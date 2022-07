Sin hamacas, quioscos o actividades acuáticas: empresarios y usuarios de la Costa denuncian la falta de servicios en algunas playas

Incertidumbre, incredulidad y mucho cabreo. Los usuarios y empresarios de algunas playas de la Costa Tropical no entienden que está pasando este verano, todas las ilusiones estaban puestas en el primer verano de la vuelta a la normalidad desde el inicio de la pandemia, sin embargo, algunos de los servicios esenciales que se ofertan, especialmente durante los meses de julio y agosto, aún no han podido ponerse en funcionamiento.

Un supuesto error o cambio en los trámites que se realizan normalmente están poniendo en jaque la puesta en marcha de servicios como la instalación de hamacas y sombrillas a pie de playa o la apertura de quioscos en Motril y Salobreña, además del inicio de las actividades de agua. De hecho, algunos de los empresarios que siguen a la espera de poder ofrecer estos servicios tan demandados en los meses de más calor consideran que se trata de una "situación inaudita" que llega en el peor momento y que repercute negativamente en la imagen turística que se da de la Costa Tropical.

El presidente de la asociación de chiringuitos y empresarios de playas, Francisco Trujillo, asegura no entender cómo es posible que en Salobreña no se hayan podido poner aún en marcha el servicio de hamacas, tumbonas y actividades de agua por "temas burocráticos". "Tenemos que aprender de los errores que estamos cometiendo, no puede ser que una playa como la de Salobreña que siempre ha tenido este tipo de instalaciones funcionando en tiempo y forma, este año por algún problema, no es así".

Los empresarios de playas dan por inaugurada la temporada tras la celebración de San Juan, por lo que no entienden que a mediados de julio sigan sin poder poner en marcha estos servicios.

Trujillo anuncia que convocarán una reunión con todos los encargados de Playas de la Costa Tropical para analizar cuáles son los principales hándicaps a los que se enfrentan cada año y estudiar detenidamente los fallos del presente año para evitar por todos los medios que se vuelvan a repetir. "Esos errores suponen que muchas familias estén todavía a día de hoy sin poder instalar sus empresas en las playas, y no se puede consentir que se puede repetir".

Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, reseña que se trata de "un cambio de criterio técnico, donde los técnicos habilitados entienden que las cosas no hay que hacerlas como en años anteriores, y como se suele decir, a mitad del partido han cambiado las reglas, hemos tenido que iniciar de nuevo el procedimiento, pero es un problema que le ha sucedido también a otros ayuntamientos como el de Valencia".

García Chamorro asegura que están trabajando para solucionar los inconvenientes lo antes posible, ya que no entienden "las playas de Motril sin esos servicios", y avanza que en los próximos días o la próxima semana estará todo solucionado y podrán ponerse en funcionamiento.

Desde la Junta apuntan a Granada Hoy que los planes de playas de Salobreña y Motril están aprobados por resolución de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible desde el mes de abril del presente año. Por lo que, en caso de que no se hayan puesto en funcionamiento de los distintos servicios de playas en Motril y Salobreña se debe a que los propios ayuntamientos "no han sacado sus licitaciones".

Además, añaden que la resolución de los planes de playas de la Delegación "se emite para el ayuntamiento en cuestión y luego ellos realizan las adjudicaciones según las peticiones de la/as empresas que lo soliciten". Motivo por el que exprensan no entender que se señale a la Junta como el causante de la demora de la puesta en funcionamiento.

En relación a las obras que ha acometido la Dirección General de Costas en la Playa de Poniente y que ha supuesto el retraso de la puesta en marcha de los servicios en la ribera, Trujillo señala que, pese a que es una actuación necesaria, "va mal de tiempo". El presidente de los empresarios de playas incide en que es incomprensible que a mediados de julio "no estén muchos de las infraestructuras de playas instaladas, una situación de la que debemos aprender, ser críticos y ver que esto no puede ocurrir más. Vemos como año tras año, alguna de las playas de la Costa Tropical sufre algún problema de este tipo y no lo podemos permitir más si queremos ser un destino adulto y con experiencia".

Un problema que en otros destinos no ocurre, o que intentan solventar sin que el usuario lo perciba, "hay destinos más maduros donde prevalece la atención al ciudadano, que tanto el ciudadano como el turista estén cómodos, y en la Costa Tropical prevalecen otros criterios. Tenemos que poner una fecha tope en las que se pueden realizar obras en las playas", incide Trujillo, quien explica que, pese a que era necesaria una actuación en las diversas playas del litoral granadino tras los temporales, la solución final no pasa por los aportes de arena sino por una buena defensa del litoral.