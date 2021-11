Unidas Podemos señala que el Gobierno de España da la razón a Almuñécar por suspender el pago de las plusvalías

Unidas Podemos pide al Ayuntamiento de Almuñécar que modifique la Ordenanza que regula el Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, comúnmente conocido como Impuesto de Plusvalía, para adecuarlo al Real Decreto del Gobierno.

Según reseña la formación de izquierdas, en abril de 2017 se debatió una moción presentada por Izquierda Unida en la que se instaba a la suspensión del cobro de dicho impuesto "cuando no se haya producido ganancia económica, hasta que no se modifique y adapte la ordenanza que regula el pago del mismo, tal y como dictamina el Tribunal Constitucional".

Una propuesta que presentararon a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional en la que dictaminaba que "en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial".

Señalan que el TC consideraba incostitucional aquellos impuestos que afectan a "aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia".

Por ello, en Izquierda Unida presentaron la propuesta de suspensión del pago, al entender que las administraciones locales debían adaptar sus ordenanzas para que estos impuestos no gravaran en situaciones en las que no se hubiera producido una ganancia económica o se impidiera a los contribuyentes acreditar que no se produjo un incremento de valor. Una moción que fue aprobada por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Almuñécar, por lo que se suspendieron los cobros del impuesto.

Algo por lo que, el concejal de Unidas Podemos, Francisco Fernández, se congratula porque el gobierno haya regulado una situación que se encontraba en una especie de limbo jurídico que no se sostenía normativamente, salvo por la sentencia del TC.

Fernández agradece a Fermín Tejero, en ese momento concejal de IU, la pronta respuesta que dio con la moción a la ciudadanía de Almuñécar y La Herradura, que evitó que más de un centenar de personas pagaran indebidamente el impuesto desde que se aprobó la propuesta.