativo médico", y anuncia que de seguir con la misma dinámica no será la única noche que no se pueda prestar servicio. "Ahora mismo hay varios agentes de baja por COVID, estamos muy expuestos en nuestro trabajo y en otras condiciones esto se solucionaría realizando horas extras, pero no estamos dispuestos a realizarlas, no sentimos engañados y además nos deben más de 15.000 euros desde hace 9 meses".

Según ha podido saber este medio, la noche del lunes hubo varios incidentes que no se pudieron cubrir por la falta de efectivos. Varias llamadas por vehículos mal estacionados, un accidente en el camino 'El Pelaíllo', donde solo se sufrieron daños materiales, o varias llamadas por mascotas abandonadas.

La falta de efectivos no es algo que haya sucedido de la noche a la mañana. La merma de la plantilla se ha ido fraguando de forma paulatina, la diferencia con otros años es sencilla. Si se daba una situación parecida a la vivida en la noche del lunes se realizaba un refuerzo de la plantilla gracias a las horas extras, algo a lo que han renunciado como medida de presión para intentar que les atiendan y llegar a un acuerdo. "Antes teníamos el mismo problema, pero nos aguantamos, ahora nos sentimos engañados, nos pagan 500 euros por debajo de lo que cobran otros policías locales y encima nos deben más de 15.000 euros desde hace nueve meses, hemos decidido que, aunque dejemos de cobrar esas horas extras, preferimos pasar más tiempo con nuestras familias y trabajar solo las horas que son estrictamente necesarias por contrato".