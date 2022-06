Olona exige celeridad en las canalizaciones de Rules para ayudar a los agricultores de Granada

La candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, y cabeza de lista por Granada, Macarena Olona, ha realizado una visita a una plantación de aguacates en la Costa Tropical, una zona en la que la falta de agua es una realidad que los agricultores llevan tiempo denunciando, pese a que, según afirma el grupo en una nota de prensa, "tienen la solución fácil y cerca con la presa de Rules".

Durante su visita a la plantación, la candidata ha sostenido que hace más de tres décadas que se esperan "las canalizaciones que le permita abastecer de agua a todos los cultivos tropicales, y mientras tanto se utiliza para practicar deportes acuáticos".

La candidata ha recordado, que "sin el campo la ciudad no come, y eso debe tenerlo todo el mundo claro", aprovechando para agradecerle a los agricultores que gracias a ellos "no ha faltado un solo fresco en la mesa cuando hemos sufrido 99 días de encierro domiciliario", en referencia al estado de alarma.