Salobreña reabre la playa de La Charca tras confirmarse la calidad "óptima" del agua

El delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Indalecio Sánchez-Montesinos, ha anunciado en su visita a Salobreña la reapertura al público de la playa de La Charca de Salobreña que permanecía cerrada tras detectarse la presencia de enterococos intestinales, y que tras realizar unos nuevos muestreos de las aguas de baño se ha normalizado los parámetros que marcan la calidad óptima del agua.

Montesinos ha asegurado que tras detectarse el problema se ha mantenido una colaboración "total" entre las administraciones para ha sido total y se está haciendo un seguimiento de las causas de esta contaminación. El delegado ha incidido en la importancia de que los ciudadanos "no vean el cierre de una pequeña parte de la playa como algo negativo si no como una demostración de que el sistema sanitario funciona y que podemos estar tranquilos y disfrutar de la maravillosas playas de Salobreña".

Por su parte, el alcalde de Salobreña, Javier Ortega, ha asegurado que las medidas correctoras llevadas a cabo en la última semana con el cierre preventivo de una zona acotada de la ribera "son una garantía ya que desde el Ayuntamiento y la Delegación de Salud estamos vigilantes para que las aguas de nuestro litoral estén en las mejores condiciones para el baño y las últimas analíticas han salido totalmente correctas por lo que se levanta la restricción de baño de esta zona".

Ortega ha explicado las distintas medidas que se están llevando a cabo para averiguar el origen del vertido y atajar de una vez el problema. En este sentido, han anunciado que se están tomando muestras del agua de riego a lo largo de toda la rambla llegando hasta el final del núcleo urbano, "por lo que no sabemos si puede proceder de otro municipio limítrofe".

Al hilo, ha asegurado que ha sido un fin de semana complicado "por el alarmismo" suscitado tras el anuncio del cierre de una zona concreta de la playa. "No podemos olvidar que esto es una garantía de que estamos vigilantes para que nuestras playas estén en las mejores condiciones para el baño. Nos toca seguir trabajando desde el Ayuntamiento para que esto no vuelva a suceder. Hemos hecho un muestreo, tenemos claro que el foco es un balate que vierte excedentes de riego y hemos tomado muestras de distintos puntos hasta finales del núcleo urbano donde los parámetros seguían siendo elevados. Vamos acotando y estrechando el cerco con la intención de localizar el origen y dar una solución para que no se vuelva a repetir".

El responsable municipal ha incidido en la seguridad y calidad de las aguas de baño del municipio, "las analíticas son totalmente normales y están dentro de los parámetros, lo único que hemos hecho de carácter preventivo es acordonar una zona de playa. Desde que tenemos conocimiento de este problema, el Ayuntamiento realiza un doble muestreo, cada vez que sea necesario tomar unas medidas correctoras, lo haremos pero esperamos que no sea necesario".

La Consejería de Salud y Consumo emitió el pasado viernes una resolución por la que se prohibía el baño en una zona de esta playa tras los análisis que detectaron una alteración de la concentración de los parámetros microbiológicos enterococos intestinales. Junto a ello, se instó al Ayuntamiento de Salobreña a que señalizara este entorno y tomara las medidas correctoras necesarias para restablecer los niveles habituales de concentración de los parámetros microbiológicos alterados.

La Delegación Territorial de Salud y Consumo en Granada ha estado vigilando analíticamente las aguas de baño para observar su evolución, procediendo a revocar esta prohibición cuando los valores de los parámetros alterados han indicado que ya no existe riesgo para el baño.