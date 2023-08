Preocupación en la Costa oriental por el cierre de urgencias y falta de médicos durante el verano

Sábado noche, los vecinos de Albuñol se encuentran inmersos en plenas fiestas y una trifulca entre varias personas acaba con la llamada al servicio de urgencias para trasladar en ambulancia a uno de ellos al Hospital de Motril. Aunque todo quedó en un susto, fueron los propios familiares del afectado los que tuvieron que trasladarlo hasta el centro hospitalario tras esperar más de 45 minutos a que llegase personal cualificado y sin ambulancia para el traslado. Es la gota que ha colmado el vaso. Los vecinos claman contra el cierre de las Urgencias del Centro de Salud de Albuñol que vive desde hace tiempo una situación límite, provocada por la falta de personal sanitario para atender a los pacientes y el servicio de urgencias, así como la reducción en el número de días que se atiende a los vecinos en los consultorios médicos de Sorvilán, Alfornón y Albondón durante los meses de verano.

Una situación que preocupa a los vecinos de la Costa oriental que luchan por equipar a los municipios con servicios básicos para evitar la despoblación y que ven como, una vez más, son los grandes perjudicados. En los últimos tiempos han visto cómo sus centros médicos permanecen más tiempo cerrados que abiertos por la falta de médicos. Han pasado de tener médico todos los días a contar con dos días a la semana en el caso de Sorvilán y un día en el caso de Alfornón, Albondón cuenta con tres días en semana. Estos municipios pertenecen al centro de Salud de Albuñol, por lo que, en caso de ocurrir una emergencia, ni siquiera podrían contar esos días con médico. Además, en el caso de Albuñol no cuentan con Urgencias de 8 a 15 horas.

"Es una situación que viene de lejos, cada vez está más deteriorada y es insostenible", lamenta la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, que explica que están recogiendo firmas para reclamar a la Consejería de Salud, una solución urgente que refuerce la atención primaria del centro y el Servicio de Urgencias mediante más personal sanitario. "Queremos soluciones, médicos que curen a nuestros mayores, que nuestros niños estén bien atendidos y un servicio de urgencias de calidad, con más recursos y medios".

Sánchez señala que si se registra una urgencia en otra población dependiente de Albuñol y se requiere la presencia del facultativo, el centro se queda desatendido pese a dar servicio a un área geográfica grande y dispersa. "Los conductores de los servicios de Urgencias están en sus domicilios y si hay una emergencia se les llama y tienen que venir hasta el centro de Salud para recoger al personal sanitario, para luego dirigirse hasta el lugar en cuestión donde se les haya reclamado, por lo que la premura necesaria en una urgencia desaparece, pero realmente este problema no es nuevo, podríamos hablar de meses, o incluso, años".

Al hilo, recalca que la situación es cada vez más deficitaria. "Hay mucho malestar en el municipio con la atención primaria, es algo que viene de largo, y es normal porque vemos como cada vez se deteriora más y estamos llegando a un punto que si hay cualquier problema en la zona de la Contraviesa baja, el centro de Salud queda completamente cerrado". "Queremos que quede claro que no estamos criticando al personal médico, sino la falta de recursos, somos conscientes de que ellos hacen lo que pueden y es evidente que con la falta de recursos no se puede dar un servicio adecuado".

Por su parte, la alcaldesa de Sorvilán, Pilar Sánchez, que ya sufrieron a final de año la merma de médicos en el consultorio, explica que con la llegada del verano vuelven a tener el mismo problema. "Recibimos un comunicado del Área Sanitaria Sur avisando de que desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, en principio, teníamos reducción de días en las consultas por la falta de médicos en verano. No tiene sentido que se reduzca el horario en una fecha en la que, precisamente por las vacaciones, aumentamos nuestra población, los problemas de salud no entienden de días de descanso y contamos con una población envejecida".

La responsable de Sorvilán recalca que están recibiendo multitud de quejas de los vecinos, "la media de edad está sobre los 70 años, y muchos no pueden permitirse o no tienen los medios suficientes para desplazarse para ver al médico. Si alguien tiene una urgencia en hora en la que no está el médico, o se llama al 112 o si algún familiar o vecino con coche lo acerca".

El alcalde de Albondón, José Sánchez, cuenta que una de las quejas de los vecinos es que debido a la reducción de días, las citas para ver a un médico están muy cotizadas y a veces es más complicado. "El problema es que nuestra población es mayor y en muchos casos no cuentan con vehículo propio para poder desplazarse, por lo que si le quitas días de médico tienen que esperar a conseguir una cita en el caso de problemas menos urgentes, o pedir a un familiar o vecino que los lleven a otra localidad, pero si encima resulta que no cuentas con el servicio de Emergencias de Albuñol ya hay que desplazarse hasta Motril".

Sánchez incide en que entienden que hay menos recursos, pero los vecinos del municipio no deberían sufrir las consecuencias, "se pueden planificar de otra forma para dar menos horas de servicio, pero todos los días. La enfermedad no entiende de horarios ni de días, y a los pueblos pequeños nos ponen muy difícil luchar contra la despoblación si nos privan de servicios básicos".