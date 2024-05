El Covirán Granada, en busca de la sorpresa del año ante el Real Madrid

Al falta de tres jornadas para el final de la competición en la Liga Endesa, el Covirán Granada afronta una de esas citas que, en principio, no tenía marcada en su calendario como susceptible de ganar pero en la que busca dar la sorpresa. El conjunto de Pablo Pin visita el WiZink Center para medirse al mejor equipo de Europa, el Real Madrid, que es el líder de la ACB y que se encuentra clasificado un año más para la Final Four de la Euroliga.

El actual campeón de la Copa del Rey y la Supercopa, quiere más y no llega precisamente relajado a la cita de esta mañana a las 12:30 horas. No obstante, lo hará en una situación ‘extraña’ para ellos pues ha tenido cuatro días para preparar la contienda ante los rojinegros al endosarle un contundente 3-0 al Baskonia en el play off de la máxima competición europea sellando su pasaporte para Berlín.

Líder

Por si fuera poco, está peleando por terminar primero en la liga regular de la competición doméstica en la que mantiene una bonita pugna con Unicaja Málaga. Y es que contar con factor cancha en los play off es una ventaja que puede ser determinante para lograr el título liguero con el que cerraría una gran temporada.

Los de Pin son conscientes de su inferioridad pero no renuncian a nada. Los recursos de su rival son numerosos pero esperan que los madridistas tengan un día malo para aprovecharlo y dejar encarrilada su permanencia. Sólo Unicaja y Manresa han vencido en el WiZink Center, por lo que no es una empresa imposible pero sí muy complicada.

Competir con un equipo tan físico, sobre todo en los puestos de ‘3’, ‘4’ y ‘5’ no será fácil para los granadinos, que acuden a Madrid sin lesionados y con el objetivo de tratar de desgastar a su rival. Para ello, quizá la labor de Malik Dime ante los poderosos Tavares y Poirier puede ser fundamental. Pero necesitarán de ayudas para que ambos no dominen la zona como suelen hacer. El técnico granadino tendrá que hacer un descarte al contar con trece jugadores en la plantilla y todo apunta a que el elegido será el escolta Germán Martínez, tal y como ha ocurrido en los últimos partidos.

Las claves

Controlar el rebote, jugar con personalidad y frenar las rachas de anotación del Real Madrid son los aspectos que ha marcado el cuerpo técnico rojinegro como claves para el partido aunque no será para nada fácil. Sobre todo porque el conjunto que entrena Chus Mateo es el más valorado de la Liga Endesa; el cuarto que más anota; el tercero que más rebotes captura (primero en defensivos); el que más asistencias da; el segundo que más tapones realiza y el que tiene mejor porcentaje en lanzamientos de dos y tiros libres. Casi nada.

La única duda que tiene el cuerpo técnico del Covirán es qué jugadores formarán el roster. Porque la plantilla blanca, que ya ha superado los 70 partidos en el presente curso, está formada por dieciséis jugadores y a buen seguro que Mateo le dará descanso a piezas importantes en su esquema pues, en algo más de mes y medio, se dará por concluida la temporada y aún quedan dos títulos en juego que de lograrlos completaría un año de ensueño.