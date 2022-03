Los agricultores de Almuñécar posponen sus protestas nocturnas por el agua a causa de la fuerte calima

La lluvia que amenzaba en la primera jornada de protesta por el agua para el campo no era suficiente para que un grupo de agricultores de Almuñécar y La Herradura se concentraran en la puerta del Ayuntamiento para guardar vigilia con varias mantas y sacos de dormir, algo que si ha conseguido finalmente el fuerte viente y calima que se ha adentrado en las últimas horas en la península, dejando una gran capa de polvo procedente del desierto del Sáhara, algo que se espera sea más persistente en las próximas horas.

Motivo por el que han decidido posponer las siguientes jornadas de vigila convocadas hasta el próximo lunes, para dar un margen de tiempo y que cese la nube de polvo.

"La situación en el campo de Almuñécar es límite, el acuífero se está salinizando, está bloqueado, no hay forma de que se recargue, y las canalizaciones van a tardar mucho tiempo en ser una realidad. Si no se soluciona el problema con la recarga del acuífero, todo lo demás llegará tarde", explica el presidente de la asociación Verde- Seco – Jate, José Luis Ruiz Olivares, quien resaña que según las predicciones "parece que va a llover y al final se van de largo, igual que las promesas de nuestros políticos".

Precipitaciones que lamentan que serían realmente insuficientes para poder recargar el acuífero y los distintos pozos diseminados por el municipio, "la lluvia sólo sirve para darle un respiro y que durante esos días no tengamos que utilizar el agua para regar los cultivos", ya que, según calcula el presidente de la asociación, serían necesarias unas precipitaciones de al menos 300 litros para rellenar el acuífero y revertir la situación.

Y recuerda que en el municipio tiene el precedente de la década de los 90, cuando los vecinos tuvieron que utilizar agua salada para ducharse debido a los altos índices de salinidad del acuífero. "Fue una situación que se mantuvo en el tiempo hasta que en el año 95 o 96 llovío muchísimo y el acuífero pudo recuperarse, pero fue un verdadero desastre". Algo que podrían haber solucionado si "desde octubre hubiesen empezado a verter el excedente de agua que no se utiliza, estaríamos en una situación mucho mejor".

Un vertido que, según Ruiz Olivares, fue aprobado por la Junta de Andalucía pero "se le olvidó decir quién lo pagaba y cómo se hacía, además de darle instrucciones a la Mancomunidad de Municipios. Desde entonces llevamos un año luchando ya que creemos que es la Junta la que tiene la competencia, y por tanto la que tiene que asumir los costes de la recarga".

Manuel Martín Ruiz, comunero del Pozo de los Once Vázquez, señala que llevan muchos años luchando por mantener a flote sus fincas y lamentablemente están viendo cómo van a perder el trabajo de toda su vida a "pasos agigantados" por la salinización de los pozos y por la falta de agua. "Llevamos más de 20 años esperando a que lleguen las canalizaciones de la presa de Rules y nos tienen olvidados solo con promesas políticas, pero son 20 años, nos están buscando la ruina".

Por su parte, Joaquín Cabrera, comunero de la Comunidad de Regantes San José de La Herradura, incide en que la situación es "gravísima", se trata de una situación que "si no lo remedia la lluvia, estaremos en problemas. Vamos a perder sobre unas 2.000 hectáreas en las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate". Aunque algo más pesimista, remarca que es muy difícil que se pueda revertir la situación, "el índice de salinidad está subiendo en el acuífero a pasos agigantados, más que nada porque estamos sacando el mismo agua que en verano porque no llueve y las plantas de subtropicales necesitan estar bien regadas para que produzcan y estén en condiciones".

"Este verano no habrá agricultores en Almuñécar, se perderán las cerca de 3.000 hectáreas que dependen del acuífero. La agricultura hay que planificarla, no la gente no puede meter tierras por todos lados porque no tenemos agua y alguien tiene que alzar la voz y decir de una puñetera vez que es necesario planificar y si no podemos llegar a la cota 500, pues no llegaremos, pero habrá que mantener unos límites para que todo el mundo tenga la posibilidad de regar que ahora mismo no tenemos", sentencia Cabrera.

En la misma línea, Jesús Ruiz Peralta, de la asociación Verde- Seco- Jate, señala que habrá que pedir responsabilidades a los que han dejado que el problema se recrudezca. "Hemos visto como se ha sacado un decreto para la provincia de Cádiz, Málaga y Almería, sin embargo la costa de Granada, en la Cuenca Mediterránea se queda fuera porque tiene agua. Claro que hay agua, pero la están tirando en el Guadalfeo, teniendo a 10 kilómetros en línea recta una tubería que permitiría traer el agua, es lamentable lo que están permitiendo, están jugando con el pan de más de 2.000 familias".

Al hilo, Ruiz Olivares añade que no entienden como la Junta de Andalucía ha liberado presupuestos millonarios para otras provincias y, sin embargo, "no tienen 200 o 300.000 euros para la recarga del acuífero, hay algo que se nos escapa o no logramos entender, pero o hay un trasfondo detrás del bloqueo en la costa de Granada o nada tiene sentido".

Mientras siguen luchando por una causa que ven justa, este grupo de agricultores, junto a otros más, seguirán concentrándose en la puerta del Ayuntamiento de Almuñécar, cuando las inclemencias del tiempo lo permitan, como ya lo hicieron en el pasado en la propia presa de Rules, y continuarán manifestando públicamente de todas las formas posibles su malestar ante la inanición de las administraciones que están dejando que, poco a poco, el campo sexitano "muera".