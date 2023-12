Las luces de Navidad de Salobreña pendientes de un trámite administrativo

Multitud de localidades de toda España han aprovechado las pequeñas vacaciones del puente de diciembre para inaugurar las luces de Navidad y atraer a todas aquellas personas que aprovechan estos días para ver el alumbrado navideño. En la provincia de Granada no son pocos los municipios que desde primero de mes han dado el pistoletazo de salida a la época de pascua con el tradicional encendido, sin ir más lejos la capital lo celebró por todo lo alto el pasado día 1, en Órgiva sus vecinos celebraron una gran chocolatada para celebrar el encendido y en Motril más de 80.000 bombillas iluminan sus calles desde el 5, sin embargo, algunos contratiempos van a retrasar el encendido de las luces en otro punto de la provincia.

El pasado martes Salobreña celebró una fiesta navideña con vino dulce caliente, castañas asadas, villancicos, churros, chocolate y mucho ambiente, sin embargo los vecinos echaron en falta algo esencial: las luces de Navidad. En la Villa ya hay una amplia programación de actividades para que grandes y pequeños disfruten de estas fechas pero sus calles siguen a la espera de que se coloque el alumbrado navideño. Una situación que ha hecho que muchos vecinos se pregunten si este año no se colocarán o si ha surgido algún problema que retrase su puesta en marcha.

Durante la celebración del último pleno municipal, la concejal del Partido Popular, María del Carmen Vílchez, preguntaba a la corporación municipal si finalmente se iba a colocar la estrella de Navidad en el Castillo de Salobreña, así como cuándo se pondrían las luces.

Ante esto, el alcalde de la Villa, Javier Ortega (PSOE), explicaba que ya tenían preparado el pliego para la adjudicación de la empresa que se iba a hacer cargo de la luminaria, "nos encontramos con una primera empresa que reunía las condiciones para resultar adjudicataria pero entraba en temeridad, por lo que se le pide una justificación y la empresa se echa para atrás y retira su oferta". En ese momento entra en juego una segunda empresa que está interesada en poner el alumbrado, sin embargo, le faltaba un certificado de calidad ISO.

Ortega aseguraba que en estos momentos se encuentran a la espera de que la tercera empresa que se ha interesado entregue el aval necesario para empezar con la adjudicación y poder así colocar el alumbrado.

En relación al proyecto de colocar una estrella de Navidad luminosa sobre el Castillo de Salobreña, el responsable municipal indicaba que son los principales interesados en que se pueda llevar a cabo pero siempre que se pueda garantizar la seguridad de todo el mundo. "No tenemos ningún permiso por escrito de Cultura, hemos solicitado un informe técnico, algo que no se había hecho tampoco, para saber, entre otras cuestiones, como se pretende poner sobre el muro de la torre", y remarcaba que hasta que no tengan dicho informe no harán nada ya que "no queremos que la Navidad se convierta en un duelo". "No vamos a cargar con una responsabilidad sin que tenga el amparo por parte de un técnico que informe fehacientemente de que reúne todas las condiciones de seguridad posibles".

Al hilo, incidía al resto de concejales de pleno que estaban haciendo todo lo posible para que la estrella se colocase en el Castillo.

Por su parte, el concejal de Más Salobreña, Pedro Ruiz de la Rica, hasta hace pocas fechas tras un intento de moción de censura de varios partidos, concejal de Fiestas en el Ayuntamiento, señalaba que la citada estrella pesaba menos de 200 kilos, y aseguraba que contaban con el permiso telefónico de Cultura para llevar a cabo dicho designio, por lo que le parece una "aberración" que se realice un informe para la colocación del elemento decorativo, a la vez que preguntaba porqué no se realizaba un informe de seguridad de unos adoquines mal colocados que habían provocado varios tropiezos este verano.

Tras esto, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, repetía que "una cosa es era agilidad y otra temeridad", asegurando que algunos técnicos municipales se habían negado a realizar un informe favorable para colocar la estrella. "Sin un informe que garantice que es seguro, no voy a correr con la responsabilidad". Y concluía asegurando que su intención es colocarla.

De momento se desconoce cuando llegarán las luces de Navidad a Salobreña, algo que no ha sentado muy bien a los vecinos de la Villa que no dudan en preguntar constantemente por la iluminación navideña.