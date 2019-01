El déficit policial se agudiza: Motril dice adiós al refuerzo de efectivos

El número de agentes por debajo del número que estipula un catálogo de puestos que, además, está desfasado; días en los que no hay patrullas disponibles para atender a la ciudadanía; la incesante llegada de inmigrantes que obliga a desplazar a efectivos de Granada; y el consecuente aumento “considerable” de delitos ante el “alarmante déficit” de policías. A modo de resumen, este es el panorama en materia de seguridad que se vive en la costa granadina, una situación “alarmante” que a finales de mes pasará a ser “peligrosa” cuando los 21 agentes destinados en comisión de servicio dejen Motril, tal y como han denunciado desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

El pasado mes de junio, una veintena de agentes de Policía Nacional fueron derivados a Motril como refuerzo en la Operación Paso del Estrecho. Pese a que esta dotación suele terminar su comisión de servicio en octubre, debido a la “masiva llegada de pateras” se ha mantenido para reforzar la plantilla y apoyar el servicio de prevención en Motril.

Sin embargo, estos agentes dejaran de prestar a final de mes pese a que, a diferencia de otros puntos de la geografía en los que las comisiones de servicio también se han retirado, la situación de Motril es “crítica” como para prescindir de este refuerzo policial.

El “alarmante déficit” de efectivos y el “abandono en materia de seguridad” es algo que los sindicatos de la provincia han venido denunciando en numerosas ocasiones. “Granada adolece de infraestructuras suficientes para desarrollar nuestro trabajo de manera adecuada. No tenemos plan de actuación para el adecuamiento de un nuevo CATE. Seguimos con medios provisionales”, expone el SUP a lo que añade “el alarmante déficit de policías, cuyas consecuencias sufren la ciudadanía y los agentes”.

Tal y como denuncian, “día sí y día no se informa a los ciudadanos que no hay patrullas disponibles para atenderles, mientras que los compañeros han visto como su carga de trabajo aumentaba considerablemente, teniendo en muchos casos que extender su jornada laboral, denegándose días de asuntos propios, vacaciones, etc., que en ocasiones ha derivado en bajas médicas por agotamiento físico y mental”.

Con el paso de los meses, la situación se ha ido agudizando hasta llegar a “un punto crítico que está afectando también a la ciudad de Granada”, pues “a la falta de policías en la capital hay que sumar la cantidad de efectivos que se tienen que desplazar a Motril para poder atender la oleada de inmigrantes”.

“Si la situación ya era alarmante, ahora se ha vuelto peligrosa”, indicaron ayer desde el SUP, que tildan esta decisión como “una irresponsabilidad manifiesta e incomprensible” del Ministerio del Interior. Tal y como denuncian desde el sindicato, “a día de hoy no se pueden cubrir lo servicios de la ciudad, y cuando se vayan estos 21 agentes a final de mes, no sabemos qué es lo que va a pasar”.

Dada la situación, desde el SUP consideran que la única solución es “dar marcha atrás”: “La única fórmula que hay es mandar policías en comisiones de servicio y las van a quitar, por lo que la única solución es que den marcha atrás. Es lo que pedimos. Que mientras se modifica el catálogo y se cubren las plazas sigan estos compañeros en comisión de servicio y manden más. La situación en la que se deja a Motril es muy preocupante”.