Prisión provisional para el detenido tras la muerte de un hombre en Motril

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a otro en una vivienda en la zona norte del municipio.

El hombre está investigado por la presunta comisión de los delitos de homicidio y robo con violencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que pasara a disposición judicial en la mañana de este miércoles, y de negar ser el autor de la muerte.

A primera hora de la mañana del domingo una llamada alertó al 091 del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que presentaba signos de violencia. Se trataba de un hombre de 45 años, de Albuñol, que presentaba signos de violencia por arma blanca, con heridas en el tórax y el pulmón que le ocasionaron la muerte.

Tras iniciarse la investigación y visionar las imágenes de seguridad de un salón de juegos de la zona, se pudo identificar al presunto autor de los hechos y detenerlo ese mismo día por la noche en las cercanías del Paseo de las Explanadas con la participación de varios zetas en el operativo. Manteniéndose el robo como principal hipótesis del fatal suceso.

Durante la jornada del martes, y tras conseguir la correspondiente orden judicial, la Policía Nacional registró el domicilio del detenido para buscar posibles pruebas relacionadas con el suceso.

Por el momento no se conocen muchos más detalles al mantenerse un secreto sumarial sobre el suceso, más allá de su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Aunque no se descarta que hubiese una segunda persona relacionada, una mujer de la que no se han confirmado datos ni tampoco el hecho de estar detenida.