La Plataforma por las Infraestructuras denunciará en Bruselas los retrasos en las canalizaciones de Rules

La Costa vive desde hace tiempo con la espera de las canalizaciones de la Presa de Rules su personal juego de la patata caliente. A las varias décadas de espera se le suma el cruce de acusaciones de los diferentes partidos políticos por ver quien tiene más culpa en la demora de la infraestructura. Una situación que produce "tristeza y hastío" a la Plataforma por las Infraestructuras de la Costa que anuncian una reunión a tres bandas entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la propia Plataforma para atajar "de una vez por todas las necesidades de la Costa", además de una visita a Bruselas para denunciar ante autoridades europeas la demora en la canalización pese a que las obras fueron hechas con fondos comunitarios.

Hace algo más de un mes, los regantes de la Costa anunciaron su intención de no hacer frente al pago del 10% de las canalizaciones mientras no se presentase un plan conjunto que asegurase la realización al completo de los desglosados por miedo a que no se realizase su conclusión. Desde ese momento, se han presentado diferentes mociones y enmiendas que no han llegado a 'buen puerto'.

"El diputado por la Costa, Fernando Pérez Martín, desde su grupo independiente presenta una moción donde le pide al Gobierno de España la redacción urgente de los desglosado y le solicita a la Junta de Andalucía la cogobernanza, además de la cofinanciación del 20% correspondiente de los los regantes y la Mancomunidad. El PSOE en la Diputación de Granada presenta una moción pidiéndole a la consejera de Medio Ambiente de la Junta Andalucía, Carmen Crespo, y a la Junta de Andalucía que pague ese 20%. Y tras la última reunión con el presidente de la Diputación, José Entrena, salió una autoenmienda en la que se le pedía al Gobierno de forma expresa la relación urgente de todos los desglosados, así como solicitarle a la consejera, tal y como pidió anteriormente en varios medios de comunicación, la cofinanciación expresa de las obras, para que esa moción tuviera el apoyo de todos los grupos", explica el presidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, Javier Rubiño, quien asegura que no pudieron ocultar la sorpresa cuando a última hora el Partido Popular presentó una moción en la que se ofrecían a pagar en vez del 20% solo el 10%.

Como resultado, los populares votaron en contra de la redacción urgente de todos los desglosado y de la cofinanciación de estos proyectos. Ese mismo día se realizó en el Parlamento andaluz una votación similar en la que se instaba al ejecutivo a cofinanciar las obras, y también fue rechazado.

Rubiño lamenta que, una vez más, se pone de manifiesto que las demandas de la Costa "no interesan lo más mínimo a los políticos que supuestamente nos representan en Granada. Desde la Plataforma luchamos por proyectos clave, proyectos que son vitales para el desarrollo no solo de nuestra zona sino de las próximas generaciones de la Costa Tropical, de nuestros hijos y nietos", y compara a la comarca granadina con la España vaciada, ya que se trata del "futuro natural que debería esperar a nuestra tierra" de seguir con la tónica actual de no poder desarrollar unas infraestructuras necesarias.

Al hilo, incide en que no pueden esperar nada de los políticos granadinos "no tienen peso específico en sus partidos para defender nuestro interés ni en la propia Granada ni en Sevilla ni en Madrid ni en ningún sitio. No hay más que ver cómo provincias vecinas como Almería o Málaga, avanzan y se desarrollan independientemente de los colores de los que gobiernen, se denota un claro compromiso con la tierra".

Motivo por el que se reunirán la próxima semana en las sedes nacionales de los principales partidos políticos para gestionar los temas de la Costa de forma directa con los que "toman las decisiones". Además, trabajan en un encuentro a tres bandas, entre Consejería, Ministerio y Plataforma para "sacar un acuerdo real y práctico y dejarnos ya de guerras políticas infructuosas. No vamos a admitir a representantes de la comunidad, queremos que esto se solucione puesto que nuestros representantes provinciales y supramunicipales no son capaces".

En relación a su futura visita a Bruselas, desde la Plataforma señalan que, además de defender el resto de infraestructuras - defensa del litoral y conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril- denunciarán que la presa se realizó con fondos europeos y "hay incumplimientos por parte de las Administraciones, queremos que se conozca al máximo nivel".

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, ratifica la decisión adoptada por la Asamblea de no hacer frente a la parte proporcional de los regantes hasta que no se realice una redacción de todos los desglosados y les ofrezcan un convenio de financiación de toda la obra. "Desde enero que anunciamos nuestra decisión ha pasado un mes y medio y seguimos igual. Lo que lamentamos es que llegarán las elecciones y vendrán unos a decirnos que se está haciendo y otros que no, y al final pasará lo mismo que lleva pasando todos estos años, seguiremos sin conducciones".

La larga espera de los espigones

La defensa del litoral es otro de los asuntos que trae de cabeza a la Plataforma por las Infraestructuras. El presidente de los Chiringuitos, Francisco Trujillo, lamenta que pese a las múltiples promesas, los espigones siguen sin llegar a la Costa, "en 2021 se nos prometió que en el 2022 iban a estar todos los proyectos fuera y en el 2023 se iban a ejecutar, y aún no hay ninguno ejecutado", quien añade que el espigón de Playa Granada debería ser el primero en salir, "aunque llevamos muchos meses esperando y no sale".

Trujillo insta al Gobierno a que acelere los plazos y permita que los espigones de protección del litoral granadino sean una realidad cuanto antes, "es una obra que no supone un coste excesivo ni elevado en comparación con otras infraestructuras".