Torrenueva Costa se prepara para la ampliación de viviendas en primera línea de playa

Torrenueva sigue dando pequeños pasos en la dirección marcada para convertirse en el destino predilecto de aquellos que buscan la cercanía del mar, la amabilidad de sus calles y gentes, el binomio de turismo y naturaleza y las comodidades de tenerlo todo cerca. El despegue que ha experimentado en los últimos años es innegable, al igual que la demanda de nueva vivienda y la falta de aparcamiento. El Ayuntamiento trabaja en su primer Plan General de Ordenación Urbana para, entre otras cosas, ampliar el suelo urbanizable, y anuncia próximas construcciones.

"Hay un par de promociones de viviendas que van a salir próximamente, una de medio centenar justo enfrente de la Plaza del Margarita, ya han presentado el proyecto de las calles y de urbanización del edificio. Esperamos que salgan antes de verano. Y para después de verano va la promoción del TOR-6, pegando al Polideportivo Paulino Salgado. Ya está la junta de compensación en marcha, también hay un proyecto de urbanización de las calles y estamos terminando los últimos detalles", explica el alcalde de Torrenueva, Plácido Lara.

El TOR-6 es uno de los pocos espacios en primera línea de playa que le quedan al municipio para seguir creciendo, aquí iba proyectado hace algunos años un hotel del que por el momento no ha vuelto a saberse nada. Las prioridades cambian con el tiempo, y la demanda de viviendas es tan alta que se ha optado por priorizar la nueva construcción a la vera de la playa.

Lara señala que, en estos momentos, encontrar vivienda nueva en Torrenueva es "prácticamente misión imposible". Al pasear por sus calles se puede apreciar algún cartel de 'Se Vende' o 'Se Alquila', pero "no es lo suficiente como para cubrir la alta demanda que hay, sobre todo en época estival".

"En la pandemia, sobre todo, vimos como mucha gente empezó a utilizar su segunda vivienda para empadronarse y venirse a vivir aquí para teletrabajar, también es cierto que la venta de pisos, sin haber ninguna obra nueva en marcha, no ha parado en ningún momento, las inmobiliarias que tenemos en Torrenueva no han dejado de traer al Ayuntamiento nuevas escrituras y no dejan de preguntar por las nuevas promociones de pisos que se van a realizar porque la demanda es realmente alta", añade.

En referencia a la nueva promoción de viviendas que se van a construir próximamente junto al Polideportivo, asegura que "ahora mismo no existe un suelo disponible igual. En primera línea de una playa natural, y con un suelo que es para uso de viviendas. En unos años la zona va a pegar un gran cambio y será irreconocible. El despegue de Torrenueva va hacia la zona del ferial, y creo que en la legislatura que viene veremos toda esa zona edificada".

Aunque no es la única ubicación planteada. "El pueblo tiene que seguir creciendo, por eso tenemos más ubicaciones disponibles para futuras promociones. Está disponible el TOR-3 en una zona colindante con el ferial también y cuando todo eso se edifique la idea es mirar a la montaña. Sería fantástico que se puedan construir chalés en la montaña, aunque para eso aún queda".

Para ello, primero tendrán que contar con un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), será el primero, ya que antes dependían del de Motril, un instrumento jurídico exigido por la Ley del Suelo donde se recojan los distintos suelos disponibles en el municipio, así como las condiciones y parámetros urbanísticos de los mismos.

El regidor municipal adelanta que va a buen ritmo, "los técnicos llevan dos años trabajando y los informes medioambientales están hechos, faltan los últimos detalles. En un año aproximadamente estará terminado para que nos contesten de las distintas administraciones, y creo que en un año podremos presentarlo para iniciar el plazo de alegaciones".

La falta de aparcamiento

Pero si la nueva construcción es muy demandada en el municipio torreño, el aparcamiento no se queda atrás. Es uno de los grandes hándicaps que tienen, sobre todo en la época estival, Torrenueva aumenta considerablemente su población en épocas señaladas como la Semana Santa y llega a triplicarse en los meses de julio y agosto, el Ayuntamiento busca soluciones para suplir esa falta de plazas de aparcamiento.

"Es cierto que hay una falta real de aparcamiento, sobre todo en los meses de julio y agosto, ya cualquier persona que compra o alquila una vivienda en Torrenueva quiere que vaya acompañada como mínimo de una cochera para no tener buscar aparcamiento, y es normal. Las dos cosas van de la mano, tenemos ahora mismo una gran demanda de viviendas, pero también de aparcamiento", reconoce Plácido Lara.

Motivo por el que anuncia que están trabajando en el proyecto del primer parking del municipio, que estará ubicado en un solar de 700 metros cuadrados en dirección Carchuna, contará con cinco plantas más un bajo, y podrá acoger unos 560 vehículos. "Ahora mismo estamos detrás de ver la manera de licitarlo, no sabemos si realizar una concesión a 50 años para que una empresa lo haga o asumirlo desde el propio Ayuntamiento y luego licitar las plazas".

Los trabajados, según asegura, están muy avanzados, y la pretensión es que salga a licitación, de una forma u otra, antes de verano.