Policía Local y Bomberos de Motril se plantan y no harán servicios extraordinarios

La tensa situación entre la Policía Local y el Ayuntamiento de Motril viene de largo, pese a los múltiples intentos de llegar a un entendimiento, sus caminos se separan con el paso de los días. Están cansados de esperar una serie de promesas y de "buenas voluntades" que caen en saco roto -como el pago de las horas extras o la equiparación salarial-, motivo por el que anuncian que desde este mismo jueves no se realizaran ningún tipo de servicios extraordinarios. Y no están solos, por primera vez Policía Local y Bomberos de Motril se unen para denunciar públicamente su disconformidad e ir todos a una huelga de servicios que pone en jaque la celebración de varias fechas significativas en el calendario como la Semana Santa, las Cruces, el desfile de las Fuerzas Aéreas o el propio verano.

Una situación a la que llegan después de una serie de acuerdos con ambas plantillas municipales y que tras casi un año de espera, siguen sin cumplirse. "Se comprometieron a realizar una equiparación salarial de ambos cuerpos, se refrendó administrativamente en varios actos administrativo que son preceptivos para su aprobación, como es una Comisión de valoración en la que se aprueba el expediente de, tanto los pagos de las horas extras, como un comienzo de equiparación salarial a través de un factor en el que se reconoce una serie de solape y relevos que nos damos y la subida del cumplimiento de destino para ambos cuerpos, que además viene aprobado en el acuerdo SERCLA del año 2018. Se aprobó con el voto ponderado del concejal de Personal, y se firmó en una mesa de negociación. Al mes siguiente, se firmó la aprobación, por lo que estaban obligados a llevarlo a pleno. Posteriormente, la alcaldesa, apoyada por la concejala de Seguridad Ciudadana, realizó una providencia asegurando que el expediente debía ir a pleno en febrero. Algo que no ocurrió", explica el representante del SIPLG, Daniel Ortega.

Además, anuncia que, al igual que hicieron anteriormente los Bomberos, la Policía Local ha presentado una denuncia ante el tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Granada. "En la sentencia de los Bomberos condenan al Ayuntamiento a cumplir una subida de complemento de destino, a la cual en el día de ayer nos hemos sumado también Policía Local. Esto lo van a pagar todos los motrileños con su impuestos".

Ortega informa que la decisión ha sido unánime, es algo "muy grave para un servicio ordinario herido de muerte, tanto en bomberos como en policía local". No realizarán servicio extraordinario en Semana Santa, pese a que la población en estas fechas se triplica en la ciudad por la celebración de las comitivas procesionales. Y asegura que la concejala de Seguridad Ciudadana, Mª Ángeles Escámez, en declaraciones a medios, "admitió que si se confirmaba hoy este extremo de la unanimidad de ambos cuerpos de no realizar servicio extraordinario, se iba a ver obligada a realizar un informe negativo para la salida del itinerario procesional".

Al hilo, incide en que el 100% de ambas plantillas se niegan a realizar servicios extraordinarios, por lo que advierten que "aquella persona que plasme su firma en el informe que tienen que hacer para dar el visto bueno a la salida de las comitivas procesionales deberá atenerse a las consecuencias. Si ocurre algo, si alguna persona sufre alguna lesión por un corte mal realizado o por una planificación mal realizada por alguien que no lo puede hacer, tendrá nuestro apoyo judicial si hace falta". Y añade que espera que no se le pide ayuda a alguien no competente para realizar dichas labores y "hacer de esquirol" tanto a la Policía Local como al cuerpo de Bomberos, ya que en el caso de la regulación del tráfico dentro de la ciudad es competencia exclusiva de los policías.

El representante del SIPLG, pide a la concejala de Seguridad Ciudadana que cumpla con su palabra, "es responsable de firmar o no firmar el consentimiento de que las procesiones salgan adelante", ya que tiene constancia oficial de la negativa de estos a realizar servicios extraordinarios, y señala que los culpables de que no se se hayan abonado los pagos atrasados son los concejales de Personal y Economía, Jesús Jiménez y Nicolás Navarro, respectivamente, así como la alcaldesa, Luisa García Chamorro.

El Ayuntamiento le debe a la Policía Local 50.000 euros en horas extras, cantidad que asciende hasta los 120.000 euros en el caso de los Bomberos. Además, la ratio establecida para una ciudad como Motril está situada en los 130 agentes, sin embargo no llegan al centenar; en el caso de los Bomberos, deben realizar servicios extraordinarios de forma diaria para cubrir el mínimo.

Falta de diálogo

La falta de entendimiento llega a un punto que, según asegura Daniel Ortega, no se han sentado a negociar, ni se han puesto en contacto con los agentes para intentar llegar a un acuerdo. "No se han sentado con nosotros, ni nos han llamado ni dicho nada, pero no basta con pagar las horas extra. Saben que lo que reclamamos es que cumplan de manera automática con lo que han firmado. Cosa que si han hecho con los grupos A del Ayuntamiento, no hubo problemas con informes negativos y cumplieron en el 2019 subiéndoles los sueldos. Para quien no lo sepa, el grupo A cobra entorno a 40.000 euros al año, y se encuentran los cargos de confianza".

Motivo por el que lamentan que se considere que un cargo de confianza es más necesario que un Policía Local o un Bombero.