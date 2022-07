Vecinos de Motril denuncian el mal estado de parte de la Playa de Poniente tras las obras de Costas

El estado en el que se encuentra parte de la Playa de Poniente de Motril con montones de arena impidiendo el acceso, pasarelas que no llegan hasta la zona de baño, zonas acotadas, así como la falta de aparcamiento tras impedir que se pueda acceder hasta el lugar donde se hacía en años anteriores, ha causado mucho malestar entre los vecinos de esta zona de la ribera que han visto con sorpresa tras llegar a sus segundas residencias que tienen muchos problemas para poder bañarse en buenas condiciones.

Juan Antonio, que llegó este pasado fin de semana desde Granada a la playa motrileña donde tiene su casa desde hace más de 40 años, explica a Granada Hoy que "es inexplicable lo que han hecho en esta zona, ya que tenemos más impedimentos que antes para poder acercarnos a la zona de baño, montículos de arena que no nos dejan pasar y que nos hace dar una vuelta muy grande para poder llegar a la playa".

Además, prosigue, "no hay pasarelas, por lo que es imposible que una persona con una mínima discapacidad pueda bañarse". Apunta que le gustaría que le dieran una explicación desde Costas y desde el Ayuntamiento, ya que "nos han impedido pese a tener más de 100 metros desde el paseo marítimo hasta el agua para tener aparcamientos, mientras que otras zonas de esta misma ribera no tienen ese problema pese a ser mucho más pequeñas", y vaticina que como no encuentren un remedio pronto "va a ser la liquidación de los chiringuitos de esta zona y por ende la perdición de la Playa de Poniente".

Una opinión que comparten otros vecinos, como Carlos de Motril, y residente en la urbanización Pueblo Mediterráneo que señala que "lo que no es lógico es que se estén volcando, sin entrar en polémica, ya que me parece muy bien que lo hagan, con Playa Granada y nos tengan olvidados a nosotros. Parece que somos los hermanos pobres de la playa". "Había que hacer una regeneración porque era necesario, y ahora resulta que terminan y a primeros de julio nos encontramos con una playa donde tienes que tener cuidado para no torcerte un tobillo, sin pasarelas ni papeleras. Todo esto ¿Por qué no han empezado a arreglarlo antes? ¿Los que veraneamos en la Playa de Poniente somos de segunda categoría?". Una opinión que comparten varios vecinos de la zona y que no dudan en compartir sus vivencias en esta playa motrileña.

Quejas que según ha reconocido la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, también les ha llegado a ellos, pero mientras Costas se encontraba realizando las obras, el Ayuntamiento no ha podido realizar ninguna tarea en la zona. "Entiendo el malestar de los vecinos, pero hasta que Costas no ha terminado el movimiento de tierra, el Ayuntamiento de Motril no ha podido acceder a la playa para instalar pasarelas, contenedores".

En este sentido, asegura que esta semana "entrará el Ayuntamiento para colocar dichas infraestructuras de playas y realizar el alisamiento del arenal. Pedimos un poco de paciencia a los usuarios de la Playa de Poniente e incidir que ha sido un problema ajeno al equipo de Gobierno".

En referencia a la renaturalización realizada, García Chamorro señala que se trata de una obra "necesaria" debido al estado del arenal por el tráfico rodado, "lógicamente, como toda obra, tiene sus peros, de hecho, ya se han mantenido varias reuniones para ver qué soluciones le damos a ciertos problemas que se han detectado, como la accesibilidad de las propias personas a la orilla por la cantidad de arena que hay. Lo mismo una solución hubiese sido realizar la regeneración en otro momento del año y no a las puertas del verano".

Zonas acordonadas por nidos de aves

Por otra parte, algunos usuarios se han llevado una sorpresa al dirigirse a la playa por la zona ubicada junto a las pistas de vóley, ya que unas citas rojas y blancas acordonan la zona para impedir el paso de curiosos. Durante los trabajos de naturalización de la ribera, los técnicos de Costas descubrieron varios nidos de chorlitejo, una especie que ha sufrido una importante reducción de su población en Andalucía, y que se encuentra en el Libro rojo de las Especies, como en peligro de extinción.

Motivo por el que no se ha podido tampoco concluir las obras que se estaban realizando en esta zona concreta de la playa, que se retomarán próximamente cuando las aves, que se encuentran en periodo de nidificación, concluyan con la misma.

Además, piden a los usuarios que no dejen sueltos a sus perros al pasear ya que pueden resultar una amenaza para las crías del chorlitejo.