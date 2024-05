Media Maratón Granada 2024: Mapa, recorrido y horarios

La Media Maratón de Granada en su 40 edición ya lo tiene todo preparado y sus corredores, los más de cinco mil corredores inscritos este año darán fe de que se trata de una de las carreras más bonitas del mundo, por primera vez entra en la Alhambra, así como una de las más duras dado los desniveles de la orografía granadina a la que los paseando locales están acostumbrados. Aunque no es lo mismo andar que correr para mejorar tu marca.

Horarios

Hoy Granada se siente deportista y con ese ánimo se respiran sus calles horas antes de que dé comienzo la Media Maratón a las 19:30 horas y que finalizará, aproximadamente, a las 22:15 horas. El itinerario que cubre os 21 kilómetros que fija esta modalidad, recorrerá casi todos los mayores puntos de interés de Granada por lo que acudir como público es también un regalo para los ojos.

Recorrido de la carrera

Salida: Paseo del Violón, Paseo de los Basilios, C/ Puente Verde - C/ Profesor Albareda- (km, 1) Avda. Pablo Picasso - C/Andrés Segovia - Plaza Fontiveros - C/ Fontiveros - Avenida de Dílar - Avda. De Cádiz - Avda. Barcelona - Rotonda Universiada - Paseo Jardines de la Reina - (km. 2) C/ Dr. Alejandro Otero - C/Arabial (km. 3)- Camino de Purchil (Km. 4) - Calle Huerta del Rasillo - Rotonda Guitarrista Manuel Cano (la izquierda por carriles exteriores) - C/ María Moliner(Km 5) - C/Cañaveral (rotonda sentido contrario al tráfico) - Avda. Padre Marcelino - Avda. De las Alpujarras -(Km,6) Carretera Antigua de Málaga (km 7) - Camino de Ronda ( Km 8) -Avda. Fuente Nueva - Avda. Dr. Severo Ochoa ( Km 9) - Cruz Blanca (subterráneo) - Avda. De Madrid - Plaza de San Isidro - Avda. De Pulianas( Km 10 ) - Dr. González de la Vega - Paseo de Cartuja ( Km 11) - Carretera de Murcia (Km 12) - C/ Pagés ( Km 13) - Plaza Aliatar - C/ Panaderos - Plaza Larga - Arco de las Pesas - Callejón de San Cecilio - Plaza Cementerio de San Nicolás - C/ del Agave - Cuesta de las Cabras - Callejón Atarazana - Camino Nuevo de San Nicolás - Callejón de las Tomasas - Carril de San Agustín (km 14) - Cuesta de Chapiz - Paseo del Padre Manjón - Carrera del Darro - Plaza Nueva (Km. 15) - Cuesta de Gomérez - C/ Real de la Alhambra ( Km 16) - giro a la derecha en Paseo del Generalife - Paseo del Generalife - Plaza Arquitecto García Paredes - C/ Antequeruela Alta - C/ Antequeruela Baja - Cuesta del Caidero ( Km 17) - C/Molinos - Plaza del Realejo - C/Santa Escolástica - C/ Pavaneras - C/ Padre Suárez 8(Km 18) - Plaza Isabel la Católica - C/ Reyes Católicos - Puerta Real de España - C/Ángel Ganivet - Plaza Mariana Pineda - Plaza del Campillo - Carrera de la Virgen - Paseo del Salón (Km 19)- Paseo de la Bomba - Plaza Duque San Pedro de Galatino - Puente Verde - Paseo de los Basilios (Km 20) - Paseo del Violón (Km 21)- explanada Palacio de Congresos de Granada, ( Km 21.097,5 m) Meta.