Preocupación en Vélez de Benaudalla por la falta de médicos durante el verano

Los vecinos de Vélez de Benaudalla muestran su malestar tras comprobar como el servicio que se presta en el consultorio médico del municipio se ha visto lastrado en la época estival tras pasar de dos a un médico en consulta, lo que retrasa la atención primaria. Se trata de otro de los considerados pequeños municipios de la Costa Tropical que lucha por equipar sus servicios básicos para evitar la despoblación y que ven como, una vez más, son los grandes perjudicados, sumándose a la problemática registrada en Albuñol, Albondón, Sorvilán o Alfornón.

Desde la Delegación Territorial de Salud se aseguró hace pocas fechas que la asistencia sanitaria estaba garantizada para toda la población del Área Sanitaria Sur de Granada en los meses de verano, e incidían en que en la provincia de Granada se han ofertado 4.768 contrataciones para cubrir el plan de vacaciones y el refuerzo de 22 profesionales para las localidades con mayor afluencia turística, algo que permite que "todos los consultorios locales de la zona estén operativos todos los días del verano".

Sin embargo, el alcalde de Vélez de Benaudalla, Francisco Gutiérrez, señala a Granada Hoy que actualmente está dando servicio en el municipio tan sólo un médico pese a que le correspondería dos profesionales sanitarios, todo ello pese a que la población aumenta de forma considerable durante los meses álgidos del verano. "Hay clima de crispación en el municipio, actualmente solo hay un facultativo pero nos consta que le están quitando las ganas de estar aquí de la presión que tiene, y lo entendemos. No se puede consentir que en los meses en los que los municipios de la Costa experimentamos un crecimiento poblacional, los servicios básicos no se refuerzan en el mismo sentido". "Además si hay que atender a algún enfermo en casa, durante ese tiempo la consulta permanece cerrada, por lo que los vecinos no saben cuando van a conseguir cita, y a partir de la una del mediodía se recibe urgencias, pero se duplican porque son las de los dos médicos pese a que solo hay uno".

Al hilo, añade que no es el único problema que tienen en el municipio, ya que permanecen a la espera de un pediatra, asegura que tienen que asistir dos ATS al municipio, algo que no siempre ocurre, han solicitado en diversas ocasiones a un administrativo que gestione todas las cuestiones del consultorio médico, ya que actualmente las está asumiendo un trabajador municipal, así como que se les informe del estado del futuro consultorio médico.

En este sentido, explica que desde el Ayuntamiento se puso a un administrativo para facilitar a los vecinos los diferentes trámites a la hora de pedir cita médica, algo que se sale de sus competencias.

Gutiérrez califica de "vergonzosa" la situación actual de la Sanidad en Andalucía, "decimos que la Sanidad está mejor que nunca cuando está más que demostrado que no es cierto, que la situación es cada vez peor y que son los propios vecinos los que están sufriendo las consecuencias. Y lo que tememos ahora mismo es que la doctora que hay, que no tenemos ninguna queja con ella, se dé de baja por la gran presión que está sufriendo, porque entonces no sé qué haremos". "Todo esto lo está provocando la Junta de Andalucía, no los facultativos, porque no quieren contratar, habría que preguntarse porque prefieren irse a otras comunidades autónomas antes que quedarse aquí".

Por otro lado, el responsable municipal incide en que siguen a la espera de conocer el estado del proyecto del futuro consultorio médico, una de las grandes reivindicaciones de los vecinos -desde el 2015- y del que lamentan que, pese a que tienen conocimiento de que se están dando diferentes pasos desconocen los detalles de su situación. "Hace meses solicitamos por carta una reunión para conocer el proyecto, y ni han contestado, hay una gran dejadez para facilitar información al representante actual del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, sin embargo parece que el portavoz del PP si posee esa información. El Ayuntamiento le ha cedido el terreno y está preparado para que la Junta cumpla su palabra y construya el consultorio".

"Lo único que sabemos es que se ha aumentado la partida presupuestaria en unos 817.000€ y que la empresa estuvo durante la campaña electoral haciendo el estudio geotérmico, pero ni hemos conseguido reunirnos con la administración competente ni nada. Hemos presentado ya varias mociones y no pensamos parar esta guerra, estamos cansados de que se rían de nosotros. Entendemos que no son nuestras competencias pero que mínimo que se informe al Ayuntamiento del estado de un proyecto que se va a realizar en el municipio y que afectará directamente a sus vecinos, no que nos enteramos por el portavoz del PP que está en la oposición", lamenta.

Francisco Gutiérrez incide en el "malestar" que hay en el municipio, "estoy para defender los intereses de mis vecinos y esto es un asunto que afecta de forma directa a todos ellos, es inevitable no enfadarse".

En la Costa oriental no descartan futuras movilizaciones para reivindicar el refuerzo de la atención primaria y el Servicio de Urgencias, algo a lo que el alcalde de Vélez de Benaudalla asegura que se unirá para formar un "frente común por la Sanidad". "Lo lógico es que nos unamos todos, no podemos ir cada uno por libre, igual que se ha conseguido unidad para reivindicar las canalizaciones de Rules, deberíamos unirnos todos los municipios para luchar por nuestra Sanidad pública, independientemente del color político, porque todos estamos sufriendo el mismo problema, y si no es así, están demostrando que solo se beneficio a los municipios que están gobernados por el mismo partido que en la Junta de Andalucía".

Por último, apunta que con anterioridad los mismos que gobiernan ahora y que dicen que todo está muy bien, señalaban que todo estaba mal con el gobierno anterior, "ojalá las cosas continuarán mínimo como se encontraban hace unos años y contáramos con los servicios que teníamos".