Investigan el robo como principal hipótesis de la muerte de un hombre en Motril

La Policía Nacional investiga a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una persona de 54 años, vecino de Albuñol, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado a primera hora del domingo, en el barrio de San Antonio, en la zona norte de Motril. Según las primeras hipótesis podría tratarse de un robo que salió mal, ya que el finado habría ganado poco antes un premio monetario en un local de la ciudad

A primera hora de la mañana del domingo una llamada alertó al 091 del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona que presentaba signos de violencia.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado a preguntas de los periodistas que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

El cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia por arma blanca, con heridas en el tórax y el pulmón que le ocasionaron la muerte.

Tras iniciarse la investigación y visionar las imágenes de seguridad de un salón de juegos de la zona, se pudo identificar al presunto autor de los hechos y detenerlo ese mismo día por la noche en las cercanías del Paseo de las Explanadas con la participación de varios zetas en el operativo. Manteniéndose el robo como principal hipótesis del fatal suceso.

Durante la jornada del martes, y tras conseguir la correspondiente orden judicial, la Policía Nacional ha registrado el domicilio del presunto autor del crimen para buscar posibles pruebas relacionadas con el suceso.

Por el momento no se conocen muchos más detalles al mantenerse un secreto sumarial sobre el suceso, aunque ha transcendido la detención de un hombre, vecino de Motril, como presunto autor, y no se descarta que hubiese una segunda persona relacionada, una mujer de la que no se han confirmado datos ni tampoco el hecho de estar detenida.

La Policía Nacional de Motril se ha hecho cargo de la investigación para tratar de esclarecer las circunstancias de esta muerte. No se descarta que el detenido pase hoy a disposición del Juzgado número 3 de Motril, que fue el que inició la causa, o del 4, que es el que se encuentra de guardia.