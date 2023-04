El TSJA revoca los nombramientos en 2018 de los mandos en los Bomberos de Motril

Una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado por "ser contraria a derecho" los decretos realizados por la alcaldía de Motril en 2018 que aprobaba las bases y las convocatorias para la selección de un sargento y dos cabos en los Bomberos de Motril, así como los nombramientos de estos cargos.

Resolución ante la que se puede interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo, teniendo un plazo de 30 días para presentarlo desde la fecha de la notificación de esta sentencia a las partes implicadas.

El Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) puso en conocimiento de la Fiscalía del TSJA los procedimientos realizados en los últimos procesos selectivos en el Cuerpo de Bomberos de Motril, y consideraba que existían, entre otras, supuestas irregularidades en la composición del Tribunal de la oposición, así como en la realización de las pruebas. Señalaban que no se cumplía la clausula de abstención que obliga a miembros del Tribunal a no formar parte de este cuando, entre otros motivos, se tenga interés personal en el asunto de que se trate, o pueda tener una amistad o enemistad manifiesta. En la misma línea, apuntaban que había miembros del Tribunal de la convocatoria que habían sido incluidos de forma sistemática como miembros del Órgano de Selección en otros procesos de concurso oposición convocados para los Bomberos en los últimos años. Entre las cuestiones señaladas por el sindicato se encuentra "obviar" falta de titulación para formar parte del Órgano de Selección, hasta una supuesta afinidad de estos con algunos aspirantes, sin pasar por alto que debían identificarse en el proceso de oposición, algo que calificaron de "totalmente irregular" al suponer que el Tribunal sabía el nombre de los candidatos a la hora de puntuar.

La sentencia, con fecha 13 de abril del presente año, a la que ha tenido acceso Granada Hoy, en su fallo estima el recursos de apelación presentado por el SAB y otra persona, contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº4 de Granada de fecha 21 de mayo de 2021, que pedía la revocación de la misma.

De igual forma, en su resolución segunda estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el SAB contra el decreto de 28 de marzo de 2018 de la entonces alcaldesa de Motril, Flor Almón, desestimatorio del recurso de reposición interpuesto contra el decreto de 8 de febrero de 2018, por el que se aprobaban las bases y las convocatorias para la selección de un sargento y dos cabos de Bomberos por promoción interna, así como el decreto de 6 de julio de 2018 que los nombraba en dichos puestos, por ser contrarias a derecho.

Por otra parte, el TSJA considera el recurso contencioso administrativo interpuesto por un bombero contra la resolución desestimatoria presunta del recurso de alzada interpuesto el 10 de agosto de 2018 contra la comunicación de 24 de julio de 2018 del presidente del órgano de selección del proceso de promoción interna convocada para la selección de dos cabos de Bomberos, y que también revocan por ser contrarias a derecho.

Tras la resolución, el delegado sindical del SAB explica a este periódico que el objetivo que persiguen es que se realicen procesos "limpios y claros", algo que llevan años solicitando. Además, lamenta que la concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez, indicó en un pleno municipal que los Bomberos de Motril judicializaban todas sus reclamaciones, algo a lo que se ven abocados tras presentar distintas reclamaciones sobre los procesos realizados en el Ayuntamiento, y ser rechazados. Una situación que, según aseguran, se mantiene en el tiempo, ya que por el Consistorio han pasado ya diferentes equipos de Gobierno con distintas siglas políticas.

Al hilo, señala que tras la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Granada del TSJA cabe interponer un recurso de casación en el Tribunal Supremo, aunque "en un principio perderían sus plazas", por lo que la solución pasaría por una nueva convocatoria para cubrir esas plazas, las cuales exigirían que "fueran en derecho" con un "proceso limpio" y que no diese lugar a ningún tipo de duda.

La situación actual de los Bomberos de Motril no es buena. Han denunciado públicamente en varias ocasiones su descontento por la reciente remodelación de sus instalaciones, al no ajustarse a las necesidades reales que tiene la plantilla municipal o utilizar mobiliario obsoleto; la falta de operativos; la necesidad de realizar una equiparación salarial, aseguran que se encuentran en una diferencia de hasta 500 euros con el resto de la provincia; o de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales. "El servicio de Bomberos de Motril ahora mismo no es atractivo para los opositores de lo mal que se está, tanto a nivel laboral como económico, estamos en el tren de cola de la provincia", lamentan.

Actualmente, el servicio de Bomberos de Motril, que cuenta con medio centenar de personas, atiende a 12 municipios de la Costa y Alpujarra, desde Salobreña hasta Albuñol o Lanjarón. Demandan que se realice un estudio para establecer el número óptimo de operativos necesarios para llegar a cubrir los diferentes turnos, ya que en estos momentos les están privando del derecho de asuntos personales por "no contar con el personal necesario para cubrir nuestros permisos".

"Nos sentimos maltratados por los distintos grupos de Gobierno que han pasado por el Ayuntamiento de Motril, y este último año ha sido muy duro", señalan, a la vez que aseguran que hay miembros de la plantilla que están buscando la forma de irse a otras localidades para desempeñar su trabajo. "Llevamos unos 12 años metidos en un pozo sin fondo y no vemos opciones a salir, las reivindicaciones que hacemos no cuentan con un trámite administrativo, acabamos en el Juzgado porque no hay otra solución".

Al hilo, desde la sección sindical inciden en que tanto la alcaldesa actual, Luisa García Chamorro (PP), como la anterior, Flor Almón (PSOE), junto con la concejala de Seguridad Ciudadana, María Ángeles Escámez (PMás Motril) "están apostando por un servicio de mínimos, nuestros servicios son con 7 bomberos de guardia como mínimo, y no se apuesta por nada más. Nuestra cobertura es de 12 municipios y si el equipo tiene que salir a un servicio a Los Guájares, no se puede cubrir nada más hasta que se termine".

Entre sus funciones destacan la extinción de incendios, el rescate de personas, asistencias técnicas, asistencia en domicilios para personas mayores, siendo en la mayoría de los casos de necesidad imperiosa para el ciudadano. Así como una importante labor de formación preventiva en los centros docentes y empresas.