Víctor Erice, Coronado y la expectación del rodaje de una película en Castell de Ferro

"¿Y aquellos barcos de allí?", pregunta un vecino de Castell de Ferro mientras pasea con su perro por el paseo marítimo y señala a lo lejos a un conjunto de tres embarcaciones con multitud de personas a bordo. "El Coronado, ¿no te has enterado? Llevan varios días por Castell grabando una película, habrá que ir a verla cuando la estrenen", le contesta otro vecino que no pierde detalle de todo lo que sucede. El primer vecino intenta afinar la vista, aunque sin mucho éxito, por lo que pregunta si lo han visto. "Que va, pero ahora después dicen que vienen a la playa a grabar también, ya ves tú de verlo en la tele a verlo en nuestra playa, aquí hay calidad", remarca el hombre que no pierde detalle.

La expectación y la emoción por ver en directo un set de rodaje natural y nombres consagrados del mundo del cine por las calles de la localidad costera va en aumento conforme se van encontrando rastros de su paso. El día está nublado, sin embargo, en la playa de Castell hay cada pocos metros grupos de parejas, familias o amigos que aprovechan el día junto al embarcadero para ver en directo la grabación, lo más probable es que muchos de ellos hayan ido a la playa para desconectar, pero al encontrarse con el rodaje, es imposible dejar de mirar por si se ve algo.

Ya la semana pasada se restringió el aparcamiento de vehículos en la zona conocida como Rambla Hileros, y unos carteles indicaban que el motivo era por la grabación de una película, aunque no fueron muchos los vecinos que pudieron cruzarse con alguno de los protagonistas en algún momento de la mañana. Sin embargo, en la nueva localización, en plena playa de Castell de Ferro, y junto al embarcadero, la cosa es bien distinta. Multitud de camiones con pantallas, operadores de cámara, técnicos de sonido, y multitud de personas por todas partes con walkie-talkies son el centro de atención. "¿Por qué hay tanto revuelo?", pregunta una pareja foránea que está en el municipio viendo un piso. "Están grabando una película", contesta nuevamente el vecino que no pierde ni un detalle a todo lo que pasa esta mañana en el municipio. "Con razón hemos visto a tanta gente en sus balcones mirando a la playa con prismáticos", responden.

Tras toda una mañana de trajín y de barcos moviéndose de un lado a otro de la playa, algunas personas se han acercado al embarcadero para ver al equipo desembarcar, y para sorpresa de muchos, José Coronado no se encontraba en las inmediaciones, aunque si Víctor Erice, quien no ha dudado en hacerse alguna foto.

El rodaje proseguirá varios días más por la Costa granadina antes de partir hacia Almería, donde se baraja la segunda quincena de noviembre para continuar con el rodaje de ‘Cerrar los ojos’.

Sinopsis

'Cerrar los ojos' es un drama que gira alrededor de un actor que desaparece durante el rodaje de una película o programa de televisión tras caer por un acantilado al mar. Tras declararse su muerte, pese a no encontrar nunca el cuerpo sin vida, años más tarde reaparece, pero sin saber quién es ni nada de su vida anterior.

La película, que ya han comenzado a grabar en la Costa de Granada, está escrita por Víctor Erice y Michel Gaztambide, y producida por Tandem Films, Nautilus Film y Pecado Film

Erice debutó en 1969 como director de uno de los episodios de 'Los desafíos', Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Posteriormente, en 1973 dirige, la que está considerada como una de las grandes obras maestras del cine español, 'El espíritu de la colmena', con la que cosecha multitud de premios y reconocimientos, entre ellos la Concha de Oro a Mejor Película en San Sebastián, o el Hugo de Plata en el IX Festival de Chicago. Después vendrán 'El sur' y 'El sol del membrillo'. Tras unos desencuentros y considerar que algunas de sus obras habían quedado incompletas, el director vasco se centra en proyectos más artísticos y alejados del mundo comercial. Es a principios de julio de este año cuando se conoce la noticia de que Víctor Erice vuelve a la gran pantalla con el proyecto de 'Cerrar los ojos', protagonizado por José Coronado y María León, entre otros, tras desvelarse el pasado verano las ayudas que concede al cine Canal Sur, y que adelantó que Erice volvería a dirigir un largometraje.