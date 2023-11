Vox no apoya la moción de censura de Salobreña pero abre la puerta a nuevas negociaciones

La moción de censura planteada en Salobreña por grupos de la oposición y uno de los socios de gobierno que ponía en peligro el tripartito entre PSOE, Más Salobreña e Izquierda Unida, finalmente hace aguas tras votar Vox en asamblea que no están dispuestos a firmar bajo las condiciones acordadas, aunque abren la puerta a nuevas negociaciones si se producen cambios sustanciales. Desde que saltó la noticia de una posible moción de censura avalada por el PP, dos de los tres concejales de Convergencia Andaluza, Más Salobreña y Ciudadanos, además del posible respaldo de Manuel Martín, el concejal de Vox en el Ayuntamiento de la Villa, el correveidile ha sido incesante.

La moción tuvo todos los visos para presentarse el pasado viernes, pero no se realizó al contar con algunas diferencias entre los impulsores, entre las que se encontraba el nombre del próximo alcalde, ya que eran varios los que se postulaban. Tras muchas conversaciones, la propuesta planteada le daba la alcaldía al popular Rafael Bosch, que formaría gobierno junto a dos de los tres representantes de Convergencia Andaluza, Más Salobreña y Ciudadanos, lo que daba a Manuel Martín (Vox), la llave necesaria para conseguir los 9 concejales necesarios para que prosperase la iniciativa.

"No podemos apoyar la moción con los candidatos actuales por una cuestión de saber separar lo privado de lo público y encontrar a personas que puedan ostentar el cargo sin que haya ninguna apariencia de anormalidad, en el sentido de que puedan primar otros intereses que no sean los públicos. Para nosotros es un imperativo moral buscar una alternancia al PSOE, y más en el marco político en el que estamos, pero no nos parece que esta moción sea la más conveniente", ha explicado el concejal de Vox, Manuel Martín, tras la asamblea celebrada para conocer el pensamiento de afiliados y simpatizantes, donde ha pesado la vinculación de dos concejales en un litigio urbanístico en La Caleta.

Además, ha esgrimido que Salobreña "es un pueblo sociológicamente de izquierdas hay que argumentar las cosas y madurarlas, no se puede responsabilizar a un grupo de gobierno que lleva cuatro meses porque no han tenido tiempo de hacer cosas. Nuestra idea no es quitar a una opción de izquierdas solo porque sea de izquierdas, si queremos intentar que parte de la izquierda cambie su intención de voto, no podemos darle todos los argumentos, y los argumentos que se han esgrimido en la moción no son sólidos".

Martín ha asegurado que están molestos con que los califiquen como el comodín para asegurar la alternancia en el Ayuntamiento, "hay una partido que se ha dividido -haciendo referencia a la concejala de Convergencia Andaluza que no estaba dispuesta a apoyar la moción-, lo que está claro que la moción tal y como se ha planteado no tiene el apoyo suficiente. Con nuestro apoyo seríamos el quinto partido implicado, algo que sería muy incómodo". Aunque reconoce que al principio estaban dentro de ese pacto y quizás habían dado ciertas expectativas que se han ido desinflando poco a poco conforme han ido viendo el ambiente.

Aunque no cierra la puerta. "Si se plantea algo que no vaya con los parámetros actuales, estaríamos dispuestos a considerarlo seriamente sin pedir nada a cambio. No podemos decir que no vamos a una moción y pedir que nos pinten una pintura con la mano, no podemos ser tan exigentes porque sería en la petulancia de una fuerza que no tenemos, la opción de Juan de Dios Márquez (PP) -como alcalde- la vería una buena opción porque es un hombre capacitado, interviene en los plenos y que corra el Partido Popular un puesto en la lista no es nada descabellado para un partido que en la anterior legislatura corrió 20 puestos. Sería una opción bastante ajustable sin más exigencias, o incluso la de María Rodríguez (Convergencia Andaluza), sin más exigencias tampoco", ha asegurado.

De esta forma da carpetazo a la gran duda que ha estado planeando por Salobreña durante los últimos días pero abre ahora la posibilidad a nuevas negociaciones, es decir, vuelven a la casilla de salida. Pese a ello, son conscientes de que cuentan solo con un concejal de 17, por lo que "no somos necesarios en una composición con tantos partidos". La situación es compleja, y refleja la misma imagen que se dio durante las municipales cuando se presentaron una gran cantidad de partidos: la división de un pueblo.

La moción de censura no ha prosperado, pero con toda seguridad será un capítulo más de los que tendrán que vivir los integrantes del pleno municipal al no tener un consenso claro entre ellos, aunque por el momento están destinados a entenderse.